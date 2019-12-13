Кыргызстан: паспорта для международных преступников?

В этом году паспорт Кыргызстана должен был улучшить свой имидж.

Вместо этого он все больше ассоциируется с преступностью – не в последнюю очередь «благодаря» могущественному соседу по региону.

За последние два месяца правительству уже дважды пришлось объяснять, почему у лиц, подозреваемых в совершении убийств за границей, оказались незаконно приобретенные кыргызские удостоверения личности.

10 ноября в центре Стамбула был застрелен китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити. Эта новость вызвала большой резонанс в Кыргызстане, когда выяснилось, что Саймаити, признавшийся в отмывании денег, был ключевым информатором журналистов, опубликовавших громкую разоблачительную статью о коррупции и контрабанде.

В самом начале расследования турецкая полиция выяснила, что Саймаити и двое из четырех мужчин, подозреваемых в причастности к его убийству, имели поддельные кыргызские паспорта.

Государственная регистрационная служба (ГРС) – орган, выпускающий документы, удостоверяющие личность – предоставила подготовленное объяснение по делу Саймаити. В ведомстве сообщили, что он получил паспорт в 2006 году, обратившись с просьбой продлить устаревший документ, выданный в 1994 году.

В паспортах образца 1994 года «данные заносились ручкой, фото тоже вклеивалось вручную», пояснили в ГРС, вследствие чего их легко было подделать.

Еще более темная история произошла в Украине.

По словам официальных лиц в Киеве, пара российских граждан – Алексей Комаричев и Тимур Дзортов (бывший высокопоставленный чиновник в российском регионе Ингушетия) – планировали покушение на украинского офицера военной разведки путем закладки взрывного устройства в его автомобиль.

Однако план провалился. Комаричев потерял обе ноги, когда бомба взорвалась раньше времени. Служба безопасности Украины (СБУ) выяснила, что диверсанты использовали кыргызские паспорта.

СБУ считает, что неудачной операцией руководили из Кремля. Эту теорию поддержало британское издание Bellingcat, проводящее расследования на основе данных из открытых источников.

В признании, записанном на видео и распространенном в апреле СБУ, Дзортов сказал, что документы «были переданы нам в ресторане «Тадж-Махал» в Москве… но я не гражданин Кыргызстана, я гражданин России… документы использовались в качестве оперативного прикрытия».

Хотя эта видеозапись датируется апрелем, общественный интерес к этому делу был вновь вызван новым расследованием Bellingcat, которое фокусировалось, главным образом, на другом убийстве, но в качестве второстепенных деталей содержало также любопытные сведения о Комаричеве и Дзортове.

10 декабря ГРС подтвердила, что ни одного из мужчин нет в национальной базе данных граждан. Служба отметила, что серийный номер в поддельном документе Комаричева совпадает с серийным номером реального паспорта, принадлежащего 55-летней женщине.

В ГРС заявили, что биометрические паспорта нового поколения и постепенный отказ от старых образцов в конечном итоге «положат конец всему этому».

Но жесткая борьба за право выпускать эти паспорта задержала нововведение.

Ранее в этом году руководство ГРС оказалось под следствием. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) выдвинул обвинение в коррупции в ходе тендера на закупку бланков паспортов нового поколения. Двое бывших чиновников были задержаны, правительство также добивается ареста бывшей главы службы Алины Шаиковой, которая отрицает выдвинутые против нее обвинения.

Победитель тендера – латвийская компания Garsu Pasaulis – не смогла через суд отменить аннулирование результата. Теперь будет проведен новый тендер.

У Шаиковой свои обвинения. Она утверждает, что начальник ГКНБ Идрис Кадыркулов, который в то время был ответственным за расследование ее службы, пытался сорвать тендер.

По ее словам, он лоббировал интересы другой компании – швейцарской KBA-NotaSys. Эта фирма хотела заключить сделку по строительству типографии в Кыргызстане, которая бы сама производила паспорта.

Кадыркулов был вынужден уйти в отставку из-за этого дела.

Но история с открытием в Кыргызстане паспортной типографии, возможно, еще не закончилась.

По признанию самого Кадыркулова, KBA-NotaSys пользуется поддержкой серьезного покровителя этой инициативы – российского правительства.