Кыргызстан: массовые аресты противников договора о границе с Узбекистаном

В Кыргызстане были задержаны по меньшей мере 12 активистов и политиков. По словам их сторонников, это произошло из-за сопротивления задержанных плану правительства передать водохранилище Узбекистану в рамках исторического соглашения о демаркации границы.

Вечером 23 октября демонстранты провели пикет с требованием освобождения арестованных и прекращения политических преследований.

День начался с обысков в домах нескольких членов недавно созданной группы, получившей название «Комитет защиты Кемпир-Абада». Затем многие из тех, кого затронули подобные действия милиции, были арестованы на 48 часов, в том числе оппозиционный политик Равшан Жээнбеков, бывшая судья Клара Сооронкулова и правозащитница Рита Карасартова.

В МВД утверждают, что задержанные подозреваются в заговоре с целью организации массовых беспорядков.

«В ходе проведения специальных следственных действий, в рамках расследуемого уголовного дела, добыты доказательства о причастности отдельных лиц к организации и подготовке к массовым беспорядкам, с последующим противозаконным захватом власти», – говорится в заявлении министерства.

Правительство решительно выступило против заявлений о том, что запланированный обмен землями с Узбекистаном представляет собой территориальные уступки.

«Во-первых, Кемпир-Абад передавали не мы. Мы, наоборот, возвращаем. С 60-х годов плотиной управляли они. Теперь же мы пришли к соглашению, согласно которому мы создаем совместное предприятие и будем вместе управлять плотиной по принципу 50 на 50», – сказал президент Садыр Жапаров в интервью государственному новостному агентству «Кабар».

При этом Жапаров особо выделил противников соглашения о демаркации, назвав их «провокаторами».

«Их главная цель – дестабилизировать обстановку в стране. Конечно, мы этого не допустим», – сказал он.

Аресты были произведены менее чем через 24 часа после публикации этого интервью.

Но, несмотря на аресты, оппозиционные активисты намерены 24 октября провести в Бишкеке митинг против соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу. Демонстранты планируют пройти маршем по столице и в полдень собраться у здания правительства.

Недовольство по поводу соглашения во многом связано с тем, как в парламенте идет процесс ратификации соглашения. Когда комитет по международным делам и обороне Жогорку Кенеша собрался 10 октября для утверждения договора, это произошло за закрытыми дверями. Законодателям показали только часть текста протокола с Узбекистаном.

В оправдание подобной секретности глава ГКНБ заявил, что текст может быть вырван из контекста и использован для разжигания общественного недовольства.

«Это чтобы никто не пошел и не вырезал нужные ему куски из проекта соглашения и протоколов, которые мы подписываем с Узбекистаном, и затем не предоставил людям неверную информацию, чтобы настроить их против [сделки]», — сказал депутатам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Жапаров и Ташиев, ярые националисты, поддержка которых в значительной степени зиждется на их имидже сторонников восстановления суверенитета Кыргызстана над своими землями и имуществом, демонстрируют явное неудовольствие тем, что кто-то на политической арене может обогнать их по этому вопросу.

Депутат Дастан Бекешев осудил проведенные 23 октября аресты как явный признак паранойи руководства страны и того, что оно «скатывается к авторитаризму».

«Вы можете представить, что несколько активных граждан, выражающих позицию по передаче Кемпир-Абадского водохранилища, могли готовится к захвату власти? Это фантазия и бред, спущенный сверху», — написал Бекешев.