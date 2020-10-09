Кыргызстан: политический кризис обернулся очередной волной насилия

Вечером 9 октября в столице Кыргызстана вспыхнули столкновения между сторонниками соперничающих лагерей, надеющихся взять власть в свои руки.

Толпа сторонников Садыра Жапарова, который ранее на этой неделе провозгласил себя кандидатом в премьер-министры, начала бросать бутылки и камни в участников митинга, который возглавлял другой претендент на этот пост – Омурбек Бабанов. Прозвучало несколько выстрелов; в частности, человек из толпы сторонников Жапарова выстрелил по автомобилю из кортежа Бабанова.

Незадолго до начала последних беспорядков на площади Ала-Тоо президент Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке чрезвычайное положение, которое должно было вступить в силу вечером. В рамках режима ЧП вводятся комендантский час и строгие ограничения на передвижение людей. Также до 21 октября запрещены митинги.

Все эти события увеличили вероятность углубления политического кризиса, который много раз грозил перерасти в масштабное насилие.

Беспорядки начались с протестов, прошедших на следующий день после парламентских выборов 4 октября, которые были омрачены масштабным подкупом избирателей. Протесты переросли в насильственные столкновения после того, как спецназ применил силу, чтобы помешать людям прорваться на территорию Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента.

В течение следующих нескольких часов наблюдался хаос, кульминацией которого стал захват демонстрантами Белого дома и освобождение ряда находившихся в заключении видных политических деятелей, включая Жапарова, который в 2017 году был приговорен к более чем 11 годам тюремного заключения по обвинению в похищении человека.

Жапаров тут же попытался занять пост премьер-министра, но этому противились другие партии, оппозиционные президенту Жээнбекову.

Жапаров и его сторонники и прежде не проявляли особых угрызений совести по поводу применения насилия для достижения своих целей, но сегодняшние события на площади Ала-Тоо превзошли все произошедшее ранее в рамках данного кризиса.

Тилек Токтогазиев, который за несколько часов до этого сказал, что готов исполнять обязанности заместителя премьер-министра при Бабанове, был ранен: ему в голову угодил камень. Телохранитель еще одного политика получил серьезные травмы головы.

Применение огнестрельного оружия значительно подняло градус напряженности. Судя по кадрам, на которых видно, как мужчина с пистолетом стреляет по одному из колонны автомобилей, на которых Бабанов и его союзники уезжали с места событий, очевидной целью стрелявшего было убийство.

Интенсивность беспорядка может дать Жээнбекову основания для принятия крайних мер по восстановлению порядка. Объявление чрезвычайного положения в городе – один из явных шагов в этом направлении.

Ранее в тот же день президент встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Таалайбеком Омуралиевым, чтобы обсудить, какие именно меры следует принять.

Принятые меры подробно перечисляются в указе Жээнбекова о введении режима ЧП, в частности давая армии право ввести в столицу войска и устанавливать контрольно-пропускные пункты.

По словам президента, указ был принят «исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка на территории города Бишкек».