Кыргызстан: парламент по-тихому принял закон о фейковых новостях

В нарушение парламентской процедуры, законодатели подавляющим большинством голосов одобрили спорный законопроект о недостоверной информации, который, как опасаются активисты, еще больше ограничит свободу слова в интернете и возможность критиковать сильных мира сего.

Голосование 28 июля состоялось под явным давлением со стороны президента Садыра Жапарова, который в конце прошлого месяца также по-тихому подписал закон, затрудняющий работу активистов гражданского общества.

Закон «О защите от ложной и недостоверной информации» дает уполномоченному государственному органу – правда, пока неясно, какому именно – право предписывать провадерам интернет-услуг блокировать веб-сайты, содержащие информацию, которую данный орган посчитает ложной. Некоему государственному органу также будет поручено создать базу данных анонимных пользователей с указанием их настоящих имен, хотя пока неясно, как все это будет осуществляться на практике.

Ранее, 21 июля, Жапаров пригласил депутатов на встречу в своей резиденции, где попросил их поддержать закон, сообщает 24.kg со ссылкой на присутствовавших законодателей. Затем, накануне голосования, большинство депутатов собрались на организованный Жапаровым прием, написал Kaktus Media.

Данный закон, который сначала назывался законопроектом «О манипулировании информацией», был впервые внесен на рассмотрение в прошлом году, когда власти боролись с первой волной COVID-19. Последовал взрыв негодования, на фоне которого один из соавторов законопроекта, Гульшат Асылбаева, выступила в его защиту, заявив, что он «поможет защитить честь и достоинство людей, запятнанных ложными заявлениями в интернете», и назвала критиков «фейками и троллями». Специалисты по проверке достоверности информации обнаружили, что некоторые разделы законопроекта были дословно скопированы из российского законодательства.

Несмотря на сопротивление со стороны журналистов и активистов гражданского общества, парламент поддержал законопроект. Однако тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков отправил его на доработку.

В этом году, 30 июня, парламент снова проголосовал за этот законопроект, переименованный в закон «О защите от ложной и недостоверной информации», но почти не претерпевший каких-либо иных изменений.

В соответствии с парламентской процедурой отклоненный законопроект не может быть повторно рассмотрен в течение шести месяцев.

Тем не менее 28 июля депутаты решили провести повторное голосование, хотя законопроект не значился в повестке дня. За его принятие проголосовали 97 депутатов, против – всего пять. Асылбаева заявила, что процессуальных нарушений не было, поскольку закон не был «отклонен» парламентом. Теперь его должны отправить на подпись Жапарову.

Мало кто сомневается, что президент его подпишет в самом скором времени. В конце прошлого месяца Жапаров подписал закон, который затруднит работу неправительственных организаций, обременив их лишней бюрократической волокитой. Этот закон также был отклонен его предшественником, которого затем свергли в ходе уличных акций протеста прошлой осенью.

По словам экспертов бишкекской организации «Институт Медиа Полиси», «закон о фейках» «вводит цензуру». Согласно анализу института, хотя этот закон призван защищать граждан и государство от распространяемой в интернете ложной информации, он касается лжи, пятнающей честь, достоинство и репутацию, а значит, судя по всему, направлен на защиту сильных мира сего.

«Этот законопроект принят в интересах этого круга лиц, чтобы защитить их от критики с помощью административного ресурса», – заключили эксперты.

Иски о защите чести и достоинства давно используются политиками и высокопоставленными чиновниками, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева, для запугивания критикующих их СМИ. Однако, как написала директор «Института Медиа Полиси» Бегаим Усенова, преследование независимых журналистов в интернете усилилось после публикации в 2019 году результатов расследований, касавшихся коррупции в правительстве на высоком уровне.