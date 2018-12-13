Кыргызстан: ноющий экс-президент хватается за любую соломинку в политической борьбе

Атамбаев во время интервью принадлежащему ему каналу «Апрель». (Фото: СДПК)

Политическая драма, захватившая Кыргызстан в последние месяцы, кажется, закончится не грохотом, а всхлипами.

И плакать будет некогда боевой экс-президент страны.

В подвергшемся всяческим насмешкам интервью, появившемся 11 декабря, Алмазбек Атамбаев сокрушался о том, в каком состоянии оставил дела по завершении в конце прошлого года своего единственного разрешенного конституцией срока.

Он говорил о том, как жалеет, что выбрал себе в преемники не того человека, а его главного оппонента несправедливо затравил.

В прошлом году победа бизнесмена Омурбека Бабанова на октябрьских президентских выборах представлялась вполне реальной. Но Атамбаев, желавший помочь своему тогдашнему стороннику Сооронбаю Жээнбекову, всячески вставлял Бабанову палки в колеса.

Бабанова клеймили все провластные СМИ. Государственное телевидение и сомнительные, непонятно откуда взявшиеся новостные сайты утверждали, что он не полностью этнический кыргыз.

Для подстраховки спецслужбы завели против Бабанова уголовное дело за безобидные высказывания, сделанные во время избирательной кампании, обвинив его в разжигании межэтнической розни.

Столкнувшись с весьма вероятной перспективой оказаться за решеткой по вышеупомянутому делу, а также по экстравагантному обвинению в подготовке государственного переворота, Бабаев покинул страну сразу после выборов.

Считается, что Атамбаева планировал усадить Жээнбекова в качестве своей марионетки и продолжить править страной из-за кулис. К разочарованию Атамбаева, Жээнбеков не захотел ходить под кем-то и с легкостью загнал своего предшественника в угол.

Это и подвигло Атамбаева к жалостливому самокопанию.

«Уголовное дело против Бабанова должно быть закрыто. Мы должны его поблагодарить», – сказал он в бессвязном интервью телеканалу «Апрель», владельцем которого является.

Теперь экс-президент утверждает, что после ухода с поста президента просил Жээнбекова и двух своих назначенцев закрыть дело против Бабанова, но безрезультатно.

«В прошлом году Бабанов разве что-то говорил, или делал? Сделал ли он что-то для того, чтобы нарушить мир? – продолжил Атамбаев. – Напротив, получается, что он был обманут Жээнбековым и мной. Мне за это неудобно».

В обществе эти заявления Атамбаева лишь вызвали насмешки.

Независимое издание KaktusMedia выпустило материал, в котором собраны все оскорбления, высказанные Атамбаевым в адрес Бабанова во время жаркого политического сезона 2017 года.

Атамбаев называл Бабанова проклятым Богом «провокатором, пресмыкающимся перед деньгами», «заразившимся бактериями» от всеми ненавидимых смещенных правящих семей Кыргызстана, и так далее.

Смена тона – очевидный и неуклюжий ход в попытке плести интриги. Политическое влияние Атамбаева растаяло у него на глазах. После конфликта с Жээнбековым сторонники экс-президента один за другим начали отправляться в тюрьму по обвинению в коррупции. Его некогда самые пылкие соратники от него отвернулись или ушли по-тихому.

Если Атамбаев надеется на возвращение Бабанова на политическую арену, то в чем заключаются перспективы?

Конечно, Бабанов – один из немногих людей, обладающих достаточным политическим весом, чтобы помешать стремительному укреплению власти Жээнбекова. Множество разочаровавшихся сложившимся положением дел приветствовали бы его возвращение.

Но Бабанов – в первую очередь бизнесмен, а уже потом политик, и его вряд ли заинтересует роль противовеса нынешнему президенту.

Раз за разом он делал выбор в пользу безопасности вместо настоящей оппозиционной политики. Самым очевидным показателем этого стало то, что сразу после поражения на президентских выборах в октябре Бабанов отказался от основного политического капитала – например, подконтрольной ему партии – очевидно надеясь сохранить власть над финансовым.

Атамбаев может молить, сколько хочет, но помощи теперь ждать неоткуда.