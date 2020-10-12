Кыргызстан: президент вновь ввел режим ЧП, вакуум власти продолжается

Президент Кыргызстана в очередной раз ввел в столице режим чрезвычайного положения на фоне продолжающейся в стране политической неопределенности, спровоцированной вспыхнувшими в начале прошлой недели беспорядками.

Администрация Сооронбая Жээнбекова заявила 12 октября, что он был вынужден издать данный указ после того, как депутаты парламента отказались утвердить вынесенный ранее указ о размещении военнослужащих в Бишкеке и его окрестностях.

В то же время пока неясно, намерен ли Жээнбеков поддержать спорное назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Отказ сделать это может спровоцировать новую волну беспорядков, т.к. Жапаров ранее уже продемонстрировал готовность использовать большие толпы агрессивных сторонников для достижения своих целей.

Между тем обстоятельства, при которых была утверждена кандидатура Жапарова, вызывают все больше вопросов и критики. В частности, звучат вопросы о том, удалось ли группе депутатов парламента, собравшихся 10 октября в государственной резиденции «Ала Арча» для рассмотрения данного вопроса, собрать кворум.

Один видный депутат, вице-спикер Аида Касымалиева, сказала СМИ, что «по регламенту как минимум 61 депутат должен присутствовать физически» и «могу подтвердить, что кворума точно не было», в результате чего кандидатуру Джапарова нельзя считать законной. Кроме того, Касымалиева добавила, что на присутствовавших депутатов оказывалось давление с целью принудить их дать согласие. Касымалиева ушла до начала голосования.

Тем временем союзник Джапарова Мелис Аспеков утверждал в интервью Радио «Азаттык», что «с учетом доверенностей в заседании принимало участие 63 человека». Между тем официальные представители разделенного парламента заявили, что вечером в день голосования присутствовал 61 депутат. Однако нет никаких документов, должным образом подтверждающих эти заявления.

При этом эксперты по правовым вопросам утверждают, что при назначении премьер-министра по доверенности голосовать все равно не положено.

Президент Жээнбеков, похоже, старался показать 12 октября, что готов – и в состоянии – навести порядок в стране. Хотя его точное местонахождение остается неизвестным, появилась фотография, на которой он встречается с первым заместителем генерального прокурора Нурланом Дардановым и первым заместителем председателя ГКНБ Талантбеком Салиевым.

На встрече Дарданов рассказал о ведущемся расследовании беспорядков, которые начали сотрясать Бишкек 5 октября, когда протесты против результатов парламентских выборов переросли в ночь ожесточенных столкновений, кульминацией которых стал захват здания Белого дома. Утром 6 октября Жапаров был освобожден из тюрьмы, где отбывал длительный срок по обвинению в похищении человека.

Салиев в свою очередь сказал президенту, что «органами национальной безопасности проводится работа по пресечению деятельности деструктивных групп, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются нарушить спокойствие в обществе».

Тем временем Жапаров старался показать, что его – пока неподтвержденное – назначение уже состоялось по всем правилам, и с этой целью провел 12 октября свое первое заседание кабинета министров. Жапаров, – сторонники которого на протяжении большей части прошлой недели были заняты тем, что пытались захватить правительственные здания, угрожали репортерам и нападали на политических оппонентов, – заявил министрам, что стабильность имеет первостепенное значение для развития страны.

«Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препон, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки», – приводит его слова новостное агентство АКИpress.