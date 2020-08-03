Кыргызстан: коронавирусный кризис глазами фотографа

Сидеть дома было невмоготу. Казалось важным рассказать историю о том, как люди объединяются и проявляют солидарность на фоне недостаточных действий правительства. Именно это заставило меня выйти на улицу с фотоаппаратом.

В самом начале власти создали временные стационары, в том числе во Дворце спорта в Бишкеке. В первый день туда пришло много людей, потому что больницы быстро заполнялись. Пришедшие находились в состоянии паники, и надеялись, что здесь им помогут. Сначала все было немного неорганизованно и хаотично.

Я производил съемку в маске и халате, как медработник, хотя подозревал, что, возможно, уже переболел. Я не знаю наверняка, потому что не делал тест, но несколько недель назад я плохо себя чувствовал и оставался в изоляции, пока я не удостоверился, что выздоровел.

Когда я фотографировал, люди смотрели на меня с некоторой настороженностью, но большинство это не особо беспокоило. Их заботили другие, более важные вещи.

Одним из первых наиболее заметных случаев смерти от коронавируса была кончина 11 июля бывшего муфтия Кыргызстана Чубака ажы Жалилова. В морг пришло много людей, и они рыдали от горя. Это были искренние слезы. И судя по тому, что многие из них надели средства индивидуальной защиты, можно было сказать, что они начали относиться к этому более серьезно. До этого многие, казалось, не особо беспокоились по поводу коронавируса.

Еще я побывал в крупной аптеке, потому что был большой ажиотаж на любые антивирусные препараты. Очередь была беспорядочной, некоторые ждали уже два часа, и настроение было скверным. В какой-то момент пришлось вызвать милицию, чтобы восстановить спокойствие и заставить людей соблюдать социальную дистанцию. Ходили слухи, что некоторые из стоявших в очереди были спекулянтами, пытавшимися закупиться с целью последующей перепродажи по более высоким ценам, и это еще больше усиливало напряженность.

Сейчас ситуация немного улучшилась. Поставка медикаментов нормализовалась, так что в Facebook уже не так часто увидишь объявления людей, отчаянно пытающихся найти то или иное лекарство.

Служба скорой помощи была перегружена, так что часто туда было просто не дозвониться. Иногда родственникам больных приходилось самим добираться до больниц. На этой фотографии изображена пожилая женщина, которой оказали первую помощь и теперь везли на скорой в больницу на лечение.

Одним из самых загруженных был временный стационар во Дворце спорта, принимавший около 1500 людей в день. Предполагалось, что в таких центрах люди смогут прийти, получить консультацию у врача, и, возможно, какую-то помощь прямо на месте, а потом вернуться домой. Штат стационара состоял из докторов и медсестер, а также добровольцев, у которых не было спецподготовки, поэтому они просто помогали носить вещи и поддерживать все в чистоте.

Было видно, что люди напряжены. Одна женщина в маске постоянно опрыскивала лицо и маску дезинфицирующим средством. Если опрыскивать маску жидкостью, то можно просто задохнуться. Но нервозность доходила до такого уровня.

Группа волонтеров обходила дома заболевших, чтобы помочь им с кислородными концентраторами. Однажды утром я услышал об одном пожилом человеке, которому было очень плохо. Его хотели отвезти в больницу, но там сказали, что не могут его принять. В конечном итоге волонтеры решили отвезти его в обсерватор в международном аэропорту «Манас», разбитый на месте, где раньше находилась американская авиабаза. Чтобы довезти больного до места, им пришлось по пути истратить три кислородные подушки.

В обсерваторе пациентов размещают в изолированные палаты, рассчитанные на двух человек. Медики могут следить за состоянием больных через специальные смотровые окна. В палатах есть санузлы и кондиционеры, так что пациентам относительно удобно. Пациентам рекомендуют иногда выходить на прогулки для поддержания сил.

Волонтеры трудятся почти круглые сутки днями напролет. Кроме доставки кислородных концентраторов по домам заболевших они также разносят еду. Иногда они просто валятся с ног в своей импровизированной штаб-квартире, стараясь урвать пару часов сна.

Один из добровольцев раньше служил в Нацгвардии, где нес караульную службу у флага перед Белым домом в центре Бишкека. Он готовился вступить в ряды милиции, но, увидев происходящее, бросил это. «Нам нужно жизни спасать», – сказал он мне однажды. Было приятно быть среди этих волонтеров. Все они очень разные люди из разных слоев общества, которых объединила единая цель.

Один из временных стационаров разместили в ресторане «Консул» неподалеку от парламента. Обычно здесь проводили шикарные банкеты для важных чиновников. Ресторан оформлен в псевдоклассическом стиле, с множеством вычурных картин на стенах. Теперь он открыт в любое время суток для всех, кому нужен совет или медицинская консультация. Доктора в халатах и напуганные больные на фоне этой безвкусной роскоши являют собой сюрреалистичное зрелище.

В последнее время все немного успокоилось. Например, в манасском обсерваторе у медработников даже появилось немного свободного времени, которое они тратят на отдых или игру в волейбол во дворе. Когда был сделан этот снимок, госпиталь был заполнен всего примерно наполовину.

30 июля в Кыргызстане был объявлен день траура по жертвам коронавируса. Ближе к полуночи днем ранее я отправился на удобную точку обзора на холмах в северной части Бишкека, чтобы посмотреть, как будут приспускать огромный национальный флаг у президентской резиденции «Ала-Арча».

Там собралась группа молодых людей, чтобы выпить, попеть песни и потусить. Но никто из них, похоже, не знал о том, что будут приспускать флаг. В какой-то момент между одним парнем и девушкой разгорелась нешуточная ссора.

Пандемия коронавируса их беспокоила меньше всего. Жизнь, пока, возвращается в нормальное русло.