Кыргызстан: положит ли конец кризису назначение Жапарова на пост премьера?

Депутаты кыргызского парламента после нескольких дней беспорядков проголосовали за назначение премьер-министром страны Садыра Жапарова, который еще на прошлой неделе отбывал тюремный срок по обвинению в похищении человека.

Ожидается, что оказавшийся в сложном положении президент Сооронбай Жээнбеков одобрит его кандидатуру.

Это знаменует собой успех стратегии террора, проводимой сторонниками Жапарова, которые на протяжении нескольких дней устраивали шумные митинги в Бишкеке и якобы угрожали несогласным членам парламента.

Даже во время обсуждения парламентом кандидатуры Жапарова 14 октября у Дома правительства в центре Бишкека собрались многие сотни его сторонников с явным намерением обеспечить, чтобы все пошло по плану.

Жапаров, обладающий крайне ограниченным опытом работы в каких-либо правительственных структурах, теперь столкнется с двумя вызовами: ему необходимо будет обуздать ширящуюся эпидемию COVID-19 и сопутствующий экономический кризис.

«Уважаемые депутаты ... Благодарю вас за этот шаг в интересах мира для нашего народа и нашего государства, а также стабильности. Мы приложим все усилия для восстановления порядка, справедливости и законности», – сказал он после голосования в парламенте.

Между тем, похоже, что президенту Жээнбекову пока удалось удержаться на своем посту, но его власти и авторитету нанесен серьезный удар.

Сложившаяся ситуация, при которой Жээнбеков и Жапаров должны будут каким-то образом управлять страной в рамках непростого тандема, является результатом сложной серии политических маневров.

До 13 октября оставался открытым вопрос о том, кто займет освободившееся место спикера парламента. Это было важно, потому что именно спикер берет на себя обязанности исполняющего обязанности президента в случае внезапного ухода действующего президента. Если бы Жээнбеков согласился покинуть свой пост до избрания нового спикера, то президентские функции перешли бы премьер-министру, а именно в это кресло активно старался сесть Жапаров.

Но депутаты парламента подавляющим большинством голосов (на заседании, проведенном в государственной резиденции «Ала-Арча», а не в поврежденном здании парламента) избрали спикером Каната Исаева, лидера партии «Кыргызстан».

Подобная расстановка теоретически лишает любого из участников сложившегося политического тупика возможности сконцентрировать в своих руках слишком много власти.

Правительство Жапарова приступит к работе на фоне по большей части негативных оценок со стороны международного сообщества.

Посольство США в Бишкеке 13 октября выступило с необычно откровенным заявлением, в котором выразило сожаление по поводу «попытки организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы». Евросоюз в тот же день выразил озабоченность относительно «возможных процедурных недостатков при назначении нового премьер-министра».

Последний пункт был отсылкой к двум предыдущим попыткам сторонников Жапарова созвать парламент и добиться его назначения крайне непрозрачным и даже зловещим путем. Вице-спикер Аида Касымалиева в своем эмоциональном обращении к коллегам 13 октября заявила, что ей поступали серьезные угрозы.

«Я одна боролась с ОПГ в последние дни. Они угрожали меня избить, изнасиловать», – сказала она.

Отвечая на вопросы депутатов перед своим выдвижением, Жапаров отрицал, что при его правительстве будет процветать преступность.

«Будет борьба с преступностью. Давайте, как это делают в развитых странах, построим чистое общество», – сказал он.

Жапаров также заявил, что уголовный приговор в его отношении за похищение человека больше не лишает его права занимать высокие посты, т.к. после его самовольного освобождения из тюрьмы Верховный суд отправил его дело на доследование.

Одну из решающих ролей в процессе сыграла Россия. Заместитель главы администрации президента Владимира Путина Дмитрий Козак 12 октября прибыл в Кыргызстан, чтобы оказать поддержку Жээнбекову и добиться перемирия между политическими противниками. Во время своего визита Козак провел встречи как с Жээнбековым, так и с Жапаровым.

Хотя градус напряженности падает, в воздухе висит тревожная неуверенность по поводу того, что ждет страну в будущем.

После отмены результатов дискредитированных парламентских выборов 4 октября, которые и спровоцировали нынешний кризис, в какой-то момент необходимо будет провести новое голосование. В результате стороны снова могут начать обвинять друг друга в нарушениях, и политическая обстановка может опять накалиться.

Охвативший страну глубокий экономический кризис лишь усугубит страдания населения, уже и без того страдающего от широко распространенной бедности и коррупции.

А готовность системы здравоохранения к ожидающейся второй волне коронавируса может быть не лучшей, чем к первой волне прошлой весной.