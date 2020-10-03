Кыргызстан: контраст между политическими плакатами и реальной жизнью

«Бир Бол» – одна из небольших партий, представленных в парламенте. Их плакат гласит: «Мы готовы. А вы?»

Идея сделать серию этих фотографий пришла мне в голову, когда я увидел лица кандидатов на агитационных плакатах на фоне нашего города, Бишкека.

На фоне того, как мы живем, все они казались слишком глянцевыми и оптимистичными.

Мне показалось интересным не просто сфотографировать рекламные щиты, а также как-то отразить то, что происходило вокруг них.

Показать грязь, убожество и нищету. В конце концов, это реалии данного места.

Потом я решил расширить диапазон – отъехать подальше от Бишкека и посмотреть на ситуацию в сельских районах. Там я обнаружил то же самое. Разница между городом и сельской местностью оказалось небольшой.

Этот гигантский плакат партии «Мекеним Кыргызстан», которая, как ожидается, будет одним из лидеров на предстоящих выборах, висит на стене жилого дома в центре Бишкека. Девиз гласит: «Доступное жилье каждому!». Изображенные на снимке бездомные расположились на стройплощадке возле ресторанов быстрого питания, где они часто выпрашивают мелочь у прохожих.

Здесь два плаката на территории базара. Тот, что слева, – баннер партии «Мекеним Кыргызстан» с простым призывом «Ооба!» (Да!). Второй – растяжка другого вероятного лидера, партии «Биримдик», с лозунгом «Демократический социализм – путь развития Кыргызстана».

Партия «Кыргызстан» – это не обладающее какими-то яркими отличительными особенностями деловое объединение, которое является верным членом уходящей правящей коалиции. В названии партии заключается и ее девиз. На плакате написано «Кыргызстан в моем сердце». Непонятно, имеется ли в виду только партия «Кыргызстан» или вся страна.

«Мекен Ынтымагы» – одна из небольших партий. Она была основана в 2010 году ветераном Советско-афганской войны. В рамках своей предвыборной кампании партия акцентирует важность стабильности для экономического развития страны. Баннер конкурирует за внимание прохожих с плакатом поменьше, рекламирующим популярные местные напитки и еду.

Опять «Биримдик». На этом плакате они заявляют, что «Наша сила – в единстве». Партия тесно связана с президентом Сооронбаем Жээнбековым и явно нацелена на то, чтобы стать правящей партией.

«Мекенчил» – еще одна небольшая партия. Ее шансы на прохождение в парламент невелики, хотя в ее партийном списке значатся известные имена, включая националистического смутьяна Камчибека Ташиева (крайний слева). Девиз в нижней части плаката гласит: «Власть народу. Воры должны сидеть в тюрьме». Кстати, один из изображенных на плакате – Садыр Жапаров (второй справа) – сам сейчас находится за решеткой. В 2017 году суд в Бишкеке приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы по делу о похищении губернатора области в 2013 году.

Листовки наклеивают в любом свободном месте. Например, на ограждении вокруг стройплощадки.

Этот плакат партии «Республика», финансируемой бизнесменом-мультимиллионером Омурбеком Бабановым, загораживает вывеску базара. «Республика», позиционирующая себя как партия, выступающая за права бизнеса, представлена в уходящем парламенте, но весьма сомнительно, что ей удастся повторить успех 2015 года, когда она вступила в коалицию с популярной националистической партией и получила таким образом 20% голосов.

Это билборды Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Крах этой некогда правящей партии был поразительно стремительным. Ее основатель, экс-президент Алмазбек Атамбаев, изображенный на обоих билбордах, сейчас находится в тюрьме, и у партии почти нет шансов пройти в законодательный орган.

Снова «Биримдик» с девизом «Наша сила – в единстве».

На этой придорожной растяжке написано: «Евразийский выбор – историческое единство».

Лозунг на стене за плакатом «Мекенчил» гласит: «Мир миру». Тем временем на плакате партии повторяется ее лозунг: «Власть народу. Воры должны сидеть в тюрьме».