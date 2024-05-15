Кыргызстан наторговал с Китаем больше, чем со всем ЕАЭС

Товарооборот между Кыргызстаном и Китаем в январе-марте 2024 года подскочил на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $4 млрд 185 млн, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Львиную долю в этом объеме занял экспорт из Поднебесной в республику – $4 млрд 163 млн. Тогда как в Китай кыргызстанских товаров отправилось всего лишь на $22 млн.

Правда, китайские цифры не бьются с кыргызстанскими. Нацстатком республики 13 мая также опубликовал свою статистику, согласно которой страна всего с внешним миром наторговала на $3,7 млрд – то есть примерно на $500 млн меньше, чем с одной КНР, если отталкиваться от китайских данных. За I квартал 2024-го товарооборот между двумя странами, по кыргызстанской версии, составил $1,6 млрд (из них экспорт в Поднебесную – всего $18,8 млн), благодаря чему на Китай пришлось 43,8% всей внешней торговли КР, что немногим меньше, чем за отчетный период с января по февраль (47%).

Россия, занимающая второе место даже по статистике КР, безнадежно отстает от Китая. Объем взаимной торговли республики с РФ в январе-марте достиг $611,5 млн, что в 2,6 раза меньше, чем оборот Кыргызстана с Поднебесной.

Даже Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Беларусь, не может тягаться с КНР. Объем торговли КР со всем ЕАЭС за I квартал 2024-го составил $868,4 млн.

Таком образом Китай продолжает свое триумфальное экономическое шествие по региону. Подробности в наших еженедельных дайджестах «Китай-Центральная Азия».