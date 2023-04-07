Кыргызстан, Центральная Азия

Кыргызстан: милиция разыскивает «быков» наркобанды

Реклама нелегальных синтетических наркотиков осуществляется относительно безнаказанно.

Айзирек Иманалиева Apr 7, 2023
Масштабы проблемы плохо изучены. (Министерство внутренних дел КР) Масштабы проблемы плохо изучены. (Министерство внутренних дел КР)

В милиция Бишкека сообщили о задержании трех человек в рамках продолжающегося расследования серии избиений представителями наркобанд.

Аресты, о которых было объявлено 4 апреля, привлекли внимание к нередко плохо освещаемой проблеме подпольной наркоторговли в регионе, где наблюдается рост распространения синтетических наркотиков.

На прошлой неделе в соцсетях разошлось видео, судя по всему снятое в Кыргызстане, где наркокурьер-закладчик подвергается нападению со стороны «быков» банды наркоторговцев, действующей под названием «Принцесса дури».

Судя по содержанию видеозаписи, курьер подозревался в краже наркотиков вместо того, чтобы доставить их на место закладки, согласованной с покупателем. Цель видео, по-видимому, состояла в том, чтобы послужить уроком другим закладчикам.

Наркотики сейчас обычно продаются через Telegram, а платежи осуществляются в цифровом формате.

Реклама наркотиков осуществляется относительно безнаказанно. Адреса Telegram-аккаунтов, торгующих запрещенными веществами, можно найти на стенах и фонарных столбах в Бишкеке и других городах.

Где-то в середине февраля «Принцесса дури» начала публиковать имена закладчиков, обвиняемых в краже товара. В частности, ближе к концу месяца она назвала имя 17-летнего подростка из Бишкека, а позже появилась видеозапись, на которой этот подросток молит о прощении, а затем люди за кадром наносят ему несколько ударов. 

Это видео было опубликовано в Telegram с предупреждением: «Пойман еще один “кидок”. Для тех, кто не понял, любой, кто убежит, будет наказан. С любовью, ваша принцесса дури».

Та же группировка предложила вознаграждение в размере «пяти граммов товара» любому, кто сдаст курьеров, обвиненных в краже.

«Принцесса дури» также использует Telegram для поиска новых закладчиков в Бишкеке, прилегающей Чуйской области и других городах, таких как Ош, Каракол и Нарын. Желающие стать закладчиками должны предоставить копию удостоверения личности и снять видео, на котором называют свой адрес. По сообщениям, основе этих удостоверений «Принцесса дури» затем и составила списки курьеров, которых она подозревает в краже.

Группировка не упоминает на своих аккаунтах, какими наркотиками торгует, но есть неофициальные свидетельства роста спроса на мефедрон, известный как «кокаин для бедняков».

Примечательно, что призывы к милиции начать расследование в отношении вышеупомянутой группировки исходили с неожиданной стороны – от самопровозглашенной политической партии «Легалайз», выступающей за легализацию наркотиков. Партия заявила, что через три дня после своего публичного обращения, сделанного 1 апреля, в ее адрес начали поступать угрозы со стороны сотрудников милиции, которые, как она утверждает, находятся в сговоре с «Принцессой дури».

«Они явно решили натравить на нас каких-то других торговцев и прихвостней в форме, — заявил представитель партии на ее странице в Instagram. — Чуть позже мы опубликуем их лица, звания и должности вместе со скриншотами их нелепых угроз. Будет кое-что интересное. Вы будете потрясены».

Развернутая партией кампания по легализации в основном касается наркотиков, представляющих меньшую опасность для общества, в частности, марихуаны.

Министерство внутренних дел, насколько известно, не отреагировало на пока документально не подтвержденные обвинения «Легалайз», но заявило, что принимает жесткие меры в отношении представителей наркобанд. Милиция сообщила, что, помимо трех задержанных, также выявила еще нескольких лиц, которым могут быть предъявлены обвинения в распространении наркотиков, наказуемом лишением свободы на срок до 12 лет.

Масштабы проблемы наркозависимости в Кыргызстане изучены лишь частично. Принято считать, что правительственные данные не отражают всю полноту картины. Согласно официальной статистике за 2021 год, на учете в качестве выздоравливающих наркозависимых состоят около 8400 человек. МВД также отчиталось об изъятии порядка 230 килограммов «психотропных веществ».

В попытке убедить общественность, что власти относятся к этому делу со всей серьезностью, министр внутренних дел Улан Ниязбеков заявил, что берет расследование на личный контроль.

Но одной из проблем, с которой, вероятно, придется столкнуться правоохранителям, заключается в том, что люди, стоящие во главе «Принцессы дури», скорее всего, находятся за пределами Кыргызстана. Одним из косвенных указаний на это является то, что закладчикам предлагают оплату в российских рублях, а не кыргызских сомах.

Кроме того, «Принцесса дури» продолжила активную работу даже после того, как вокруг ее деятельности поднялся шум, что свидетельствует о том, что она считает себя вне досягаемости правоохранительных органов Кыргызстана.

В издевательском сообщении, опубликованном на днях в Telegram, группировка заявила, что хочет поблагодарить всех тех, кто способствовал повышению ее известности.

«Мы рады такой рекламе», — говорится в сообщении со смайликом в виде сердца.

Айзирек Иманалиева – журналистка, проживающая в Бишкеке.

Другие материалы по теме

Уровень рек в Центральной Азии может резко упасть, что потребует срочных мер
Туркменистан: Аркадагов много не бывает
Китай-Центральная Азия: активные контакты