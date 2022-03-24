Кыргызстан празднует Нооруз без таджикских соседей

В течение многих лет соседи собирались на совместное празднование Нооруза в Кок-Таше, селе с населением около 1000 человек, находящемся на спорном участке кыргызско-таджикской границы. Местные жители с обеих сторон границы приходили к мечети на праздник весны: танцевали дети, и все вместе ели огромными порциями традиционные праздничные блюда — сумаляк и плов.

В этом году такого не было.

Вместо этого президент Кыргызстана решил посетить региональный центр, город Баткен, и это не позволило кыргызским жителям села присутствовать на празднике и, как пожаловался на условиях анонимности один местный чиновник, лишило их возможности поговорить о мире с таджикскими соседями.

В апреле прошлого года Кок-Таш стал сценой столкновений между пограничными войсками Кыргызстана и Таджикистана, приведших к десяткам жертв среди гражданского населения. С тех пор случались единичные перестрелки, последняя из которых произошла 10 марта. На этой неделе, когда село посетили корреспонденты Eurasianet.org, там царила жутковатая тишина. Глава села Разия Осорова сказала Eurasianet.org, что ей пришлось отменить местное празднование Нооруза, потому что начальство велело ей присутствовать на состоявшемся 21 марта в Баткене, в получасе езды от села, праздновании с участием Жапарова и телевизионными съемками.

Считается, что Жапаров приехал в регион, чтобы помочь в достижении мира и согласия.

В центре конфликта находится 970-километровая граница, размеченная еще в советское время и с тех пор лишь частично делимитированная. Значительная ее часть проходит через густонаселенные села, в которых в течение последних 30 лет гражданство определялось этническим происхождением.

«Пусть этот год станет годом единства, сплоченности и дружбы нашего народа, а также годом развития и совершенствования достижений Кыргызстана», — сказал Жапаров в речи, произнесенной на стадионе Баткена, на котором были состязания по борьбе, танцы, выставка местных ремесел и котел с тонной сумаляка — каши из карамелизованной пшеницы.

Однако люди, толпившиеся за воротами, жаловались, что не смогли попасть на стадион, так как он был переполнен. Другие ворчали, что местные власти всего за день до прибытия президента уложили на дороге к месту проведения праздника свежий асфальт, а более неотложные инфраструктурные нужды постоянно остаются без внимания.

После прошлогодней вспышки насилия Жапаров пообещал помочь с экономическим развитием Баткенской области, беднейшей в Кыргызстане. Из десятка опрошенных местных жителей, выбранных случайным образом, лишь один сказал, что доволен.

Что же касается обещания Жапарова поспособствовать установлению регионального мира, местные власти пригласили на праздник делегацию Узбекистана, но не Таджикистана.

В ходе своего двухдневного визита Жапаров также провел церемонию присвоения нового названия близлежащему городу Исфана, который находится на самом юго-западном краю Кыргызстана, на территории, окруженной Таджикистаном. Новое название этого города — Раззаков, в честь Исхака Раззакова, первого этнического кыргыза, бывшего главой Кыргызской ССР. Он руководил республикой с 1950 по 1961 год.

«Я уверен, что переименование Исфаны в город Раззаков станет побудительным импульсом для качественного повышения уровня духовно-нравственного воспитания граждан, укрепления целостности нашего государства и единства народа» — сказал Жапаров собравшимся на стадионе.

Хотя этот откровенно националистический жест, возможно, поспособствует популярности Жапарова среди этнических кыргызов в масштабах страны, местные жители опасаются, что он лишь углубит раскол их изолированного региона. Один чиновник, высказавшийся на условиях анонимности, раскритиковал действия президента, сказав, что жители Исфаны издавна гордились названием и многонациональными традициями своего города. По его словам, горожане любовно называют город «Исфанией», что звучит почти как Испания.

После церемонии Жапаров уехал, а многочисленные вопросы о ближайшем будущем региона остались.

«Все думают о войне, — сказал Имамкадыр, владелец магазина в Кок-Таше. — Многие переехали в другие места, потому что устали жить в страхе и недоверии».