Кыргызстан: президенту удается избежать кризиса, но есть и другие заботы

Политические баталии в Кыргызстане почти никогда не касаются политического курса страны; они разворачиваются вокруг отдельных личностей и их интересов. (President.kg)

В наши дни политика в Кыргызстане напоминает бразильскую мыльную оперу: пропустишь хоть одну серию полной хитросплетений драмы — считай, упустил целую сюжетную линию.

За развитием событий невозмутимо наблюдает нынешний президент Сооронбай Жээнбеков, избранный на этот пост в октябре 2017 года. Его неудачливым соперником, отвергнутым соратником и предшественником является Алмазбек Атамбаев.

Яблоком раздора за последние несколько недель стала Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) — костяк правящей коалиции. СДПК — самая влиятельная политическая сила в стране. Она существует с сентября 1993 года, и одним из ее основателей был Атамбаев.

Наличие решающего большинства в парламенте обычно не имеет большого значения. Уже более десяти лет интересы законодательного органа и администрации президента в значительной степени совпадают. Хотя 120-мандатный Жогорку Кенеш (Верховный совет Кыргызстана) все еще является сценой для картинных выступлений на публику, парламентарии в конце концов почти всегда подчиняются решениям президента.

Но эту идиллию нарушил скандал, разгоревшийся в 2018 году. Вопреки ожиданиям, Жээнбеков решил действовать самостоятельно и дал решительный отпор Атамбаеву, которые попытался продолжить руководить страной из-за кулис.

Атамбаев, который ушел в отставку после своего единственного шестилетнего президентского срока в соответствии с законом, был вне себя от ярости. Контроль над СДПК внезапно стал важным фактором. Атамбаев мог использовать свое председательство в партии — должность, на которую он был назначен на съезде в марте 2018 года, — чтобы досаждать новому президенту.

Однако его план провалился. Большинство депутатов от СДПК предали его и перешли на сторону Жээнбекова.

Ранее в этом месяце Министерство юстиции довершило унижение Атамбаева, назвав лидером партии другого человека — Сагынбека Абдрахманова, который, как широко известно, является доверенным лицом Жээнбекова.

Это произошло в результате проведения нескольких альтернативных съездов. 3 апреля на съезде в Бишкеке собрались представители отколовшейся от партии части под лозунгом «СДПК без Атамбаева». А на мероприятии, проведенном несколькими днями позже, председательство Атамбаева было вновь подтверждено.

Заручившись поддержкой властей, команда политических оппонентов Атамбаева одержала победу. Старая команда Атамбаева, которой, по крайней мере, все еще принадлежит официальный сайт партии, может лишь злобно бормотать о своих планах по проведению митингов и акций протеста.

Впрочем, никто не может исключить других неприятностей.

Исхак Масалиев, депутат, чей отец был первым секретарем Коммунистической партии в советском Кыргызстане в период распада СССР, говорит, что, хотя ситуация «достаточно стабильна», она может «измениться в любой момент».

По мнению Масалиева, который с ликованием наблюдал за падением Атамбаева, существует ряд предпосылок возможных коренных преобразований. К ним относятся разочарование сторонников Омурбека Текебаева, лидера оппозиции, заключенного в тюрьму во времена Атамбаева, недавний арест нескольких соратников Атамбаева и угроза того, что в ближайшее время еще один состоятельный соперник Жээнбекова, бизнесмен-мультимиллионер Омурбек Бабанов, вернется из добровольного изгнания.

Политические баталии в Кыргызстане почти никогда не касаются политического курса страны; они разворачиваются вокруг отдельных личностей и их интересов.

«Политическая конкуренция здесь нездоровая по своей сути, — сказал Масалиев Eurasianet.org. — Нет никаких различий в убеждениях между соперничающими группами».

На фоне Атамбаева и его соратников, выглядящих все более беспомощными, наибольшую угрозу для Жээнбекова представляет именно Бабанов. Олигарх провел блестящую президентскую кампанию в 2017 году и, казалось, даже заручился негласной поддержкой со стороны Казахстана. Но в итоге он не смог противостоять целому арсеналу грязных уловок, примененных против него. Едва состоялось голосование, службы безопасности начали возбуждать против него уголовные дела. Бабанов предпочел быстро покинуть страну. По меньшей мере, одно из обвинений, основанное на ложном утверждении о том, что в своих выступлениях во время предвыборной агитации он пытался разжечь расовую вражду, все еще остается в силе.

В прошлом месяце Бабанов, которого, казалось, ничто не может напугать, предпринял попытку триумфально вернуться на родину. Но в итоге 13 апреля, когда он должен был вылететь в Бишкек, Бабанов, доехав не далее, чем до московского аэропорта Шереметьево, потерял самообладание. Бизнесмен робко сослался на заявления о том, что таинственные «третьи силы» могут спровоцировать беспорядки на митингах, организованных в ознаменование его возвращения.

Сейчас сложно понять, получит ли когда-нибудь Бабанов еще один шанс произвести настоящий фурор. Его возвращение «могло бы дать значительный импульс протестным силам», — сказал Eurasianet.org Азим Азимов, ведущий политического шоу «Контекст», транслируемого на YouTube.

Вместо этого, по словам Азимова, его капитуляция стала «первой за долгое время победой властей».

Бабанов никогда не проявлял особой ловкости в обращении с наиболее жесткими проявлениями кыргызской уличной политики. Возможно, оказавшись перед реальной перспективой ареста в аэропорту Бишкека, он вспомнил о судьбе Текебаева.

Текебаев, политический тяжеловес и давний враг Атамбаева, был задержан по обвинению в коррупции в феврале 2017 года, сразу после того, как вылетел обратно в Бишкек. С тех пор он находится в заключении. Сторонники планируют провести 23 апреля демонстрацию с требованием его освобождения.

Агонизирующая и теряющая свой вес политика Кыргызстана лишь отчасти является результатом мягких авторитарных методов. Не мене важную роль играют проблемы коррупции.

Бакыт Бешимов, бывший лидер СДПК, эмигрировавший в США до кровавой революции 2010 года, говорит, что его партия переживает необратимый спад с тех пор, как она подверглась «массовому нашествию политических мошенников и оппортунистов». По словам Бешимова, та же участь постигла и предшествовавшие ей правящие партии.

Дастан Бекешев, депутат от СДПК, который пытался сохранить нейтральную позицию в противостоянии Жээнбекова-Атамбаева, настроен философски.

«В последние годы все партии претерпели [раскол], — сказал Бекешев Eurasianet.org в комментариях, отправленных по электронной почте, подразумевая привычку исполнительной власти действовать в законодательных органах по принципу «разделяй и властвуй». — Когда-то СДПК извлекала пользу [из этих расколов], а теперь в определенной мере наблюдается эффект бумеранга».