Кыргызстан: пользующийся нелестной славой бывший шеф таможни выходит из тени

Бывший чиновник таможни, который, похоже, хорошо знаком с коррупционной подноготной кыргызской политики, заявил, что готов выложить карты на стол.

Подобный его ход, возможно, не сулит ничего хорошего ни бывшему, ни нынешнему президенту.

13 мая Раимбек Матраимов, некогда занимавший пост замначальника таможни, обнародовал видео с нападками на своего бывшего политического покровителя, экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого он обвинил в организации клеветнической кампании. Матраимов также предупредил Атамбаева, что у него «хватит сил» для затяжной войны. Его слова также можно интерпретировать как завуалированное предупреждение в адрес действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Видеообращение продолжительностью шесть с половиной минут быстро распространилось в социальных сетях, превратившись в некое подобие «выхода в свет» для этого человека, также известного под прозвищем «Раим-миллион», закрепившемся за ним по причине его якобы имевшей место склонности к взяточничеству.

«Он существует! Он умеет говорить и даже читать», – воскликнул один пользователь в Twitter, отразив удивление многих подобным ходом Матраимова.

Нет особых оснований не верить заявлению Матраимова о том, что ему есть что противопоставить своим противникам.

Несмотря на то, что Атамбаев незадолго до окончания своего президентства неожиданно сместил Матраимова с должности, последнего по-прежнему считают одним из наиболее влиятельных людей в Кыргызстане.

На прошедшем недавно турнире по волейболу, проведенном в честь его отца и организованном его братом, депутатом парламента Искендером Матраимовым, присутствовали многие депутаты Жогорку Кенеша, а также спикер парламента и зампремьера страны.

И все же имидж Матраимова токсичен. Он, похоже, сказочно богат (и любит щеголять своим богатством), несмотря на то, что всю профессиональную карьеру провел на госслужбе. И общественная критика совсем не прибавила ему скромности.

Говоря на кыргызском языке, он отверг кличку «Раим-миллион» как выдумку Атамбаева, которого он также обвинил в том, что тот бросил тень на организованный его семьей турнир по волейболу.

Это его утверждение игнорирует тот факт, что о нем уже много лет ходят легенды, отчасти благодаря публиковавшимся его детьми в социальных сетях снимкам об их роскошной жизни и расследованиям СМИ по поводу коррупции на таможне.

Более достоверным заявлением Матраимова было то, что до ссоры с Атамбаевым он являлся «одним из доверенных членов команды» экс-президента. В качестве подтверждения он привел тот факт, что при Атамбаеве его повысили до заместителя начальника таможенной службы в 2015 году.

Матраимов также заявил, что его «заставляли оказывать всевозможную поддержку [Атамбаеву и его] партии», и у него имеется «достаточно много информации», которой он может воспользоваться, если Атамбаев продолжит «чернить» его имя.

Матраимов признал, что причина этой ссоры довольно мелочна – его невестка поссоролась с одной из дочерей Атамбаева из-за места на парковке, сказал он, не вдаваясь в подробности.

Но если смотреть шире, то данная стычка – очередной эпизод продолжающейся войны между Атамбаевым и Жээнбековым. Атамбаев воспользовался все более негативным имиджем Матраимова, чтобы очернить нового президента.

Атамбаев, например, заявил, что Матраимов был основным спонсором кампании Жээнбекова в 2017 году. А 14 мая атамбаевская Социал-демократическая партия Кыргызстана заявила, что нападки Матраимова были спланированной акцией администрации Жээнбекова.

На самом деле Атамбаев сам с энтузиазмом поддерживал Жээнбекова. Но это было до того, как он в пух и прах рассорился со своим бывшим протеже, которым неудачно пытался манипулировать из-за кулис.

Если репутация Матраимова как источника средств для избирательных кампаний имеет под собой основания, его появление в публичном пространстве угрожает как бывшему, так и нынешнему президенту.

Политический вес Атамбаева резко упал после его ухода с президентского поста, и любые откровения Матраимова могут усугубить переживаемый Атамбаевым кризис доверия.

Но, с точки зрения бишкекской интеллигенции, тот факт, что Матраимов на свободе, и даже выиграл судебное дело о неправомерном увольнении с должности, служит доказательством того, что обещанная Жээнбековым борьба с коррупцией – пустой звук.

Пока Жээнбекову удавалось спускать дело Матраимова на тормозах.

На состоявшейся в декабре прошлого года пресс-конференции он пообещал журналистам, что рассмотрит обвинения против бывшего чиновника, но намекнул при этом, что эти обвинения раздуты.

С тех пор прошло полгода, а существенных доказательств выполнения Жээнбековым своего обещания нет. Между тем фигура Раима-миллиона отбрасывает все большую тень на его президентство.