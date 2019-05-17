Кыргызстан: очередной скандал закончился отставкой главы ГКНБ

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана стал последней жертвой скандала с сомнительным тендером, возмутившим гражданское общество и поставившим под вопрос реализацию цифровой повестки страны.

Идрис Кадыркулов ушел в отставку 15 мая, вскоре после того, как бывшая чиновница заявила, что он помогал иностранной компании, предлагавшей поставить оборудование для изготовления бланков новых кыргызских биометрических паспортов.

Ситуация выглядит для Кадыркулова особенно плохо, т.к. ранее ГКНБ с большой помпой завел уголовные дела в отношении трех бывших чиновников за схожие действия.

14 мая ГКНБ вынужден был признать, что в декабре прошлого года Кадыркулов присутствовал на встрече с представителями швейцарской фирмы KBA‑NotaSys, на которой обсуждалось производство бланков новых биометрических паспортов. Согласно заявлению ведомства, Кадыркулов лишь выступил в качестве посредника между этой фирмой и Государственной регистрационной службой (ГРС).

По словам как ГКНБ, так и бывшего руководителя ГРС Алины Шаиковой, представители ГРС отказались от услуг швейцарской компании, утверждая, что ей нечего предложить Кыргызстану.

Шаикова, которая была уволена со своей должности в апреле, на этой неделе намекнула, что в отместку Кадыркулов начал уголовное расследование в отношении ее бывших коллег.

ГКНБ заявил, что в факте подобной встречи нет ничего предосудительного, и обвинил Шаикову в поливании комитета грязью, чтобы «избежать ответственности».

В итоге тендер – кстати, проведенный совсем не безупречно – выиграла литовская компания.

На основании жалоб проигравших в тендере фирм в апреле были арестованы три высокопоставленных государственных чиновника. Им было предъявлено обвинение в сговоре с литовской компанией Garsų Pasaulis.

На фоне уголовного расследования результаты тендера были аннулированы, что побудило Garsų Pasaulis подать на арбитраж. По данным кыргызской службы РСЕ/РС, компания требует порядка 60 миллионов евро в качестве компенсации, в том числе за ущерб ее репутации.

Тем временем авторитетные политические деятели выступили в социальных сетях в поддержку чиновников, арестованных ГКНБ.

Считается, что эти чиновники – как и Шаикова, которая, судя по всему, не находится под следствием, несмотря на увольнение – обеспечили осуществление в последние годы многих реформ в рамках цифровой повестки страны.

Силовики против технократов

Переход к цифровому правительству – это выгодный бизнес, и нет ничего удивительного в том, что за контроль над контрактами в этой сфере идет ожесточенная борьба.

В своем обращении к парламенту в апреле Кадыркулов назвал Garsų Pasaulis «нехорошей фирмой».

Но это не помешало ему выступить в качестве посредника KBA‑NotaSys, оказавшейся замешанной в ряде коррупционных скандалов в разных странах, включая Казахстан. В 2017 году швейцарская прокуратура наложила на компанию штраф в размере $35 млн за несоблюдение швейцарского антикоррупционного законодательства, касающегося зарубежных контрактов.

Пока неясно, последует ли за отставкой Кадыркулова прекращение уголовного преследования вышеупомянутых трех чиновников, или даже заведение дела на самого Кадыркулова.

Бывшие главы ГКНБ – члены хорошо защищенного братства, а противостояние силовиков и технократов – не новость. Но скандал как минимум служит напоминанием, что когда общественное мнение накаляется до определенной температуры, даже такому могущественному ведомству как ГКНБ приходится оглядываться.