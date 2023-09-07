Кыргызстан: оппозиционная партия обвиняет власти в попытке ее уничтожить

Одна из самых влиятельных оппозиционных партий Кыргызстана обвинила правительство в стремлении ее уничтожить после ареста ее лидера Адахана Мадумарова.

Партия «Бутун Кыргызстан» в опубликованном 4 сентября обращении заявила, что продолжит критиковать власти, несмотря на «угрозы и давление».

Мадумаров был арестован спецназом МВД 2 сентября, но перспектива ареста висела в воздухе уже давно. Прокуратура еще в мае обратилась к парламенту с просьбой лишить Мадумарова депутатской неприкосновенности.

Судя по всему, эти действия стали ответом властей на открыто высказывавшееся Мадумаровым несогласие с соглашением о делимитации границы, заключенным в прошлом году между Кыргызстаном и Узбекистаном, в результате которого последний практически получил контроль над стратегически важным водохранилищем.

Прокуратура допускала возможность предъявления трех уголовных обвинений: разжигание массовых беспорядков, заговор с целью захвата власти и превышение властных полномочий. Но в конечном итоге арестован он был по самому давнему эпизоду. Адвокат Мадумарова заявила, что основанием для ареста послужило обвинение в государственной измене в связи с подписанием депутатом соглашения об аренде земли, достигнутого с Таджикистаном в 2009 году.

Данное обвинение было выдвинуто Генпрокуратурой еще в феврале, но позже его переквалифицировали на более мягкую статью о превышении власти, а затем дело никак не двигалось до сентября.

По утверждению следствия, в бытность секретарем Совета безопасности Мадумаров в 2009 году неоднократно встречался с таджикскими делегациями, и на одной из таких встреч заключил невыгодную для Кыргызстана сделку, согласившись взять в аренду у Таджикистана пять гектаров земли, на которой позже были построены мост и важная дорога.

По утверждению прокуратуры, поскольку данная территория в то время была спорной, договор аренды осложнил переговоры по делимитации границы, поскольку им подразумевалось, что она по закону принадлежит Таджикистану.

Мадумаров в ответ заявил, что благодаря данному договору жители городов и сел в самой юго-западной части Кыргызстана получили возможность свободно передвигаться между своими домами и остальной частью страны. При этом, по его словам, договором никоим образом не предусматривалась передача земли Таджикистану и он никак не должен был повлиять на переговоры по границе.

В «Бутун Кыргызстан» заявили, что этот очень давний эпизод сейчас подняли для того, чтобы создать предлог для нейтрализации партии, критикующей президента Садыра Жапарова.

Мадумаров – ветеран кыргызской политики. В 2021 году он был конкурентом Жапарова на президентских выборах, заняв второе место с 6,8 процента голосов.

Будучи лидером парламентской фракции «Бутун Кыргызстан», он не стеснялся критиковать Жапарова и его могущественного союзника Камчыбека Ташиева, главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Хотя Мадумаров был задержан сотрудниками МВД, поместили его в следственный изолятор ГКНБ, где он пробудет как минимум до 24 октября.

Ташиев дал понять, что Мадумарову вряд ли стоит ждать справедливого разбирательства в суде, написав в Facebook в день ареста, что власти готовы «жестко» поступить с обвиняемыми в государственной измене.

«Не будет пощады тому, кто предает государство, любому, кто пытается его разрушить. Реакция силовиков по отношению к таким гражданам будет жесткой!» – написал он, не упомянув однако при этом Мадумарова по имени.

Депутаты все более послушного парламента со своей стороны тоже поспособствовали аресту. В июне, в ответ на запрос Генпрокуратуры, более двух третей (61 из 90) законодателей проголосовали за лишение своего коллеги депутатской неприкосновенности.