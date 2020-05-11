Кыргызстан: приложение для отслеживания больных COVID-19 вызывает опасения

Разработанное кыргызскими властями мобильное приложение помогает бороться с распространением коронавируса.

Однако правозащитники обеспокоены тем, как мало внимания уделяется защите личных данных пользователей приложения, а также тем, кем конкретно будет использоваться эта технология.

Выступая 28 апреля на заседании Республиканского оперативного штаба, заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов сказал, что на тот момент под домашним карантином находились около 25 тыс. человек. Их число слишком велико, чтобы правоохранительные органы могли следить за ними, и именно поэтому решили применить технологический подход.

Приложение STOP COVID-19, запущенное в середине апреля и разработанное Государственным комитетом по информационным технологиям и связи, отслеживает владельцев телефонов с диагнозом или подозрением на COVID-19. Благодаря этой технологии были зафиксированы нарушения режима домашнего карантина 151 человеком. Некоторым из них грозит штраф до 800 долларов.

Но приложение позволяет не только отслеживать человека. С его помощью пользователь может сообщать медработникам о состоянии своего здоровья или вызвать неотложную помощь, нажав на кнопку SOS. По словам чиновников, это позволяет значительно разгрузить врачей, которые теперь могут гораздо более эффективно наблюдать за пациентами, не встречаясь при этом с ними лично.

Владельцы мобильных телефонов на Android могут загрузить и установить приложение. На iPhone технология проще и состоит из бота в мессенджере Telegram.

Возможность оперативного информирования врачей об ухудшении своего состояния рекламируется как дополнительный аргумент в пользу установки приложения. И именно этим, возможно, объясняется то, что его установило большое число граждан. Однако пользователи приложения должны соблюдать целый ряд условий, в частности, заходить в него примерно каждые шесть часов, даже отправлять фотографии, показывающие их местоположение, и всегда держать телефон включенным.

Поступает отрывочная информация, что хотя пользование приложением является добровольным, многих заставляют его установить.

Данное приложение – пробный шар. Позже ожидается запуск более продвинутого программного обеспечения, которое передадут Минздраву. Министерство, в свою очередь, интегрирует эту технологию в рамках концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». При этом власти всячески стараются убедить людей, что конфиденциальная информация хорошо защищена.

«Автоматизированная система и сведения в ней являются конфиденциальными и предназначены строго для служебного пользования. Допуск к системе мониторинга имеет ограниченный круг лиц, ответственных за проведение санитарно-эпидемических мероприятий, предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в связи с пандемией», – говорится в сообщении Государственного комитета по информационным технологиям и связи.

Но ненадежность этих заверений стала очевидной очень скоро. В конце апреля в интернете появилась видеозапись, на которой неизвестный заходит в систему STOP COVID-19 и раскрывает личные данные как минимум одного пользователя.

«Эта система работает уже два дня. Здесь у нас те, кто контактировал с больными людьми, и те, кто должен быть в карантине», – объясняет анонимный создатель видео, нажимая на один из профилей, чтобы продемонстрировать то, о чем он говорит.

Затем он читает имя пользователя, а также его паспортные данные, номер телефона и прочие данные.

Судя по контексту видео, можно сделать вывод, что неизвестный имеет официальный допуск к программе, но тот факт, что запись оказалась в интернете, обеспокоила борцов за неприкосновенность частной жизни.

Чиновники заявили, что по этому поводу было начато расследование.

По словам бишкекского НКО «Гражданская инициатива интернет политики», приложение грубо нарушает «действующее законодательство Кыргызской Республики в сфере защиты персональных данных и кибербезопасности».

«Государственные органы не могут просто игнорировать право на неприкосновенность частной жизни и должны обеспечить, чтобы любые новые меры обеспечивали надёжные гарантии прав человека. Везде, где правительства используют технологии как часть стратегии для победы над COVID-19, они должны делать это таким образом, чтобы права человека уважались», – говорится в опубликованном в середине апреля заявлении организации.

Среди больных вопросов – какие конкретно государственные ведомства будут иметь возможность следить за гражданами, и у кого эти данные будут храниться. Власти лишь расплывчато упоминают неких «уполномоченных лиц», что не внушает «Гражданской инициативе интернет политики» спокойствия.

«Не ясно, кто является держателем персональных данных, кто обработчиком …, кому в итоге данные из приложения будут передаваться для «контроля» перемещений, кто эти загадочные “отдельные уполномоченные лица”».

Пока сложно судить о том, не являются ли эти опасения преждевременными, т.к. работа по усовершенствованию приложения продолжается.

По словам одного водителя грузовика из Бишкека, согласившегося поговорить с Eurasianet.org на условиях анонимности, ему велел установить приложение его врач. Считается, что он в группе риска, т.к. по работе ездит за границу.

«Семейный врач позвонил мне месяц назад и сказал, чтобы я установил приложение для медицинской безопасности, – сказал он Eurasianet.org. – Когда я установил его, то нажал “разрешить” в ответ на запрос предоставить доступ к микрофону, камере и фотографиям. Я никуда не ездил, но когда заходил в приложение, оно показывало, что я то в Бишкеке, то где-то еще. Врач сказал мне, что программа у всех глючит. Тогда я удалил ее, и никто мне не перезвонил».