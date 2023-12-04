Кыргызстан: курултай подвергся критике как инструмент захвата власти

В середине декабря в Кыргызстане пройдет первое заседание Народного курултая – новой постоянной ветви государственной власти, сформированной по воле президента Садыра Жапарова.

Жапаров начал продвигать эту концепцию практически сразу после прихода к власти на фоне происходивших в то время политических потрясений.

«Народный курултай будет эффективным рычагом в контроле работы власти, – сказал он в ноябре 2022 года. – Раз в год представители курултая, а это около 2 тысяч человек, будут собираться и заслушивать годовой отчет у президента и парламента. Тогда и будет народный контроль над властью».

В одном из своих выступлений Жапаров назвал эту инициативу ключевым фактором обеспечения процветания страны.

С тех пор форма и видение этой идеи изменились. Критики Жапарова настаивают, что его истинным намерением является создание еще одного органа по принятию выгодных ему решений, который в конечном итоге может привести к дальнейшему развалу гражданского общества.

Курултай – это традиционное собрание лидеров общин, а в более древние времена даже вождей племен или кланов, в ходе которого обсуждались и согласовывались важные вопросы.

Хотя его название подразумевает народовластие, существуют прецеденты, когда курултай созывался по директиве лидеров уже независимого Кыргызстана. Аскар Акаев, один из бывших президентов, созывал специальные общенациональные курултаи в 2001 и 2003 годах.

Иногда этот формат использовали оппозиционные политики, которые позиционировали себя как параллельно действующие лидеры страны. Например, за несколько месяцев до свержения президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года его противники называли организованные ими митинги курултаями в попытке придать им некую видимость народной легитимности.

Теперь настал черед Жапарова. Официальное существование Народного курултая как постоянно действующего органа было одобрено в ходе конституционного референдума в 2021 году.

В ноябре 2022 года Жапаров провел двухдневное пробное заседание, на котором не было принято никаких официальных решений. В текущем месяце должно состояться настоящее собрание.

Однако широкая общественность не имеет четкого представления о том, чего следует ожидать. В июле Жапаров подписал закон, определяющий порядок работы Народного курултая, но этот документ не был размещен на сайте Министерства юстиции для ознакомления. Принятый закон доступен только в специализированной базе данных.

Известно лишь, что в состав Народного курултая войдут около 700 человек, процесс отбора которых пройдет по большей части непрозрачно. Судя по всему, секретариат из семи назначенцев будет консультироваться с правительственными чиновниками и членами представительных органов на местах по поводу организации этого процесса.

Президент определяет квоты на членство по регионам, этническому происхождению и возрасту. Гендерной квоты не существует.

Делегаты, по всей видимости, смогут занимать свою должность только на короткий период, хотя точный срок остается загадкой. Баллотироваться в депутаты могут граждане Кыргызстана старше 21 года, если они не являются государственными или муниципальными служащими, депутатами парламента и не имеют судимость.

Помимо секретариата Народный курултай будет обладать и другими атрибутами постоянного органа: национальным советом, рабочей группой и комитетом по надзору.

Национальный совет будет выступать в качестве исполнительного органа и состоять из 17 человек, которые будут определены из числа членов курултая расширенного состава. Рабочая группа будет заниматься разработкой законов.

Хотя Народный курултай имеет некоторые схожие черты с верхней палатой парламента, его идея заключается в том, чтобы инициировать принятие законов, а не просто одобрять законопроекты или предлагать изменения.

Кроме того, Народный курултай будет наделен правом обращаться в администрацию президента с петициями об отстранении министров и руководителей государственных органов. Один делегат войдет в состав Судебного совета – номинально независимого органа, отвечающего за утверждение судей в должности.

Другие аспекты полномочий носят более обширный и размытый характер. Делегатам поручено заниматься вопросами «духовного и культурного развития страны», сохранения культуры и традиций, взаимоотношений государства и религии, экологии, межнациональных отношений и прав человека.

Для эффективной работы Народный курултай обязан сотрудничать с объединениями, представляющими интересы семьи, детей, молодежи, трудовых мигрантов, этнических меньшинств и религиозных лидеров.

Критики этого аспекта инициативы усматривают в нем попытку государства национализировать гражданское общество.

Активистка и глава сообщества юристов «Тандем» Таттыбубу Эргешбаева сказала Eurasianet.org, что, по ее мнению, Народный курултай является избыточным органом и только вредит национальным интересам, исключая широкие слои населения из процесса принятия решений.

«Государство фактически лишает других граждан доступа, предоставляя узкому кругу людей привилегию представлять мнение общественности. И состав этого круга людей в конечном итоге определяется администрацией президента», – сказала она.

Что же касается того, что курултай может предлагать законопроекты, то это всего лишь способ урезать полномочия и без того ослабленного парламента, считает Эргешбаева.

«У курултая нет полномочий по принятию законов, он может только выдвигать предложения, – сказала она. – У этих людей не будет возможности провести детальный анализ законопроектов, у них нет доступа к секретной государственной информации, у них нет соответствующего персонала для проведения анализа. Поэтому эти люди будут действовать скорее на эмоциях и на основе личного опыта».

Ставки высоки как никогда.

Правозащитная организация Freedom House и другие структуры зафиксировали ухудшение ситуации с демократическими стандартами при Жапарове.

«После проведения масштабной конституционной реформы в 2021 году... Жапаров укрепил контроль над исполнительной властью вплоть до местного самоуправления, а также взял под свой контроль ключевые назначения в судебной системе, – говорится в последнем докладе Freedom House по Кыргызстану. – Полномочия Кабинета министров и Жогорку Кенеша (однопалатного парламента Кыргызстана, состоящего из 90 депутатов) были сокращены в результате расширения президентского мандата».

Критики утверждают, что исключение некоторых звеньев из процесса принятия политических решений и расширение потенциала для заключения закулисных сделок приведут к тому, что деятельность руководства страны станет еще менее прозрачной.

«Именно Народный курултай поможет государству укрепить свой авторитарный статус», – сказала Эргешбаева.