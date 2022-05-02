Кыргызстан: отчаявшиеся дольщики становятся жертвами кооперативов

Ош – крупнейший город на юге Кыргызстана, куда стекается все больше сельских мигрантов. (Фото: Даниль Усманов)

Вот уже несколько лет Бурабия Шарабидинова тяготится жизнью в высокогорном Чон-Алайском районе на юге Кыргызстана.

Как и многие другие жители самых отдаленных сельских районов страны, она рассматривает возможность переезда в ближайший крупный город – Ош, население которого стремительно растет за счет внутренней миграции.

«Я устала каждый раз приезжать в областной центр из далёкого Чон-Алайского района, – сказала она Eurasianet.org. – Я пытаюсь перебраться сюда [в Ош], чтобы мои дети могли здесь получать лучшее образование».

Но покупка недвижимости – это сложный и затратный процесс. Поэтому, когда на горизонте появляются самозваные жилищные кооперативы (а большинство независимых наблюдателей согласны с тем, что использование этого термина зачастую вводит в заблуждение) и предлагают заманчивые условия, отчаявшиеся граждане легко поддаются искушению.

Три года назад Шарабидинова обратилась в ошский офис кооператива «Первый жилищный». С тех пор вся ее жизнь превратилась в сплошные проблемы и разочарование.

Шарабидинова внесла в кассу кооператива 1,2 миллиона сомов (около 14 тысяч долларов) в надежде на то, что через год сможет въехать в квартиру. А потом грянула пандемия.

По крайней мере именно такой аргумент привело руководство кооператива в качестве оправдания. По их словам, неустойчивая ситуация на валютном рынке нарушила все их планы.

«Моё терпение лопнуло, и 17 февраля 2022 года я написала заявление в милицию о мошенничестве Саиды Байгазиевой, которая является руководителем ошского офиса ЖК “Первый жилищный”. Другие наши пайщики по несчастью сообщили, что у неё авиабилет в Россию, после чего 19 февраля её задержали в аэропорту Оша», – сказала она.

По словам Шарабидиновой, ее сотоварищи по кооперативу внесли суммы от 280 тысяч до 1,5 миллиона сомов.

В разговоре с корреспондентом Eurasianet.org председатель правления ЖК «Первый жилищный» Бердияр Исматиллаев отрицал информацию о том, что Байгазиева планировала сбежать из страны. По его словам, она собиралась отправиться за границу на лечение по совету врачей и заранее согласовала поездку с руководством.

«Относительно задержки получения пайщиками жилья я уже не раз выступал, объясняя им, что из-за пандемии работа всех четырех офисов в Кыргызстане была приостановлена на 1,5 года, после чего деятельность ЖК была возобновлена в начале 2022 года», – сказал он.

Исматиллаев утверждает, что из 194 членов кооператива по всей стране 80 получили жилье. Что касается остальных, то их вопрос будет рассматриваться в том порядке, в котором они вступили в кооператив, уверяет он.

«Все пайщики рано или поздно смогут обрести по их желанию дом или квартиру. Это лишь вопрос времени», – сказал он.

По словам Исматиллаева, в настоящий момент на счетах кооператива имеется около 131 миллиона сомов, необходимых им для работы, и люди начнут получать обещанную недвижимость при условии, что они будут продолжать платить взносы.

Идея кооперативов хороша знакома людям, выросшим при советской власти, и даже более того – она вызывает у них доверие. В то время концепция заключалась в следующем: собравшаяся вместе группа людей объединяла свои ресурсы для строительства общего жилого комплекса или даже предприятия.

Неудивительно, что новоявленные кооперативы ухватились за эту идею и начали предлагать свои услуги в социальных сетях, а именно посредством Instagram, Facebook и даже TikTok. Они заявляют, что основное преимущество кооперативов, которых насчитывается несколько десятков по всей стране, состоит в том, что в долгосрочной перспективе они требуют меньших затрат.

Предлагаемая банками ипотека предполагает выплату процентных ставок в размере до 27 процентов. Кооперативы утверждают, что сверх стоимости недвижимости они взимают только комиссионные за обслуживание, которые могут составить 4 или 5 процентов за весь период, в течение которого выплачивается стоимость жилья, в зависимости от заранее согласованного графика платежей.

Однако на деле не всегда все складывается так благополучно.

Мать пятерых детей Мейликан Набиева рассчитывала переехать из Кара-Кульджинского района в Ош и с этой целью внесла 858 тысяч сомов в кассу ЖК S-Line. Затем она продолжила выплачивать ежемесячные взносы в размере 3 100 сомов.

«Год назад я вступила в этот кооператив, руководство которого мне обещало через шесть месяцев приобрести жильё, но мои ожидания оказались напрасными. Теперь я пытаюсь вернуть свои деньги, чтобы снять хотя бы на окраине Оша небольшой домик, чтобы перевезти туда своих детей из горного села», – рассказала она Eurasianet.org.

Глава ЖК S-Line Бакыт Алиев также был задержан и помещен под домашний арест, где он ожидает расследования утверждений о нарушении им условий заключенного с дольщиками соглашения. Такого рода нарушения могут квалифицироваться как мошенничество, утверждают покупатели.

Пайщики S-Line, однако, расходятся во мнении относительно дальнейшей судьбы Алиева. Одни хотят видеть его на свободе, чтобы он мог выполнить данные им обещания, другие считают, что его следует привлечь к ответственности. Eurasianet.org не удалось связаться с Алиевым, чтобы выслушать его версию происходящего.

«К нам поступило 29 заявлений от пострадавших, остальные продолжают приносить свои документы о том, что они вносили в ЖК деньги, прилагая к ним копии квитанций об наличной оплате», – сказал Eurasianet.org пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

Члены ЖК S-Line утверждают, что каждый из 102 дольщиков внес первоначальный взнос в размере минимум 218 тысяч сомов, а в последствии ежемесячно выплачивали определенные суммы.

Между тем, по словам сотрудников милиции, они зачастую не знают, что делать в подобных ситуациях, поскольку никакого уголовного преступления совершено не было. Они считают, что вопрос должен решаться в суде по гражданским делам, поскольку деньги вносились добровольно.

Однако в этом вопросе сохраняется некоторая неопределенность.

В комментарии для Радио Азаттык официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева сравнила действующие в Кыргызстане жилищные кооперативы с финансовыми пирамидами. Проблема заключается в отсутствии законодательства, регулирующего такой механизм приобретения жилья, что создает идеальные условия для процветания недобросовестных, а, может, просто незадачливых посредников.

По утверждению адвоката Жылдыз Кадыровой, которая раньше работала в ЖК «Первый жилищный», а сейчас поддерживает пайщиков, утверждающих, что пострадали от действий кооперативов, многие члены ЖК зачастую подписывают договоры, не ознакомившись с ними надлежащим образом и не оценивая возможные риски.

«Даже опытному юристу или финансисту сразу трудно разобраться в хитросплетениях документов, которые зачастую имеют завуалированную форму описания прав и обязанностей членов ЖК, тем более, что все договора представлены на русском языке», – сказала она Eurasianet.org.

Но опять же не всегда виноваты руководители жилищных инициатив. По словам Кадыровой, недавние проблемы по большей части были вызваны решением определенного числа дольщиков выйти из игры после девальвации сома. Цены на недвижимость устанавливаются в долларах, поэтому при падении курса сома или рубля, которые отправляют родственники из России, реальная стоимость недвижимости резко возрастает.

По утверждению Шарабидиновой, несостоявшейся владелицы жилья из Чон-Алайского района, она и другие пайщики, оказавшиеся в похожей ситуации, намерены сделать все возможное, чтобы вернуть свои деньги. Если суды или милиция не предпримут соответствующие меры, они выйдут на акции протеста, добавила она.

«Неужели администрации президента, правоохранительным и судебным органам все равно? Или они опять ждут новых революций?», – задается она вопросом.