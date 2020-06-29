Кыргызстан: ограничивающий свободу в интернете закон вызвал протесты

Сотни людей 29 июня не испугались предупреждений властей и прошли маршем по столице с требованием к президенту наложить вето на законопроект, дающий правительству широкие полномочия по цензурированию информации в интернете.

Демонстранты прошли по бульвару Эркиндик (Свободы) в Бишкеке до ворот парламента, который на прошлой неделе одобрил этот законопроект подавляющим большинством голосов.

«Мы родились свободными, и никто не сделает нас рабами. И кучка фейковых депутатов не может закрыть нам рот. Из-за нашей пассивности мы получили конченый парламент», – сказал собравшимся в мегафон один из модераторов акции Урмат Джаныбаев.

Критики законодательства в целом сходятся в том, что власти стремятся подавить зарождающуюся в стране культуру журналистских расследований.

Однако сторонники этого жанра журналистики продолжают борьбу. Ближе к концу акции протеста в Бишкеке консорциум СМИ, в который вошли Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Радио Азаттык и новостной сайт Kloop, опубликовал свежий материал с обвинениями в том, что отмытые деньги направлялись в благотворительную организацию, управляемую семьей Матраимовых, являющейся влиятельным политическим кланом.

Законопроект, подготовленный – или, по утверждению одного проверяющего достоверность данных сайта, в значительной степени списанный с аналогичного российского закона – депутатами Гюльшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой, предоставляет правительству возможность закрыть или заблокировать доступ к любому веб-сайту, содержащему информацию, которую власти посчитают недостоверной. Пока неизвестно, какой государственный орган будет оценивать правдивость того или иного материала.

По утверждению Асылбаевой, новые правила необходимы, чтобы остановить волну того, что она назвала фейковой информацией, наводняющей социальные сети. Она также заявила, что является жертвой подобной дезинформации.

Закон также обяжет интернет-провайдеров хранить пользовательские данные, такие как фотографии, видео и аудио, в течение шести месяцев и предоставлять их государственным органам по запросу.

Критики усматривают в этой законодательной инициативе только жесткую цензуру.

Участники митинга в Бишкеке наклеили изоленту на маски, надетые в качестве профилактической меры против коронавируса. Некоторые из наиболее распространенных транспарантов, которые держали в руках демонстранты, гласили: «Я/мы не фейки» и «Вето» (последнее является призывом к президенту Сооронбаю Жээнбекову наложить вето на законопроект). На одном из плакатов было изображение Асылбаевой с подписью «фейковый депутат».

Большая часть претензий связана с парламентом, который за последние годы превратился из активного и не поддающегося контролю законодательного органа в учреждение, оказывающее преференции приближенным и послушно одобряющее инициативы исполнительной ветви власти. Оживленные дебаты все еще не чужды Жогорку Кенешу, но любые законопроекты, прямо или косвенно поддерживаемые исполнительной властью, почти никогда не встречает здесь серьезного сопротивления.

Законопроект «О манипулировании информацией» был одобрен 25 июня в третьем чтении всеми кроме 10 из 89 депутатов, зарегистрировавшихся как присутствовавшие в тот день в парламенте. Но демонстранты отметили, что только 30 из поддержавших законопроект депутатов на самом деле физически присутствовали в законодательном органе, и что они голосовали за отсутствующих коллег.

По словам Джаныбаева, законодатели действовали вопреки отзывам, высказанным в ходе общественных консультаций.

«Во время публичных слушаний мы объяснили, что мы против [законопроекта]…, а они просто посмеялись нам в лицо», – сказал он собравшейся толпе, которая ответила криками «позор депутатам».

Городские власти пытались помешать проведению демонстрации. Накануне мэрия объявила, что вдоль намеченного маршрута будет проводиться дезинфекция. Некоторые демонстранты сообщили, что им и их родственникам звонили какие-то люди, предупреждавшие их не принимать участия в акции протеста. Но запланированная дезинфекция так и не состоялась.

Это уже вторая протестная акция против законопроекта: 25 июня, в день принятия закона Жогорку Кенешем, перед зданием парламента состоялась менее масштабная демонстрация, в которой приняли участие около 100 человек. Активистская деятельность в основном развернулась в интернете, где распространялись хэштеги #сдаймандат и #угрозадемократии.

Ранее той же группой были организованы другие подобные митинги, чтобы продемонстрировать недовольство по поводу утверждений о широко распространенной коррупции, о которой писал консорциум в составе OCCRP, Радио Азаттык и Kloop. Последняя акция носила название REакция 3.0, указывающее на то, что она является третьей в своем роде.

В своей свежей публикации, появившейся в день последней демонстрации, OCCRP, Радио Азаттык и Kloop сообщили, что обнаружили документальное подтверждение того, что благотворительный Фонд имени Исмаила Матраимова получил сотни тысяч долларов, полученных благодаря контрабандным схемам под руководством бывшего высокопоставленного чиновника кыргызской таможни.

Активисты на протяжении многих лет обвиняют этого чиновника – Райымбека Матраимова – в том, что он использует свое богатство и неформальное влияние, чтобы влиять на многие решения в Кыргызстане. Часть его предполагаемой пиар-кампании осуществлялась через благотворительный Фонд Исмаила Матраимова, который оплачивает учебу молодежи и дорогостоящее лечение детей из малообеспеченных семей. В последнее время усилия фонда были направлены на оказание помощи пострадавшим от коронавируса.

Неоднократные призывы к властям провести расследование относительно источника богатств Матраимова и членов его семьи, многие из которых большую часть карьеры проработали в государственных учреждениях, либо игнорировались, либо заканчивались проводившимися без энтузиазма дознаниями, не дававшими никаких ответов на вопросы.

Новая статья об использовании отмытых средств основана на разоблачениях и откровениях гражданина Китая Айеркена Саймаити, который долгое время был деловым партнером известных соратников Матраимова. После ссоры с этими партнерами Саймаити подался в бега, но был застрелен в результате дерзкого покушения в центре Стамбула в ноябре 2019 года. Однако сначала Саймаити успел связаться с журналистами и передать им документы, которые, по его словам, доказывают, что он сыграл важную роль в отмывании сотен миллионов долларов.

Семья Матраимовых и ее доверенные лица категорически и неоднократно отрицали свою причастность к любой незаконной деятельности.

Представитель ГКНБ Кыргызстана заявил в парламенте 2 июня, что его ведомство обнаружило доказательства того, что Саймаити заплатил журналистам за распространение информации, порочащей честь и достоинство Матраимова и его делового партнера Хабибулы Абдукадыра. Следователь Сагынбек Самидин уулу заявил, что Саймаити заплатил журналистам Радио Азаттык 100 тыс. долларов за проведение расследования. Однако он не представил никаких доказательств.

Джейми Флай, занимавший тогда пост президент РСЕ/РС, назвал эти обвинения ложью и «очередным ходом в давней кампании возмездия против журналистов со стороны коррумпированных лиц, стремящихся защитить свое богатство и власть».