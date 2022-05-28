Кыргызстан: крупная сделка с молодой китайской компанией вызывает вопросы

На прошлой неделе только что созданная государственная организация, которой поручено возрождение промышленного сектора Кыргызстана, с гордостью объявила, что заключила с одной китайской компанией предварительное соглашение о совместном создании фонда развития в объеме 200 миллионов долларов.

С этой инвестиционной инициативой, которую назвали Кыргызско-китайским фондом, связывают весьма величественные надежды.

Один из планов, обозначенных в меморандуме о взаимопонимании, предусматривает строительство завода, который должен выпускать 10 000 электрических автомобилей в год. Кроме того, в меморандуме говорится о возобновляемых источниках энергии, электронной коммерции, искусственном интеллекте и дронах военного назначения. В дальнейшем фонд будет увеличен до 1 миллиарда долларов, заявило в сообщении, опубликованном 17 мая в Facebook, кыргызское государственное агентство по модернизации «Кыргызиндустрия».

При этом, судя по всему, никого особенно не тревожит тот факт, что ни у одной из сторон этого совместного предприятия — обе они представляют собой недавно учрежденные организации — по-видимому, нет большого опыта работы ни в этих, ни в каких-либо других отраслях промышленности.

Приезжавший в этом месяце в Бишкек Цзежун Чжан, генеральный директор компании Guangdong Xinjin Energy Development, участвующей в этом проекте с китайской стороны, был принят по самому высшему разряду. Он встретился с министром экономики Данияром Амангельдиевым и обсудил даже большее число идей, чем называет «Кыргызиндустрия». В частности, речь шла о строительстве экологических ферм и гидроэлектростанций, а также о производстве неких «умных автобусов».

Казалось бы, компания с такими грандиозными планами должна обладать значительным капиталом и целым портфелем успешно осуществленных проектов.

Однако корпорация Guangdong Xinjin Energy Development была официально зарегистрирована в городе Чжухае, граничащим с Макао, только в марте 2022 года и имеет в своем распоряжении всего лишь 100 миллионов юаней (15 млн долларов). О ней нет почти никаких общедоступных сведений в интернете, что и неудивительно, учитывая, как недавно эта компания была создана. В имеющейся онлайн базе данных китайских коммерческих предприятий говорится, что Guangdong Xinjin Energy Development имеет лицензии на разведку и добычу металлических и неметаллических минеральных ресурсов, но никакой другой полезной информации не приводится.

В краткой справке о Guangdong Xinjin Energy Development, опубликованной Министерством экономики Кыргызстана, есть утверждения, которых не делает о себе даже сама компания: например, что ее коммерческие интересы распространяются на ядерную и ветряную энергетику.

Ни правительство Кыргызстана, ни посольство Китая не ответили Eurasianet.org на вопросы о том, как образовалась эта сделка и почему партнером «Кыргызиндустрии» была выбрана именно компания Guangdong Xinjin Energy Development.

«Просто найдите эту компанию в интернете, — сказал Eurasianet.org представитель «Кыргызиндустрии». — В конце концов, это ваша работа».

Если бы сотрудничество с Guangdong Xinjin Energy Development оказалось реальным, это, несомненно, пошло бы на пользу «Кыргызиндустрии». Эта организация, работающая под эгидой Министерства экономики, была создана в январе со стартовым капиталом в 1 миллиард сомов (118 млн долларов). Формально она считается акционерным обществом, хотя единственным акционером является государство.

«Наличие единственного акционера в лице государства дает гражданам и инвесторам гарантии успешного развития и снижает риски», — говорилось в январском сообщении правительства о создании «Кыргызиндустрии».

Как объяснял в августе глава правительства Акылбек Жапаров, целью создания «Кыргызиндустрии» был перезапуск простаивающих старых предприятий и запуск новых. Предполагается, что когда-нибудь компании, которые вырастит «Кыргызиндустрия», создадут сотни, если не тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Пока что президент «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов активно встречается с разнообразными бизнесменами из таких стран как Пакистан, Южная Корея и Китай. Некоторые из этих встреч кажутся, мягко говоря, не особенно многообещающими, хотя окончательные выводы делать пока рано.

В показанном на этой неделе по телевидению репортаже о «Кыргызиндустрии» говорилось о том, как эта организация распределяет финансовые вливания в потенциально перспективные, но погрязшие в долгах местные предприятия. Как именно выбираются эти компании, в сюжете не уточнялось. Довольно пессимистично прозвучала одна внутренне противоречивая фраза, которую обронила ведущая репортаж журналистка.

«Среди [получающих финансирование] предприятий, которые приносят доход в госбюджет, есть и те, которые не приносят пользу в госказну», — сказала она.

Еще одно потенциально неприятное обстоятельство состоит в том, что «Кыргызиндустрии» поручено управление инвестициями, финансируемыми Фондом по управлению госимуществом. Эту организацию возглавляет Мирлан Бакиров — политик, более всего известный в кругах активистов активной поддержкой Райымбека Матраимова, которого суд признал в прошлом году виновным в коррупции. Критики Матраимова утверждают, что он ограбил государство на сотни миллионов долларов, когда занимал должность заместителя главы таможенной службы.

Поскольку финансовые операции «Кыргызиндустрии» составляют предмет коммерческой тайны — организация обладает этой привилегией благодаря тому, что является акционерным обществом, а не государственным предприятием, — велика вероятность, что ее деятельность будет преимущественно непрозрачной. (Операции Фонда по управлению госимуществом также относятся к категории коммерческой тайны в соответствии с поправками, принятыми в 2021 году.)

У «Кыргызиндустрии» уже появились свои критики. На этой неделе депутат Камила Талиева заявила в парламенте, что создание этой организации и еще одного новоявленного агентства — Фонда по развитию туризма — свидетельствует о беспорядочной политике исполнительной власти.

«У вас какая-то невразумительная экономическая политика. Не найти ни начала, ни конца. Вы каждые несколько дней открываете какую-нибудь новую компанию, и деньги летят на ветер, как песок», — сказала она.