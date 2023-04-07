Кыргызстан: милиция разыскивает «быков» наркобанды

В милиция Бишкека сообщили о задержании трех человек в рамках продолжающегося расследования серии избиений представителями наркобанд.

Аресты, о которых было объявлено 4 апреля, привлекли внимание к нередко плохо освещаемой проблеме подпольной наркоторговли в регионе, где наблюдается рост распространения синтетических наркотиков.

На прошлой неделе в соцсетях разошлось видео, судя по всему снятое в Кыргызстане, где наркокурьер-закладчик подвергается нападению со стороны «быков» банды наркоторговцев, действующей под названием «Принцесса дури».

Судя по содержанию видеозаписи, курьер подозревался в краже наркотиков вместо того, чтобы доставить их на место закладки, согласованной с покупателем. Цель видео, по-видимому, состояла в том, чтобы послужить уроком другим закладчикам.

Наркотики сейчас обычно продаются через Telegram, а платежи осуществляются в цифровом формате.

Реклама наркотиков осуществляется относительно безнаказанно. Адреса Telegram-аккаунтов, торгующих запрещенными веществами, можно найти на стенах и фонарных столбах в Бишкеке и других городах.

Где-то в середине февраля «Принцесса дури» начала публиковать имена закладчиков, обвиняемых в краже товара. В частности, ближе к концу месяца она назвала имя 17-летнего подростка из Бишкека, а позже появилась видеозапись, на которой этот подросток молит о прощении, а затем люди за кадром наносят ему несколько ударов.

Это видео было опубликовано в Telegram с предупреждением: «Пойман еще один “кидок”. Для тех, кто не понял, любой, кто убежит, будет наказан. С любовью, ваша принцесса дури».

Та же группировка предложила вознаграждение в размере «пяти граммов товара» любому, кто сдаст курьеров, обвиненных в краже.

«Принцесса дури» также использует Telegram для поиска новых закладчиков в Бишкеке, прилегающей Чуйской области и других городах, таких как Ош, Каракол и Нарын. Желающие стать закладчиками должны предоставить копию удостоверения личности и снять видео, на котором называют свой адрес. По сообщениям, основе этих удостоверений «Принцесса дури» затем и составила списки курьеров, которых она подозревает в краже.

Группировка не упоминает на своих аккаунтах, какими наркотиками торгует, но есть неофициальные свидетельства роста спроса на мефедрон, известный как «кокаин для бедняков».

Примечательно, что призывы к милиции начать расследование в отношении вышеупомянутой группировки исходили с неожиданной стороны – от самопровозглашенной политической партии «Легалайз», выступающей за легализацию наркотиков. Партия заявила, что через три дня после своего публичного обращения, сделанного 1 апреля, в ее адрес начали поступать угрозы со стороны сотрудников милиции, которые, как она утверждает, находятся в сговоре с «Принцессой дури».

«Они явно решили натравить на нас каких-то других торговцев и прихвостней в форме, — заявил представитель партии на ее странице в Instagram. — Чуть позже мы опубликуем их лица, звания и должности вместе со скриншотами их нелепых угроз. Будет кое-что интересное. Вы будете потрясены».

Развернутая партией кампания по легализации в основном касается наркотиков, представляющих меньшую опасность для общества, в частности, марихуаны.

Министерство внутренних дел, насколько известно, не отреагировало на пока документально не подтвержденные обвинения «Легалайз», но заявило, что принимает жесткие меры в отношении представителей наркобанд. Милиция сообщила, что, помимо трех задержанных, также выявила еще нескольких лиц, которым могут быть предъявлены обвинения в распространении наркотиков, наказуемом лишением свободы на срок до 12 лет.

Масштабы проблемы наркозависимости в Кыргызстане изучены лишь частично. Принято считать, что правительственные данные не отражают всю полноту картины. Согласно официальной статистике за 2021 год, на учете в качестве выздоравливающих наркозависимых состоят около 8400 человек. МВД также отчиталось об изъятии порядка 230 килограммов «психотропных веществ».

В попытке убедить общественность, что власти относятся к этому делу со всей серьезностью, министр внутренних дел Улан Ниязбеков заявил, что берет расследование на личный контроль.

Но одной из проблем, с которой, вероятно, придется столкнуться правоохранителям, заключается в том, что люди, стоящие во главе «Принцессы дури», скорее всего, находятся за пределами Кыргызстана. Одним из косвенных указаний на это является то, что закладчикам предлагают оплату в российских рублях, а не кыргызских сомах.

Кроме того, «Принцесса дури» продолжила активную работу даже после того, как вокруг ее деятельности поднялся шум, что свидетельствует о том, что она считает себя вне досягаемости правоохранительных органов Кыргызстана.

В издевательском сообщении, опубликованном на днях в Telegram, группировка заявила, что хочет поблагодарить всех тех, кто способствовал повышению ее известности.

«Мы рады такой рекламе», — говорится в сообщении со смайликом в виде сердца.