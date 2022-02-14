Кыргызстан: мелкие хищения досаждают китайским строителям новой трассы

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров прогуливается с послом Китая Ду Дэвэнь по участку новой дороги, открытой в ноябре. (Фото: ГосСМИ)

Китайская компания-подрядчик, которой поручено связать север и юг Кыргызстана, утверждает, что сбавить обороты ее вынуждает воровство на строящейся трассе: элементы обустройства дороги продолжают исчезать.

Хищение оборудования и строительных материалов – всего лишь очередное препятствие, возникшее в ходе реализации проекта стоимостью 1 миллиард долларов, который первоначально был рассчитан на пять лет. Теперь завершение строительства, о котором обе стороны договорились еще в 2013 году, запланировано на конец 2023 года.

Так называемая «альтернативная дорога север-юг» пройдет параллельно более протяженной высокогорной дороге советских времен, которая в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, соединяющим два разрозненных экономических центра Кыргызстана.

На сегодняшний день это, пожалуй, самый значимый инфраструктурный проект, реализуемый Китаем в Кыргызстане.

Однако разочарование инвесторов и властей заставляет задуматься о том, не станет ли эта инициатива последним китайским проектом такого масштаба в нестабильной центральноазиатской стране, «похоронив» давно обсуждаемую идею строительства железнодорожной магистрали.

10 февраля министерство транспорта Кыргызстана сообщило, что Китайская корпорация дорог и мостов подала заявление в милицию и требует возмещения ущерба в размере более 3 тысяч долларов после того, как с одного из мостов, расположенных вдоль дороги, было украдено ограждение.

Подобные инциденты происходят слишком часто и «негативным образом сказываются на имидже государства в глазах иностранного персонала, занятого в реализации дорожных проектов», заявили в министерстве.

Поделенный на три фазы проект магистрали вышел на финишную прямую.

В ноябре прошлого года глава правительства Кыргызстана и посол Китая приняли участие в церемонии, посвященной завершению второй фазы проекта, которая включает в себя строительство двух уникальных эстакадных мостов через реку Нарын общей протяженностью 1,4 километра.

Эксимбанк Китая и Азиатский банк развития выделили на проект более 850 миллионов долларов от общей суммы; ожидается, что власти вложат 34 миллиона долларов.

У властей Кыргызстана сложились непростые отношения с Эксимбанком.

Это единственный в мире банк, готовый предоставить стране долгосрочные низкопроцентные кредиты такого размера, но он делает это на кабальных условиях.

В случае с дорогой «Север-Юг» ряд чиновников выразили недовольство, считая, что власти заключили невыгодную сделку.

Зарылбек Сатаев, представитель Счетной палаты, которая является высшим органом государственного аудита, сообщил прошлым летом, что по итогам проведенных его ведомством проверок были выявлены многочисленные нарушения с момента начала строительства в 2015 году.

По его словам, Кыргызстан переплатил за один участок 35 миллионов долларов из-за поспешно проведенных топографических съемок. Материалы по ряду предполагаемых нарушений находятся на рассмотрении государственного прокурора, отметил Сатаев.

Впрочем, вряд ли Кыргызстан сможет предпринять какие-либо шаги против Китайской корпорации дорог и мостов, даже если бы и захотел.

В своем июньском выступлении перед парламентом заместитель министра транспорта Кыргызстана Уланбек Калмамбетов сказал, что заключенный с компанией контракт исключает возможность судебного преследования.

«Представители [тогдашней] власти знали об этом, но [все равно] согласились», – утверждает Калмамбетов.

Разногласия по поводу расходов возникали в ходе реализации и других китайских проектов, финансируемых Эксимбанком.

Самым известным примером является проект модернизации ТЭЦ Бишкека. После выхода из строя станции во время одной из самых холодных зим в истории, в 2018 году, двое бывших премьер-министра были приговорены к тюремному заключению по обвинению в коррупции.

Один из них – Сапар Исаков – с пеной у рта доказывал, что условия кредита не давали правительству возможности контролировать расходы и что Эксимбанк выбрал более дорогого подрядчика.

Сейчас кыргызские чиновники утверждают, что близки к достижению соглашения о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, однако скандал с электростанцией продолжить маячить на заднем плане этих переговоров.

Идея многомиллиардного проекта была впервые предложена в 1990-х годах, но его запуск неоднократно срывался из-за разногласий по поводу маршрутов, ширины колеи и распределения расходов. В прошлом Китайская корпорация дорог и мостов позиционировала себя в качестве будущего подрядчика на проект. Эксимбанк по традиции выделил бы финансирование.

Железная дорога была одной из нескольких пунктов повестки на встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и его кыргызским коллегой Садыром Жапаровым, посетившим Пекин в начале февраля для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Заместитель директора государственной железнодорожной компании Кыргызстана «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов сказал в январе, что компания передала проектную документацию на рассмотрение китайской стороны, и высказал предположение, что ключевое соглашение по железной дороге может быть достигнуто уже в этом месяце.