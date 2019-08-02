Кыргызстан: молодые пресс-секретари спасают столицу – по одной фотографии за раз

В юго-западной части Бишкека команда сборщиков мусора совершает вечерний обход.

Среди парней в грязных спортивных штанах и оранжевых светоотражающих жилетах выделяется один человек – молодая женщина в розовых солнцезащитных очках, шортах и с перевязанными розовой банданой длинными волосами.

Это Жибек Каракеева, 25-летняя пресс-секретарь «Тазалыка», муниципальной службы, отвечающей за уборку мусора и обеспечение чистоты в столице Кыргызстана.

Каракеева находится в авангарде нового поколения специалистов по работе со СМИ и связям с общественностью, работающих в мэрии Бишкека.

Просиживанию в офисе с утра до вечера Каракеева предпочитает совместные выходы с коллегами на места, что позволяет им ближе познакомиться со спецификой своей сферы деятельности и лучше выполнять свою работу. Она подметает улицы, подбирает мусор, моет мусорные контейнеры, иногда отправляется на мусорную свалку. И все это время она снимает видео и делает фотографии.

«Я решила вести страницу «Тазалыка» в Facebook как свой дневник. Я не хотела писать обо всей этой бюрократической чепухе, которую никто не читает. Ведь намного лучше, когда человек пишет просто и объясняет суть вещей так, как будто говорит с соседом или другом», – сказала она Eurasianet.org.

Три года назад, когда Каракеева приступила к работе в качестве пресс-секретаря «Тазалыка», она и ее начальник были единственными людьми, подписавшимися на ленту новостей службы в Facebook. С тех пор число пользователей увеличилось до 5000 человек.

Успех этой инициативы объясняется тем, что общественность чувствует, что к ней прислушиваются, и ощущает свою причастность к происходящему в собственном городе.

«Поначалу было много критики. Затем мы начали публиковать фотографии, на которых видно, как мы решали их проблемы, и пытались наладить контакт с жителями. Сегодня мы часто слышим похвалу в свой адрес. Люди начали ценить нашу работу и меньше мусорить», – сказала Каракеева.

Привлекательность социальных медиа-платформ и приложений для обмена сообщениями заключается в том, что они значительно упрощают донесение информации о существующих проблемах до чиновников.

Facebook и Telegram-канал «Бишкек сегодня» стали, пожалуй, самыми популярными способами обозначить проблемы, будь то мусор, неустойчивые дорожные знаки или провисшие линии электропередач. Отметив имена пресс-секретарей в сообщениях, как правило, можно рассчитывать на быстрый ответ.

«Я помню, когда на канал “Бишкек сегодня” было подписано всего 13 пользователей. Сейчас их там 3500 человек, фотографирующих каждый куст. Канал стал ресурсом для решения проблем города», – сказала Каракеева.

Профиль самой Каракеевой в Facebook насчитывает около 5000 подписчиков. Она признается, что поначалу ей было стыдно писать о том, что она работает вместе со сборщиками мусора. Но теперь она говорит об этом с гордостью. Она привыкла к запаху мусора, а также не гнушается и убрать его, если нужно.

«Когда я прихожу домой, моя мама говорит: “Вымой пол”. А я ей отвечаю: «Я не хочу. Я уже вымыла всю улицу Боконбаева», – смеясь, рассказывает она.

В своем личном профиле Каракеева получает сообщения, касающиеся всех городских служб, а не только предприятия, в котором она работает.

Однажды жительница Бишкека Оксана Безбородова написала сообщение, в котором пожаловалась на машину, врезавшуюся на большой скорости в фонарный столб.

«Фонарный столб, который держался только за счет проводов, рисковал в любой момент обрушиться на проезжую часть. Единственный, кто пришел мне на ум, была наша служба спасения 911 – Жибек Каракеева. Я позвонила ей и попросила помочь. Помощь не заставила себя долго ждать. Спасибо!» – написала Безбородова.

Еще один случай был связан с новыми мусорными баками, установленными в центре Бишкека. После того, как их внешний вид раскритиковали в социальных сетях, «Тазалык» изменил их конструкцию менее чем за неделю.

Безусловно, механизм обратной связи срабатывает не всегда. В 2017 году решение тогдашнего мэра Альбека Ибраимова вырубить большое количество деревьев в рамках кампании по расширению дорог вызвало шквал протестов. Но все возражения оказались тщетными.

Помимо «Тазалыка» в мэрии Бишкека функционируют еще 15 отделов, которые отвечают за оказание самых разных услуг – от обслуживания лифтов в многоквартирных домах до погребения усопших. Как правило, их работа остается по большей части незамеченной.

Жусуп Джинбаев более 20 лет проработал электриком в жилищно-коммунальном хозяйстве. В настоящее время он возглавляет команду в «Бишкексвете», которая отвечает за уличное освещение.

За прошедший год пресс-секретарь «Бишкексвета» Эркеайым Бегалиева, как и ее коллега из «Тазалыка», вышла на улицы, где она взбирается на краны и фотографирует своих коллег в процессе работы.

«Она часто приходит и снимает нас во время работы. До нее у нас не было подобных людей, – сказал Джинбаев. – Хорошо, что молодые люди работают и думают о нашем будущем».

Без критики не обходится, но, по крайней мере, теперь люди понимают, в чем заключается работа, сказал он.

«Ребята осознают, что их работу ценят. Раньше не имело никакого значения, прилагают ли они усилия или нет», – сказал Джинбаев.

Жибек Каракеева на рабочем месте. (Фото из личного архива Влада Домбровского)

По сложившейся традиции, пресс-секретари работали строго от звонка до звонка. Но новый подход требует немного больше усилий.

С приближением конца года к обязанностям «Бишкексвета» добавляется еще и праздничное освещение города. В декабре прошлого года Бегалиева выходила на работу ночью, когда развешивали гирлянды, чтобы сфотографировать, как все происходит.

«Когда мы украшали город к новогодним праздникам, я приходила домой в три, четыре часа утра. Несмотря на то, что я работала до четырех утра, я все равно приходила на работу к восьми. Вы даже не представляете, что чувствуешь, когда есть возможность помочь пусть даже только трем людям в день. Получаешь такое удовольствие, особенно когда тебя благодарят», – сказала она.

Хотя и это не может заставить замолчать тех, кто критикует работу мэрии Бишкека.

И все же даже такие люди, как Альмир Алмамбетов, журналист, который говорит о своем желании видеть улучшения в городе, признают, что пресс-секретари проделали огромную работу, спасая репутацию властей Бишкека.

«Пресс-секретари – невероятные ребята. Они быстро реагируют и решают проблемы. Хорошо, что они также демонстрируют работу муниципальных служб. Раньше никто в городе не знал обо всем этом», – сказал он.

Зарплата пресс-секретаря муниципальной службы в среднем составляет от 150 до 200 долларов в месяц.

Такая мизерная зарплата выматывает вдвойне. Каракеева вынуждена брать дополнительную работу, чтобы оплачивать счета. По ее словам, удручает то, что общественная работа все еще воспринимается как работа для пожилых людей.

«Если бы было больше молодежи, то люди стали бы думать по-другому. Но молодые люди редко готовы браться за такую работу, – сказала она. – Я понимаю, если есть мозги, они предпочитаю поехать учиться в Лондон, а не работать секретарем в службе водоснабжения Бишкека».

«Но мы пока делаем все возможное, чтобы наш любимый город становился все лучше», – сказала она.