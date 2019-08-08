Кыргызстан: после кровавой ночи обе стороны стоят на своем

Мужчина в резиденции Атамбаева в Кой-Таше держит в руке пулю, выпущенную, по его словам, сотрудниками спецназа. (Фото: Даниль Усманов)

После наполненной актами насилия ночи ни одна из сторон в противостоянии между правительством и бывшим президентом, похоже, не готова остановиться и разрядить напряженность.

Алмазбек Атамбаев, которому удалось при помощи грубой силы предотвратить свой арест во время операции спецназа в его резиденции в селении Кой-Таш, призвал своих сторонников собраться на бессрочный митинг в Бишкеке, который должен начаться 8 августа.

«Мы проведем митинг, чтобы они не принимали нас за баранов», – сказал он.

Президент Сооронбай Жээнбеков, чей авторитет был серьезно подорван этим эпизодом, сделал первое заявление лишь через более 12 часов после катастрофического провала спецназом операции по поимке Атамбаева.

По словам Жээнбекова, экс-президент «грубо попрал Конституцию и законы, и оказал жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».

Жээнбеков добавил, что для сохранения мира и порядка будут предприняты «срочные меры». Что он имеет в виду под подобными мерами, не ясно.

Судя по всему, как Атамбаев, так и Жээнбеков неправильно оценили сложившуюся ситуацию.

Атамбаев, единственный разрешенный конституцией президентский срок которого истек в конце 2017 года, похоже, почувствовал себя в безопасности после встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом месяце. Российский лидер тогда призвал кыргызское правительство воздержаться от уголовного преследования Атамбаева, и казалось, что это на время остановит набиравший обороты политический кризис в Кыргызстане.

Но Жээнбеков не прислушался к совету Путина.

Кыргызское правительство раздражал отказ Атамбаева подчиниться неоднократным повесткам явиться на допрос в связи с делом о досрочном освобождении известного преступного авторитета в 2013 году.

Власти настаивают, что хотят лишь допросить Атамбаева в качестве свидетеля, но мало кто сомневается, что конечная цель, скорее всего – посадить бывшего главу государства за решетку. Атамбаев едва скрывал раздражение тем фактом, что ему не позволили играть значительную роль в управлении страной из-за кулис. Жээнбеков не стал терпеть истерики своего предшественника и бросил ряд его ключевых союзников за решетку по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Когда сотрудники спецназа ворвались в резиденцию Атамбаева в селении Кой-Таш, где тот находился с июня, они, по всей видимости, не ожидали такого решительного отпора. После продолжавшегося несколько часов противостояния, во время которого обе стороны применили огнестрельное оружие того или иного рода, значительная группа спецназовцев оказалась окружена. Одного солдата в тяжелом состоянии увезли в больницу, где он позже скончался от огнестрельных ранений. В результате смерти этого сотрудника, которого звали Усенбек Ниязбеков, без отца остались четверо детей. Старший офицер милиции ночью впал в кому после того, как ему в голову попали камнем.

Атамбаев заявил, что принимал личное участие в противостоянии и сделал пять или шесть выстрелов во время штурма его дома правительственными силами.

«Старался не попадать в ребят [сотрудников спецназа], но кто-то толкал их вперед. Я сразу предупредил, что буду оказывать сопротивление», – сказал он.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) обвинил Атамбаева в использовании женщин и детей в качестве живого щита. Представители комитета также завили, что во время штурма в Кой-Таше не применялась чрезмерная сила.

«Во время спецоперации силами специального назначения использовались только резиновые пути и спецснаряжение», – говорится в заявлении ГКНБ.

Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев позже заявил, что сожалеет, что не приказал своим людям стрелять на поражение.

«Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в безоружных людей», – сказал он, говоря о спецназе.

По словам Опумбаева, во время столкновения Атамбаев воспользовался снайперской винтовкой Драгунова.

«Он стрелял в моих солдат. Шестеро из них получили пулевые ранения», – сказал он.

Нескольких раненных из числа захваченных спецназовцев отпустили – правда, сначала их провели через толпу агрессивных сторонников Атамбаева – но шестерых сотрудников спецназа продолжают удерживать, по всей видимости, в качестве разменной монеты на переговорах.

Атамбаев пообещал освободить этих людей, но по состоянию на середину дня 8 августа еще не сделал этого.

Во второй день кризиса в Бишкеке все было спокойно, хотя город находится меньше чем в часе езды от Кой-Таша. Правда, по сообщениям, некоторые магазины предприняли усиленные меры безопасности, т.к. во время предыдущих крупных политических беспорядков наблюдались случаи мародерства. Самым заметным примером было антиправительственное восстание в апреле 2010 года, когда были разграблены или уничтожены десятки магазинов.

На фоне противостояния нынешнего и бывшего президентов остальные представители политического класса особо не проявляют себя, что весьма раздражает обеспокоенную общественность.

Почти никто из числа депутатов парламента не призвал в течение ночи или первой половины дня 8 августа провести внеочередное заседание для обсуждения возможного разрешения кризиса.

Когда заседание все же было созвано – после 14:00 – собралась лишь половина депутатов.

Большинство представителей правительства также хранят молчание, за исключением очень расплывчатых и общих заявлений.

По сообщениям, во время проведения операции в Кой-Таше Жээнбеков был в отпуске. Он вернулся в Бишкек лишь когда ситуация начала обостряться. Премьер-министр Мухаметкалы Абулгазиев не показывался до заседания в парламенте, куда он явился, чтобы сделать заявление. Только его заместитель, Алтынай Омурбекова, навестила людей, раненых во время столкновений в Кой-Таше.

Официальная позиция состоит в том, чтобы претворяться, что все нормально.

Согласно информации аппарата премьер-министра Абулгазиева, встреча глав правительств ЕАЭС, назначенная на 8-9 августа на озере Иссык-Куль, пройдет согласно плану.