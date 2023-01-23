Кыргызстан: образовательная реформа провалилась в ходе реализации

Хочешь добиться наилучших результатов, найми лучших специалистов. Именно под этим лозунгом власти Кыргызстана прошлым летом вновь приступили к реформированию системы школьного образования.

Однако первые результаты реформ обескуражили: почти треть школ (656 из 2 333) начали текущий учебный год без директора.

Грандиозный замысел Министерства образования предполагал несколько нововведений. Одно из них заключалось в том, что директорам школ придется бороться за свою должность на конкурсе, а не просто становиться чьим-либо преемником или терпеливо продвигаться по служебной лестнице. Другим нововведением было ограничение срока пребывания на посту директора до пяти лет, что должно было обеспечить регулярную сменяемость кадров в школах.

По заявлению властей, эта политика была направлена «на формирование высокопрофессионального кадрового состава» на уровне руководства всех учебных заведений.

Скорому принятию реформы способствовала поддержка со стороны высшего руководства страны. Президент Садыр Жапаров в июльском указе, касающемся этих изменений, отметил, что Кыргызстану необходимо «повысить эффективность управления в сфере образования».

И трудно найти в стране человека, который бы не согласился с этим мнением.

В беседе с корреспондентом Eurasianet.org эксперт в области образования Екатерина Касымова назвала проведение реформ «правильным решением».

Мировые показатели говорят сами за себя. В 2009 году, когда Кыргызстан в последний раз согласился принять участие в Программе международной оценки успеваемости учащихся (PISA), он занял последнее место среди 65 стран. Годом ранее Программа международной оценки компетенций взрослых (еще одно оценочное исследование, проводимое Организацией экономического сотрудничества и развития) показала, что почти 60 процентов взрослого населения Кыргызстана функционально неграмотны.

После удручающих результатов рейтинга PISA 2009 года Кыргызстан отказался от участия, видимо, чтобы избежать очередного позора.

Но нельзя сказать, что Кыргызстан не выделяет средств на то, чтобы выбраться из бедственного положения. Обзор государственных расходов Всемирного банка за 2021 год показал, что около 22,5 процента государственного бюджета идет на образование. Именно по этой причине экс-президент Алмазбек Атамбаев мог похвастаться в 2015 году, что «ни одна страна в мире не вкладывает такой процент бюджетных средств в образование, как Кыргызстан».

Однако с его заявлением есть некоторые проблемы. Одна из них заключается в том, что, как выяснил новостной сайт Kaktus после обработки данных, расходы в абсолютном выражении остаются скромными.

«В 2017 году Кыргызская Республика потратила из расчета на одного учащегося за год в среднем примерно 28 тысяч сомов (400 долларов на тот момент) на уровне дошкольного образования и 16 тысяч сомов на уровне [начальной и средней] школы», – сообщает издание.

Другой причиной является «низкая эффективность управления на всех уровнях и ступенях образования», заявили власти.

В попытке исправить ситуацию чиновники прибегли к радикальной мере. Они начали прошлый учебный год с того, что уволили всех директоров школ страны, проработавших на этой должности более пяти лет. В одночасье появилось 960 вакансий, которые нужно было заполнить на конкурсной основе.

Представительница Министерства образования Айнура Кусейнова сообщила Eurasianet.org, что «нынешний процесс отбора является открытым и прозрачным».

«В нем исключен человеческий фактор», – сказала Кусейнова.

Претендующие на должность директора кандидаты должны были сначала загрузить свое заявление на специально созданный для этого сайт, а затем, после того как заявление было принято, сдать онлайн-экзамен. Чтобы пройти отбор, претенденты должны были лишь представить доказательства наличия у них педагогического образования и опыта работы в сфере преподавания не менее семи лет.

«Каждый, кто [подходит под эти критерии и] считает, что может справиться с работой, может подать заявку и претендовать на эту должность», – сказала Кусейнова.

Однако эти простые критерии дали обратный эффект. Во многих случаях экзамен проходили специалисты из дошкольных и высших учебных заведений, где требования к преподаванию значительно отличаются от требований в начальной и средней школе. Когда выяснилось, что одному бывшему воспитателю детского сада удалось получить работу по руководству целой школой, успешно справившись со всеми заданиями, Министерство образования было вынуждено признать, что «у нас есть проблемы».

«Идея была хорошей, но при реализации были допущены ошибки», – сказала Касымова, эксперт в области образования.

Раньше правом назначать и увольнять директоров школ обладали областные и городские отделы образования. Эта система подвергалась резкой критике за произвол и коррупцию.

Как и многие другие сферы государственного управления, сектор образования в Кыргызстане коррумпирован. Родители зачастую дают взятки учителям в обмен на хорошие оценки. Педагоги, в свою очередь, отдают часть денег своим руководителям, которые затем должны поделиться добычей со своими покровителями в госаппарате. Эта коррупционная цепочка лишает огромное число детей возможности получить справедливое качественное образование.

Эксперты по борьбе с коррупцией, в том числе Эркаим Мамбеталиева, назвали новый подход к подбору кадров «большим шагом в правильном направлении», призванным минимизировать коррупционные риски.

«Мы должны отдать должное Министерству образования, потому что оно наконец-то сделало этот шаг», – сказала Eurasianet.org Мамбеталиева.

Вместе с тем сокращение срока полномочий до пяти лет призвано обеспечить свежий взгляд на вещи. В Кыргызстане нередки случаи, когда директора школ занимают свои должности десятилетиями.

«Когда человек засиживается на одной должности в течение 30 лет, будь то в политике или образовании, ничего хорошего из этого не выходит», – сказала Касымова.

Этим благим намерениям помешала спешка при исполнении.

Несмотря на то, что в августе было подано более 2 тыс. заявлений на вакансии директоров школ, Министерство образования смогло заполнить лишь менее трети этих должностей к тому времени, когда дети вернулись в классы в начале сентября. Во время второго тура в октябре было подано почти 1,6 тыс., но утвердили только 312 кандидатов, в результате чего 309 вакансий остались незаполненными.

Третий тур проходил в ноябре и декабре. Согласно последним новостям, опубликованным на официальном сайте Министерства образования от 15 декабря, набор продолжается. Некоторые школы могут завершить учебный год без директоров.

Подобная пробуксовка во многом объясняется недостаточной технической подкованностью многих кандидатов.

«Большинство претендентов – пожилые люди, которые не обладают достаточными навыками работы в сфере информационных технологий, необходимыми для сдачи экзамена», – сказала Кусейнова.

Почти половина педагогов в Кыргызстане – люди предпенсионного или даже пенсионного возраста.

Другое объяснение кроется в самом экзамене. Тест состоит из 80 вопросов и требует знания законодательства, методов управления, педагогики, психологии и, конечно же, информационных технологий. Некоторые утверждают, что предъявляемые к знаниям педагогов требования завышены и что лишь немногие кандидаты способны справиться с этой задачей.

Касымова рассматривает ту же проблему с другой стороны, отмечая, что иногда легкие вопросы теста «абсолютно не отражают наличие у кандидатов профессиональных знаний, требуемых для выполнения обязанностей директора школы».

По ее словам, необходимо включить этап собеседования, чтобы кандидаты могли «рассказать о своем опыте, видении и планах по улучшению качества образования в школе, в которой они стремятся занять кресло директора».

При реализации программы реформ могут возникнуть юридические проблемы. По словам юриста Тимура Иманкулова, поспешное увольнение директоров школ технически незаконно, поскольку формально они не являются государственными служащими, а их трудовая деятельность регулируется Трудовым кодексом, который кроме прочего надежно защищает их от незаконного увольнения.

«Их невозможно уволить распоряжением [президента] или приказом [министра]», – пояснил Иманкулов.

Однако никто из уволенных директоров до сих пор не заявил о своем намерении подать в суд, так что власти могут выйти сухими из воды.

Начинание, которое задумывалось как реальная и своевременная реформа, на сегодняшний день потерпело крах из-за ее исполнителей, что свидетельствует об отсутствии тщательного анализа и планирования.

«Это больше похоже на эксперимент, чем на хорошо продуманную программу реформ», – подытожила Касымова.