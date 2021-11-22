Кыргызстан: предвыборная агитация на узбекском языке усиливает напряженность

Читайте, сколько хотите, но только не на узбекском? (Фото: Партия «Эл Умуту»/Facebook)

Поскольку значительную часть населения Оша составляют этнические узбеки, распространение как минимум части агитационных материалов на узбекском языке в преддверии предстоящих в этом месяце парламентских выборов представляется абсолютно логичным шагом.

Первым кандидатом в городе, выпустившим агитационные материалы на трех языках – кыргызском, русском и узбекском, – был Шерзод Сабиров, баллотирующийся от новоучрежденной партии «Эл Умуту» (Надежда народа).

Однако попытка Сабирова донести свою платформу до большего числа избирателей была встречена громким негодованием, что подчеркнуло градус межобщинной напряженности, которую легко можно использовать в политических целях. Ош был эпицентром межэтнических столкновений 2010 года, в результате которых погибли сотни людей, в основном узбеков.

«Мы живем в Кыргызстане. Основная этническая группа в этой стране – кыргызы. Поэтому все вывески, названия магазинов и материалы о выборах должны быть на государственном языке», – сказал Eurasianet.org 48-летний житель Оша Калмурза Маматкадыров.

В то время как кыргызский и русский в Кыргызстане – официальные языки, узбекский язык таковым не является и не должен пользоваться таким же статусом в обществе, сказал Маматкадыров, высказывая широко распространенное мнение.

Фотография Сабирова с его страницы в Facebook.

Сабиров – 35-летний этнический узбек и бизнесмен – встревожен поднявшимся шумом, но подозревает, что за возмущенными заявлениями стоит нечто большее, чем кажется на первый взгляд. По его словам, хотя его партия еще совсем молода, ее очевидная популярность напугала соперников.

«“Эл Умуту” для них – настоящее бельмо в глазу, потому что мы, без сомнения, отнимем у них часть голосов. Вот почему они прибегли к таким нелицеприятным мерам, включая очернение меня только за то, что я разговаривал с избирателями на узбекском языке во время встреч с ними, – сказал Сабиров Eurasianet.org. – Их пугает тот факт, что члены нашей молодой партии говорят правду и открывают людям глаза».

Сабиров добавил, что люди в любой стране имеют полное право говорить на любом языке, на котором хотят, и что нет закона, запрещающего это.

Действительно, на предыдущих выборах, включая злополучные парламентские выборы октября 2020 года, другие партии использовали агитматериалы на узбекском языке, не вызывая при этом никаких скандалов. То же самое происходит и сейчас.

«Помимо нас есть и другие партии, такие как “Ата-Журт Кыргызстан”, которые используют узбекский язык, но это почему-то никого не возмущает», – сказал Сабиров.

Основное обвинение, циркулирующее в националистических кыргызскоязычных кругах в соцсетях, состоит в том, что предвыборный плакат с изображением Сабирова нарушает закон. Критики его агитматериалов даже обратились к сотрудникам избирательной комиссии.

«К нам обратилась группа жителей Оша, которые принесли агитационные материалы партии “Эл Умуту” на узбекском языке и потребовали принять меры в отношении данного кандидата», – сказал Eurasianet.org глава Ошской территориальной избирательной комиссии Бакыт Алматов.

По словам Алматова, комиссия обязана была передать жалобу в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, должны были определить, есть ли в агитматериалах что-либо противозаконное.

Но, учитывая ложность обвинений, все быстро разрешилось.

Официальный представитель МВД Замир Сыдыков заявил, что правоохранительные органы не будут ничего предпринимать в связи с отсутствием состава преступления.

«У нас нет полномочий наказывать кого-либо за это или принимать другие меры», – сказал Сыдыков в интервью Eurasianet.org.

Однако правозащитники по-прежнему обеспокоены этими событиями, усматривая в них свидетельство того, что межэтническая нетерпимость по-прежнему эксплуатируется в коварных политических целях, даже несмотря на то, что законы страны формально предоставляют меньшинствам определенную степень защиты.

Уткир Джаббаров, юрист джалалабадской правозащитной группы «Справедливость», также отметил, что кыргызское законодательство никак не ограничивает использование политиками какого-либо языка.

«Наши законы гласят, что Кыргызская Республика гарантирует представителям всех этнических групп в Кыргызстане право сохранять свой родной язык, создавать условия для его изучения и развития, а значит и использовать его во время политических кампаний», – сказал Джаббаров.

Факт разыгрывания этнической карты свидетельствует о степени ожесточенности политической борьбы перед назначенным на 28 ноября голосованием. В парламент нового созыва войдут лишь 90 депутатов (против 120 в нынешнем). Соответственно, повысился и порог для прохождения в законодательный орган, и конкуренция становится все более отчаянной.

«Чем меньше времени остается до парламентских выборов, тем больше оппоненты прибегают к грязным политическим стратегиям и очерняют друг друга всевозможными методами. Иногда это может принимать форму указывания на этническую принадлежность кандидатов, – сказал Eurasianet.org политолог Марс Сариев. – Все это создает большое напряжение».