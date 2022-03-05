Кыргызстан: оппозиционный телеканал закрыт после публикации сообщения об Украине

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана арестовали руководителя местной телестудии, основанной оппозиционным политиком, всего через несколько дней после того, как этот телеканал якобы сообщил о предполагаемой существенной поддержке, которую оказывают российскому вторжению в Украину кыргызские власти.

Таалайбек Дуйшенбиев был задержан вечером 3 марта по обвинению в «разжигании межнациональной вражды». Его телеканал, Next TV, был отключен от эфира.

Все началось из-за материала, который появился не в эфире Next TV, а на Telegram-канале телеканала. В этом коротком сообщении цитировался материал украинского новостного агентства, в котором приводились слова бывшего главы КНБ соседнего Казахстана. Как сообщалось, он сказал, что Кыргызстан и Таджикистан «на конфиденциальном уровне» выразили готовность помочь военному наступлению России в Украине материальными средствами и живой силой. Никаких доказательств, подкрепляющих утверждения бывшего чиновника, приведено не было.

ГКНБ заявил, что такого рода сообщения представляют собой проявление ненависти к национальным меньшинствам — видимо, имелись в виду русские, хотя это в заявлении не уточнялось, — и способны «нанести непоправимый урон имиджу страны».

По мнению основателя Next TV и ветерана оппозиции политика Равшана Джеенбекова, тот факт, что органы безопасности Кыргызстана выбрали для обвинения в тяжком уголовном преступлении столь незначительный материал, говорит о том, что они были готовы закрыть телеканал даже под самым неубедительным предлогом.

«ГКНБ уже несколько месяцев давили на меня закрыть Next TV. Наконец придумали причину, — написал он на своей странице в Facebook. — Я же хозяин, посадите лучше меня».

Работники Next TV говорят, что помещения канала опечатаны сотрудниками органов безопасности, а вся его документация и все оборудование конфискованы.

Адвокат Дуйшенбиева Акмат Алагушев утверждает, что обвинения, выдвинутые против телеканала, особенно безосновательны, потому что с юридической точки зрения телевизионная студия работает совершенно независимо от Telegram-канала.

«Telegram-канал де-юре не относится к телевидению Next TV. За все, что там публикуется, директор не отвечает и не знает», — сказал Алагушев новостному агентству 24.kg.

Прецеденты юридического преследования новостных изданий за простую перепечатку материалов других агентств уже были.

1 февраля прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по необычному обвинению в «пропаганде войны» против работающего в Бишкеке новостного веб-сайта Kaktus, который часто публикует материалы, критикующие власти. Это обвинение стало ответом на перепечатку статьи таджикского веб-сайта во время случившегося в прошлом месяце обострения беспорядков в приграничных районах. Прокуратура Кыргызстана утверждает, что информирование читателей о точке зрения другой страны на эти события составляет уголовное преступление.