Кыргызстан: ослабленный парламент готовится к новым выборам

В прошлом году Жапаров добился господства на политической арене. (Фото: Правительственный сайт)

Спустя более чем год после прихода Садыра Жапарова к власти на фоне беспорядков, последовавших за прошедшими с нарушениями парламентскими выборами, в Кыргызстане пройдут новые выборы.

Жапаров будет надеяться, что на этих выборах события не пойдут по схожему сценарию.

Не менее 75 политических партий успели вовремя подать в ЦИК письменные уведомления для участия в назначенных на 28 ноября выборах.

Такое число претендентов невозможно вообразить ни в одной другой стране Центральной Азии, но в Кыргызстане сейчас плюрализм никого не радует.

Жогорку Кенеш уходящего созыва – это имитация парламента: три сменявших друг друга президента подчиняли его своей воле, а он всесторонне их поддерживал пока они стояли у власти.

Третьему из этих президентов – Жапарову – будет особенно жаль прощаться с уходящими депутатами. Позволив значительно продлить мандат парламента текущего созыва после октябрьского избирательного кризиса, глава государства сумел протолкнуть поправки к конституции, расширившие его полномочия и ослабившие законодательный орган. Затем парламент одобрил захват правительством крупнейшего золотого рудника Кыргызстана и принял законы, ограничивающие свободу слова и сковывающие работу организаций гражданского общества.

В парламенте следующего созыва будет меньше депутатов. В рамках той же конституционной реформы, что лишила парламент права формировать правительство, число депутатов сократили с 120 до 90.

Только 54 депутатских мандата будут распределяться по спискам партий, преодолевших пятипроцентный барьер для прохождения в парламент (на выборах прошлого года необходимо было набрать семь процентов).

Остальные места в законодательном органе получат депутаты, одержавшие победу в одномандатных округах.

Жапаров, в отличие от своих предшественников, похоже, образно выражаясь, не ставит ни на одну из лошадок. Но ходят слухи, что в конюшни он все-таки заходит.

Депутат Дастан Бекешев пожаловался, что некоторые из его коллег добиваются разрешения президента вступить в партии. 7 сентября он заявил, что в этом процессе участвует сын Жапарова Рустам, но администрация президента немедленно опровергла эту информацию.

Что еще более тревожно, Бекешев сообщил о резком росте числа избирателей, меняющих место прописки из-за предстоящих выборов.

Ранее для этого применялась форма №2, позволявшая избирателям без труда менять участок, где они предпочли бы голосовать. Но эта форма оказалась в эпицентре скандалов с подкупом избирателей, благодаря которому в октябре 2020 года победу одержали две партии от истеблишмента. В результате ее отменили вскоре после аннулирования результатов тех выборов.

Бекешев, наиболее критически настроенный депутат парламента, начал сбор средств на свою предвыборную кампанию. Но он признает, что пока не решил, предпочтет ли баллотироваться в качестве независимого кандидата или в союзе с какой-нибудь партией.

Новая смешанная система ставит политиков вроде него в сложное положение.

Партии с реальными шансами преодолеть пятипроцентный барьер, возможно, не захотят принимать в свои ряды оппозиционных политиков, чтобы после прохождения в парламент те не стали создавать им проблемы.

Между тем независимые кандидаты, не обладающие значительными ресурсами, понимают, что им придется столкнуться с мощным «административным ресурсом», включая массовую перерегистрацию избирателей, а также с более состоятельными конкурентами.

Учитывая количество партий, заявивших о своем намерении баллотироваться на выборах, слияния станут насущной необходимостью.

Одной из партий, не нуждающихся в посторонней помощи для прохождения в законодательный орган, является «Ата-Журт». Раньше в ее рядах числился сам Жапаров, но теперь ее чаще связывают с его влиятельным начальником ГКНБ Камчибеком Ташиевым.

Прежде Ташиев и Жапаров были закадычными друзьями, но теперь говорят, что между ними сложились натянутые отношения, отчасти потому, что Ташиев не считает себя подчиненным президента.

Между тем известные партии вроде «Ата-Мекен» и СДПК несколько порастеряли былой блеск. Партия «Республика», учрежденная бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым, даже не стала баллотироваться.

Хотя нет никаких сомнений в том, что Жапаров добился господства на политической арене Кыргызстана, результаты недавнего телефонного опроса, проведенного по всей стране в июле Международным республиканским институтом (МРИ), указывают на то, что его популярность, возможно, идет на убыль. В частности, лишь каждый третий опрошенный назвал Жапарова политиком, которому он доверяет, в то время как во время мартовского исследования МРИ этот показатель находился на уровне 38 процентов.

Тем временем четверть респондентов назвали заслуживающим доверия политиком Ташиева – по сравнению с 21 процентом в марте.

С большим отрывом от них – с примерно 10 процентами в марте и июле – следовал Нуржигит Кадырбеков, умело пользующийся Instagram лидер партии «Ыйман нуру», представители которой в последние месяцы одержали ряд побед на выборах депутатов местных кенешей.

Кадырбеков, как и Ташиев с Жапаровым, тоже популист, но его разновидность популизма имеет явно исламский оттенок.

В феврале, в ходе перестановок в кабинете министров, Жапаров уволил 44-летнего Кадырбекова с поста министра культуры вместе с тремя другими любившими себя попиарить министрами.

Все уволенные министры были кандидатами от партий, принявших участие в уличных протестах после того, как в октябре им не удалось пройти в парламент.

Хотя сначала эти политики выступали против восхождения Жапарова, затем они с ним помирились и согласились войти в сформированное им новое правительство.

Однако популистам быстро становится тесно на одной сцене.