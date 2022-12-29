Кыргызстан продолжает преследование критиков договора о границах несмотря на их голодовку

Власти Кыргызстана стоят на своем, удерживая в заключении множество активистов и политиков по обвинениям — надуманным, по словам их сторонников, — в организации беспорядков с целью захвата власти.

За два дня, 26 и 27 декабря, Бишкекский городской суд постановил продлить сроки содержания под стражей для 20 арестованных. Все они были задержаны в этом году в связи с возражениями против договора о границе с соседним Узбекистаном.

Судебные постановления были вынесены в то время, когда заключенные еще продолжали голодовку, начатую почти две недели назад. Одна из обвиняемых, бывший депутат парламента Орозайым Нарматова, упала в обморок и ударилась головой о стальную решетку скамьи подсудимых еще до начала заседания суда. Нарматову отвезли в больницу, а слушание по ее делу перенесли на следующий день.

Суд отклонил ходатайство адвоката Нарматовой о помещении бывшего депутата под медицинское наблюдение или под домашний арест до улучшения состояния ее здоровья. Вместо этого ее вернули в тюремную камеру.

«Это просто ужасно. Они могли хотя бы отпустить женщину в таком состоянии в больницу, — сказала Касиет Мамырбай, дочь антикоррупционной активистки Риты Карасартовой, которая также входит в число заключенных. — Власти просто пытаются нас терроризировать, приучить нас быть рабами».

Атмосфера на апелляционных слушаниях по мере пресечения для арестованных была чрезвычайно драматической.

Анара Суранова, мать другой арестованной активистки, Перизат Сурановой, рыдала в зале суда, прося дочь прекратить голодовку.

«Я умоляю тебя, дочка, начни есть, подумай о себе. Эти люди не понимают твоих слов о стране и родине», — кричала Суранова.

В число других участников голодовки входят бывшая судья Клара Сооронкулова и оппозиционные политики Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов и Акыл Аитбаев.

Обвинение утверждает, что располагает доказательствами того, что арестованные обвиняемые составили заговор, чтобы возбудить общественное недовольство беспрецедентным соглашением о демаркации границы с Узбекистаном, которое предполагает передачу де-факто контроля над важным водохранилищем, построенным в советскую эпоху, чтобы разжечь широкомасштабные беспорядки.

Однако единственным доказательством намерений арестованных активистов и политиков, которое до сих пор стало достоянием гласности, остаются несколько перехваченных разговоров, которые, по-видимому, были посвящены организации митингов. Кыргызские законы разрешают проводить демонстрации.

Арестованные говорят, что в отсутствие доказательств обвинение ограничивается попытками добиться от них признаний.

«Они говорят мне: “Признайте свою вину”. Дайте мне хоть какое-нибудь доказательство того, что я виновна, и я немедленно признаю вину. Но у них нет никаких доказательств. У них просто ничего нет», — сказала суду Сооронкулова.

Нынешние власти хорошо знают, как беспорядки могут быть использованы в политических целях. Именно уличные волнения, вызванные недовольством тем, как были проведены парламентские выборы в октябре 2020 года, проложили путь к власти для ныне действующего президента Садыра Жапарова.

Показательное преследование этой группы кажется попыткой раз и навсегда покончить с характерными для Кыргызстана внепарламентскими сменами власти — такими, как произошли в 2005 и 2010 годах, а также два года назад.

После вынесения решения группа арестованных выпустила заявление, в котором утверждает, что прокуратура намеревается криминализовать «законное осуществление прав на свободу слова, объединений и мирных собраний» с их стороны.

Нынешнее руководство Кыргызстана представляет собой «тиранию с явными чертами террористического режима», заявили семеро арестованных.

28 декабря неправительственная организация «Национальный центр по предотвращению пыток» объявила, что 16 из 17 участников голодовки возобновили прием пищи. От пищи по-прежнему отказывается только один активист, Марат Баязов.

Оппозиционный политик Жээнбеков передал написанную от руки записку, в которой говорит, что хотя голодовка не достигла непосредственной цели — предположительно, освобождения арестованных, — критики властей продолжат бороться за свободный Кыргызстан.

Если что-либо из этого и беспокоит президента Жапарова, он этого никак не показывает.

В интервью, которое он дал государственному новостному агентству ранее в этом месяце, он снова назвал арестованных, которые еще не получили судебного приговора, заговорщиками.

«Более 90% из тех, кто сегодня находится под арестом, не раз принимали участие в закрытых обсуждениях по вопросу границ. Соответственно, они должны лучше меня знать, что вопрос [Кемпир-Абадского водохранилища] решался в нашу пользу, — сказал он в интервью новостному агентству Kabar, опубликованном 17 декабря. — Но, несмотря на это и не найдя других причин для организации госпереворота, они зацепились за Кемпир-Абад».

Говоря о Кемпир-Абаде, Жапаров и его представители утверждают, что, хотя Узбекистан получит формальный контроль над водохранилищем, у Кыргызстана останется право участвовать в совместном управлении его водными ресурсами, а кроме того Бишкек получил в рамках более широкой договоренности о границе крупные участки земли.

О призывах матерей, которые обращаются к нему от имени своих арестованных дочерей, Жапаров отозвался пренебрежительно.

«А почему родители, которые сегодня обращаются ко мне, не обратились тогда к свои дочерям со словами: “Будьте воспитаны, не надо клеветать! Зачем вам переворот?”. Почему они не вразумили их, пока не стало поздно?!», — сказал он.

Пока разыгрывается эта политическая драма, договоренность о границах между Кыргызстаном и Узбекистаном уже практически заключена. Соглашение ратифицировано в обеих странах. Если в Кыргызстане этот процесс вызвал много споров, в Узбекистане он прошел без малейших попыток общественного обсуждения.

27 декабря правительство Кыргызстан объявило, что делегации двух стран проводят в городе Ош на юге страны последние технические консультации перед официальной демаркацией границы.

«По итогам [этих консультаций] подписан протокол. Следующая встреча состоится на территории Республики Узбекистан», — заявило правительство.