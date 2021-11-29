Кыргызстан: подозрительный инцидент с подсчетом голосов бросает тень на выборы

Сотрудники ЦИК проверяют электронные урны для голосования перед выборами. В день выборов эти устройства часто выходят из строя. (Фото: Даниль Усманов)

Президент Кыргызстана начал день выборов с позитивной ноты, заявив, что голосование за депутатов парламента нового созыва станет решающим моментом «не только для будущего Кыргызстана, но и для детей». Но около полуночи 28 ноября, когда над очередным голосованием в сложной политической истории страны начали сгущаться тучи подозрений, Садыр Жапаров заявил, что если обнаружатся фальсификации, все члены ЦИК «ответят головой».

В отличие от выборов в соседних странах, результаты голосования в Кыргызстане редко бывают полностью предсказуемыми. Однако по поводу последних выборов люди, возможно, еще долго будут чесать затылки.

Голосование было призвано определить, кто войдет в состоящий из 90 депутатов парламент. Тридцать шесть депутатов избирались в одномандатных округах, а остальные мандаты достанутся партиям.

Избирателям был предложен головокружительный выбор. Политические объединения в кыргызской политике в целом следует рассматривать не столько как отражение их идеологических склонностей, сколько как союзы по расчету.

Наибольшими ресурсами обладали партии, известные своей верностью Жапарову: «Ишеним» (Вера), «Ынтымак» (Гармония) и «Ата-Журт Кыргызстан». В то время как среди этой троицы преобладали люди постарше, еще одна партия – «Эл Умуту», тоже не жалевшая средств и тоже сочувствующая Жапарову – позиционировала себя в качестве «партии незапятнанной и грамотной молодежи».

На другом конце спектра находились «Ата Мекен», которая объединилась на этих выборах с молодой антикоррупционной партией «Реформа», и «Социал-демократы», преемники Социал-демократической партии Кыргызстана экс-президента Алмазбека Атамбаева, ныне пребывающего за решеткой.

Также баллотировалась партия «Альянс», объединяющая бывших членов «Ата Мекен» (позиционирующей себя в качестве леволиберальной) и «Республики» (ныне расформированной партии, выступавшей за интересы бизнеса). «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру» старались привлечь более консервативный электорат, придерживающийся традиционных ценностей.

Столь широкий выбор кандидатов и внесенные в законе о выборах поправки обещали шумный и разнообразный парламент. На печально известных выборах октября 2020 года, вызвавших уличные протесты, на волне которых и пришел к власти Жапаров, порог для прохождения партий в парламент составлял 7 процентов. Теперь планку снизили до 5 процентов.

По мере поступления результатов голосования после закрытия избирательных участков в 20:00, казалось, что страна получит именно такой широкопредставительный парламент. В бишкекской штаб-квартире «Эл-Умуту» корреспондент Eurasianet.org наблюдал, как молодые волонтеры партии радостно поздравляли друг друга с преодолением 8-процентной отметки.

«Это ожидаемый результат, учитывая проделанную нами работу и уровень поддержки – сказал Eurasianet.org радостный председатель партии Аскар Алмаз уулу, рядом с которым сидели два сотрудника, отвечавших за работу с аккаунтами в TikTok.

Возможно, похожие сцены можно было наблюдать по всему городу среди сторонников «Ата Мекен» и «Социал-демократов», которые тоже, судя по всему, проходили в парламент. Прожапаровские партии вели с большим отрывом, но этого следовало ожидать.

Однако что-то было не так. Когда сложили проценты голосов, полученных всеми партиями, то итог составил порядка 150 процентов, что невозможно с математической точки зрения.

Затем, ближе к 21:00, сайт Центризбиркома начал давать сбои. Сначала результаты исчезли, а когда спустя несколько минут они появились снова, то ситуация резко изменилась.

Все партии, которые видели, что преодолели 5-процентный барьер, внезапно оказались ниже этой отметки. В частности вылетели оппозиционные партии «Ата Мекен» и «Социал-демократы». Не прошла и «Эл Умуту». К моменту поступления плохих новостей представитель Eurasianet.org уже покинул офис «Эл Умуту».

Согласно скорректированным предварительным результатам, в парламент вошли только шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан» с 15 мандатами, «Ишеним» с 12, «Ынтымак» с девятью, «Альянс» с семью, «Бутун Кыргызстан» с шестью и «Ыйман Нуру» с пятью.

Обвинения на заставили себя ждать.

«Якобы технический сбой очень похож на шулерство», – сказал журналистам Кадыр Атамбаев, кандидат от партии «Социал-демократы» и сын экс-президента Атамбаева.

Партия «Ата Мекен» уже заявила, что требует повторного голосования.

«Со стороны президента и министров звучали громкие заявления о том, что выборы будут честными и что не будет никакого давления или фальсификаций, – сказала Eurasianet.org давний член «Ата Мекен» Наталья Никитенко в штаб-квартире партии в Бишкеке. – Но, наблюдая за тем, как осуществлялся подсчет голосов в электронной системе – все это видели в интернете журналисты и широкая общественность, – мне не остается ничего иного, кроме как сделать вывод, что имела место фальсификация [результатов]».

Наталья Никитенко

Примечательные результаты принесли и гонки в одномандатных округах. Вариант «против всех», которому отдают предпочтение уставшие от политики циники, оказался на первом месте в двух округах Бишкека, где теперь придется провести повторные выборы. Шаирбек Ташиев, брат главы ГКНБ, одержал решительную победу в родном Джалал-Абадском районе на юге Кыргызстана. Брат опального бывшего таможенника, обвиняемого в хищении сотен миллионов долларов, с такой же легкостью одержал верх в соседнем Кара-Сууйском районе. Острый на язык депутат-овод Дастан Бекешев не обладал такими ресурсами, как эти двое, но, творчески организовав свою предвыборную кампанию, тоже добился доминирующего триумфа в своем районе кыргызской столицы.

Тень, брошенная на результаты их корректировкой, просто так не развеется, но Жапаров, похоже, надеется, что сможет избежать потенциального кризиса, организовав скрупулезный пересчет голосов вручную.

«Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум говоря, что сервер ЦИК дал “сбой” и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную», – написал он в Facebook, добавив, что в случае обнаружения нарушений со стороны членов ЦИК, они понесут серьезное наказание.

Жапаров лучше многих осознает риски. Он сам обязан своим нынешним положением восстанию в октябре 2020 года, в результате которого его вызволили из тюрьмы и посадили в кресло президента на фоне шумных протестов, вызванных обвинениями в фальсификации результатов парламентских выборов.

Превратившись, образно выражаясь, из браконьеров в егерей, теперь сам Жапаров и его окружение мрачно предупреждают об опасностях, связанных с насильственным захватом власти. Например, за два дня до выборов ГКНБ объявил, что задержал 15 человек по подозрению в заговоре именно с такой целью.

«Для участия в крупных акциях протеста набиралась тысяча агрессивных молодых людей», – заявили в ГКНБ.

В числе задержанных – члены парламента уходящего созыва и бывшие высокопоставленные должностные лица, также заявили в ГКНБ, не называя имен.

В ближайшие дни гражданское общество проведет собственные расследования. Бишкекский новостной сайт Kloop, который организовал крупную акцию по наблюдению за выборами, сообщил, что его наблюдатели «зафиксировали на участках по всей стране без малого 500 нарушений и нештатных ситуаций». Значительную часть нарушений составляли сбои в работе электронных урн для голосования, которые собирают данные, на которых и основывались предварительные результаты. Корреспонденты Eurasianet.org были свидетелями нескольких подобных поломок, в том числе на избирательном участке, где проголосовал президент Жапаров.

Ручной пересчет голосов может привести к существенной корректировке цифр, предположила Айзирек Алмазбекова, возглавлявшая организованную Kloop наблюдательную акцию. Особое внимание могут привлечь испорченные бюллетени, число которых, по словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, составило 9,6% от общего числа.

Но, как сказал Eurasianet.org политолог Денис Бердаков, несмотря на эти неурегулированные вопросы, вероятность повторения прошлогодних потрясений невелика. По его словам, побежденным партиям, скорее всего, удастся провести лишь скромные митинги возле своих штабов. Бердаков прогнозирует, что в конечном счете будет сформирован парламент нового созыва, который в большей степени, чем его предшественник, будет сосредоточен на проблемах регионов.

«Эти региональные элиты будут добиваться преференций для своих регионов, – сказал он. – Парламент не будет оппозиционным, а вместо этого будет действовать прагматично: депутаты будут выбивать у правительства деньги на расходы в своих округах».