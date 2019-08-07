Кыргызстан: операция по поимке Атамбаева закончилась хаосом

Проведенная спецназом 7 августа операция с целью задержания Алмазбека Атамбаева в его резиденции под Бишкеком захлебнулась, когда сторонники бывшего президента отбили атаку правительственных сил.

По меньшей мере один спецназовец погиб от ран, полученных во время столкновений, а несколько других получили серьезные травмы, включая старшего офицера милиции, которому попали камнем в голову. По словам врачей, в больницы с травмами попало несколько десятков человек.

Рейд начался незадолго до заката. Спецназовцы ворвались на территорию обширной резиденции в селении Кой-Таш, где Атамбаев скрывался с конца июня, игнорируя повестки следователей.

Но спустя несколько часов после начала рейда бойцы спецназа были разбиты большой группой сторонников Атамбаева и загнаны в угол на втором этаже резиденции бывшего президента.

Чуть позже половины одиннадцатого вечера Атамбаев вышел из здания под ликующие возгласы своих сторонников.

Его верный помощник и доверенное лицо Фарид Ниязов выразил негодование по поводу рейда.

«Власти должны были [решить вопрос] в законном порядке. Но они отказались это делать. Они думали, что сделают, как хотят, и это сойдет им с рук», – сказал он.

Сам Атамбаев около трех часов утра выступил с кратким выступлением, в котором выразил готовность сотрудничать с властями, настаивая при этом на том, что это будет происходить на его условиях.

«Все-таки властям пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны, граждане Кыргызстана — это независимые люди, для которых честь дороже жизни», – сказал он.

Атамбаев, единственный разрешенный конституцией срок которого истек в конце 2017 года, уже несколько месяцев жестко конфликтует со своим преемником и бывшим протеже Сооронбаем Жээнбековым.

В июне парламент большинством голосов лишил экс-президента неприкосновенности, и многие посчитали, что за этим последует арест Атамбаева по целому ряду обвинений в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Новостной сайт 24.kg, журналист которого в момент начала рейда находился в Кой-Таше, сообщил о стрельбе и о том, что сторонники Атамбаева сначала оборонялись камнями.

Судя по всему, сначала спецназу удалось частично взять резиденцию под свой контроль и стрельбой отогнать толпу верных Атамбаеву людей. Но через пару часов нескольким группам сторонников экс-президента удалось пробиться сквозь ограждение вокруг резиденции и попасть внутрь. Через несколько минут как минимум в двух местах на территории комплекса запылало пламя.

В конечном итоге спецназ загнали в угол на втором этаже здания, где, по сообщениям, проживает президент. Чуть позже нескольких спецназовцев вытащили наружу, и люди из толпы начали пытаться нанести им удары руками и ногами.

Какое оружие имелось в распоряжении защитников резиденции, пока неясно. Когда в июне и июле туда приезжали корреспонденты Eurasianet.org, они видели кучи камней, сложенные на некотором расстоянии друг от друга, как будто на случай нападения. Но на фотографиях, снятых после первой неудачной попытки штурма, в руках как минимум одного из верных Атамбаеву людей виден автомат. Сам экс-президент неоднократно заявлял, что готов лично взять в руки оружие в случае попытки его ареста.

Как сообщил новостной сайт «Кактус», по словам директора Центра экстремальной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова, сотрудники спецназа получили пулевые ранения.

«Из дома отстреливаются боевыми пулями, – сказал Шаяхметов, судя по всему имея в виду сторонников Атамбаева. – Спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет».

В прошлом месяце показалось, что экс-президент может избежать ареста, когда он провел встречу в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, который затем открыто призвал Жээнбекова воздержаться от эскалации политической напряженности. В результате у многих создалось впечатление, что ареста не будет.

По всей видимости, этих гарантий оказалось недостаточно.

По сообщениям, Жээнбеков на момент начала операции находился в отпуске. В его аппарате сообщили поздно вечером, что он немедленно вернется в Бишкек. Он будет председательствовать на заседании Совета безопасности 8 августа.

Во время рейда в резиденции также находилась Ирина Карамушкина, одна из немногих депутатов, оставшихся верными Атамбаеву. Она обвинила правительство Жээнбекова в применении репрессивных мер, схожих с теми, к которым прибегали свергнутые ранее кыргызские лидеры.

«Нельзя говорить с народом на языке пуль и ранений, – сказала она. – Первыми кровь пустили Жээнбековы. Они за это ответят».

Критики Жээнбекова обвиняют его в построении семейно-клановой системы управления государством, существовавшей при Курманбеке Бакиеве, который был свергнут во время кровавого восстания в апреле 2010 года.

Поздней ночью, на фоне продолжающейся напряженности, высокопоставленные представители силовых ведомств Кыргызстана дали понять, что готовы начать переговоры. Но люди из окружения Атамбаева прямо заявили, что их главное требование состоит в том, что экс-президент должен избежать ареста.

По сообщениям, в качестве жеста доброй воли рано утром 8 августа с дороги из Бишкека в Кой-Таш убрали блокпосты.

Судя по всему, в руках сторонников Атамбаева остались шесть сотрудников спецназа. Как сообщил журналистам замминистра внутренних дел Курсан Асанов, его заверили в том, что этих людей отпустят. Он также сказал, что в ближайшем будущем новых рейдов не планируется.

«Посмотрите на наших сотрудников – у них ничего в руках нет, – сказал Асанов. – Нам нужно спокойствие народа».