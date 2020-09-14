Кыргызстан: коронавирус нанес сокрушительный удар по туризму на Иссык-Куле

Летний сезон всегда ждут с нетерпением, но этот год оказался неудачным. (Все фото Даниля Усманова)

Как-то днем в конце августа три полупустых микроавтобуса часами стояли у автовокзала в центре Чолпон-Аты в надежде дождаться пассажиров. Неподалеку подростки рекламировали гостевые дома своих родителей. «У нас есть номера, полулюкс, с туалетом и душем», – говорили они всем прохожим.

Но мало кто проявлял интерес.

После того, как в марте Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение COVID-19 как пандемию, представители туриндустрии в курортных городах у берегов озера Иссык-Куль столкнулись с перспективой банкротства и закрытия.

Летний сезон здесь всегда ждут с нетерпением, но этот год оказался неудачным. В качестве профилактической меры отменили почти все рейсы в Кыргызстан и закрыли границы, в результате чего туристы из Казахстана и России, которых здесь ждали в больших количествах, не смогли приехать.

По официальным данным, ежегодно на Иссык-Куле отдыхают около полутора миллионов человек, приезжающих сюда насладиться видами на горы, чистотой воды и побережьем, растянувшимся почти на 700 километров. В этом сезоне количество туристов составило всего 10% от средних показателей. Помимо прочих напастей еще и часто шли дожди.

«Сезон сорвался, туристы не приехали. Люди начали понемногу приезжать только в последние пять дней, – сказал Eurasianet.org Нуркалы Чойбеков, владелец кафе «Ак-Жол» на автовокзале, которое работает уже 40 лет. – Пандемия очень сильно отразилась на нас. В этом году мы не стали открывать двери своего гостевого дома, потому что это опасно. Вирус может передаваться через простыни или ванну».

В высокий сезон просторные помещения его кафе обычно забиты водителями маршруток и такси. Но в этот раз, когда здесь побывали представители Eurasianet.org, был занят только один столик. Чойбеков стоял у входа с розовой мухобойкой и антисептическим гелем.

«К счастью, я не брал кредитов, и у меня нет долгов. Мои дети все уже взрослые и живут за границей. Здесь, в Чолпон-Ате, живем только мы с женой», – сказал Чойбеков с видимым облегчением.

Тем временем на улице Чекирова в Чолпон-Ате, более известной как «Арбат», настроение было более мрачным. Обычно здесь нередко можно было увидеть таблички с надписью «свободных номеров нет». Теперь владельцы гостевых домов предлагали скидки до 70%. А на некоторых воротах висели объявления о продаже бизнеса.

Арбат популярен, потому что выходит на пляж. В условиях пандемии наибольшая активность здесь наблюдается в выходные дни, когда сюда стекаются горожане, привлеченные низкими ценами, и набережная Чолпон-Аты наполняется яркими зонтиками, полуобнаженными телами загорающих, звенящим смехом, болтовней и музыкой.

Несмотря на призывы властей соблюдать социальное дистанцирование и носить маски на пляже, отдыхающие ставили лежаки совсем рядом друг от друга. Торговцы вяленой рыбой и пивом ходили без перчаток.

«Это мой второй приезд. В июне я приезжала с мужем и детьми. На этот раз я приехала с подругой. По этим ценам можно приезжать каждую неделю, – сказала жительница Бишкека Наталья, которая отказалась назвать Eurasianet.org свою фамилию. – В прошлый приезд у нас проверили температуру и записали данные. На этот раз мы приехали без каких-либо проблем».

Но к понедельнику пляжи снова обезлюдели. Чаек беспокоили лишь изредка появлявшиеся продавцы вареной кукурузы и музыка, доносившаяся из пункта проката гидроциклов.

«[Ситуация улучшилась] только в последние две недели, до этого здесь совсем никого не было», – сказала Eurasianet.org Флора Минкеева, владелица небольшого пансиона «Саёра», цены в котором пришлось снизить с 350 до 150 сомов (с $4,50 до $2).

По словам Минкеевой, побочным эффектом снижения цен стало то, что они привлекли специфичную клиентуру – из числа тех, что напивается и валяется в номерах.

«В прошлом году мы наняли женщину убираться в комнатах. В этом году пришлось все убирать самим», – сказала она.

Минкеева также управляет одноименным с пансионом кафе на Арбате, в котором уже 13 лет подают щедрые порции вкуснейших блюд традиционной дунганской кухни. Раньше они каждый день на тротуаре готовили свой фирменный плов, чтобы ароматом привлечь клиентов.

В этом году никакого плова не было. Лишь четыре из 20 кафе на Арбате продолжали работу. Многие боятся, что разорятся, включая Минкееву, которая весной взяла ссуду на развитие бизнеса в размере 1 миллиона сомов ($ 12800). Доходы от летнего сезона должны были покрыть долг.

«Не знаю, как буду расплачиваться по кредитам. Когда я брала деньги, никто не верил в существование коронавируса, в то, что люди будут умирать, или что это повлияет на сезон. Если бы мне тогда сказали об этом, я бы не рискнула», – сказала она.

Между тем налоговые инспекторы не проявляют сочувствия.

«Только недавно к нам приходили из налоговой инспекции, и подсчитали, что мы должны 87000 сомов за три месяца, как будто мы работали каждый день, каждую минуту, – сказала Минкеева. – Они увидели этот пивной киоск и добавили еще 5000. И все это нужно как-то оплачивать».

Тема налогов является очень деликатной, в связи с чем многие предприниматели не хотят общаться с журналистами, опасаясь последствий со стороны местных властей. Однако на условиях анонимности они сообщают, что налоговые инспекторы неизменно приходят в выходные, когда посетителей больше.

«Они пришли в субботу, когда было много гостей. Они посчитали кровати и составили счет, – сказал Eurasianet.org владелец другого гостевого дома неподалеку от «Саёры». – Я сказал им прийти в понедельник, когда все уедут и никого не будет».

Владельцы бизнеса говорят, что власти проявляют куда меньше рвения, когда дело касается соблюдения санитарных норм, концентрируясь вместо этого на проведении внеочередных налоговых проверок.

Губернатор Иссык-Кульской области Данир Иманалиев, похоже, пытался оправдать подобные действия властей, посетовав в конце июля на уклонение от уплаты налогов, которое, по его словам, привело к серьезной нехватке средств в местной казне.

По официальным данным, в первой половине 2019 года Иссык-Кульская область получила в качестве налоговых поступлений 180 миллионов сомов (около $2,3 миллиона), а в текущем году эта цифра упала до примерно 42 миллионов сомов.

Но даже Иманалиев признает (при этом, похоже, противореча самому себе), что всему виной может быть сорванный туристический сезон.

«По заполняемости пансионатов можно сказать, что в этом году приезжает примерно 10-15 процентов от прошлогоднего количества гостей, и то большая часть посетителей объектов отдыха приезжают на Иссык-Куль только на выходных», – сказал он новостному сайту Sputnik.