Кыргызстан: прокуратура грозится усмирить критически настроенные СМИ

С колким названием, колкое по сути.

Когда пришло время подобрать название для одного из немногих по-настоящему независимых изданий Кыргызстана, его учредители, недолго думая, остановили свой выбор на слове, которое говорит само за себя – Kaktus.

Многократно испытав на себе острие его иголок, власти теперь жаждут с ним расправиться.

1 февраля прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против Kaktus по необычному обвинению – в «пропаганде войны». Обвинение было выдвинуто в ответ на публикацию, которую издание перепечатало с таджикского новостного сайта во время беспорядков на границе в конце прошлого месяца. По словам кыргызских прокуроров, ознакомление читателей с позицией другой страны в отношении этих событий является уголовным преступлением.

По словам учредителя портала Дины Масловой, данное дело – всего лишь предлог для сведения счетов с ее изданием, редакция которого занимает тесный офис в центре Бишкека, где ютятся около 15 сотрудников.

Дина Маслова.

«То, что сейчас происходит, – это давление на свободу слова и независимые СМИ. Власти не знают, как общаться, они не готовы к критике, они сомневаются в своей способности удержать власть и беспокоятся за свою репутацию», – сказала Eurasianet.org Маслова.

3 февраля прокуратура вызвала сотрудников издания на допрос. Днем позже сайт подвергся DDoS-атаке, сказала Маслова. По ее словам, кто-то также пытался взломать аккаунты Kaktus и его сотрудников в социальных сетях.

К делу активно подключились подконтрольные и зависимые от государства СМИ. 31 января телеканалы ОТРК, ЭлТР и «Пирамида» – судя по всему, в рамках скоординированной кампании – выпустили репортажи, в которых утверждалось, что Kaktus в опубликованной им статье обвинил кыргызские войска в инициировании беспорядков на границе, вспыхнувших 27 января.

Это было заведомо ложное утверждение. В действительности портал перепечатал материал частного таджикского новостного сайта Asia-Plus с целью продемонстрировать, какого рода информация доносится до таджикской общественности.

«Мы глубоко убеждены, что ведется информационная война, и чтобы противостоять ей, необходимо четко понимать, какие действия предпринимает другая сторона в этой войне», – говорится в заявлении издания от 28 января, выпущенном после того как статья, о которой идет речь, была удалена с сайта.

Kaktus удалил материал и выпустил заявление на фоне небольшой, но шумной акции протеста у здания, где располагается его редакция. Еще один такой же по численности митинг состоялся 9 февраля.

В ходе этих пикетов стало понятно, что Kaktus – не единственное издание, которое действует на нервы властей. Присутствующие держали плакаты с названиями базирующегося в Бишкеке новостного сайта «Клооп», известного многочисленными публикациями, разоблачающими коррупцию, и Радио «Азаттык», которое опубликовало несчетное количество материалов, изобличающих нынешние и многие предыдущие власти.

«Мы требуем, чтобы это уголовное дело [против Kaktus] было доведено до конца, потому что перепечатка является провокацией и диверсией», – сказал собравшимся бывший депутат парламента Турсунбай Бакир уулу.

Толпа, собравшаяся 9 февраля у офиса агентства, вероятно, пыталась вести себя так, будто действует по собственной инициативе, но мало кого это могло обмануть. Надписи на плакатах, которые держали в руках пикетчики, на самом деле состояли в основном из случайных и в большинстве своем несвязанных друг с другом слов на кыргызском и русском языках: «Предатели они нам не приближаются», «Клооп политика», «Kaktus информация против».

Один из участников прошедшей 28 января акции протеста на вопрос журналистов признался, что не читал статью, против которой протестовал. Позже пикетчики начали ссориться между собой.

По всей видимости, деятельность Kaktus, основанного в 2017 году на пепелище другого критичного издания Zanoza, раздражает такие фигуры, как президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, которые регулярно подвергаются резкой критике на страницах сайта.

Нурбек Садыков, юрист ОФ «Институт медиа политики» – организации по защите прав СМИ – обеспокоен беспрецедентным решением прокуратуры предъявить журналистам обвинение в «пропаганде войны».

«Пропаганду следует понимать как объяснение или распространение знаний и идей, которые могут привести к конфликту. Но донесение до граждан информации о том, что происходит на территории другого государства, не может считаться пропагандой войны, – сказал Садыков. – При изучении ситуации становится очевидным, что сотрудники Kaktus не собирались подстрекать к конфликту».

Это правонарушение предусматривает штраф в размере до 1200 долларов и лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако, утверждает Маслова, Kaktus готов к борьбе.

«Дело касается не только нашего агентства, но и всего медиарынка. Потому что каждое независимое издание должно защищать себя, иначе они будут расправляться с ними одно за другим, – сказала она Eurasianet.org – Никогда давление на независимые СМИ не помогало властям. Оно не решит ни социальных, ни экономических, ни геополитических проблем. Оно только негативно скажется на репутации [властей]».

Как отметила Маслова, атака на критикующие власть СМИ ведется по нескольким направлениям.

20 января журналист-расследователь Болот Темиров выложил 11-минутный видеорепортаж, в котором обвинил семью главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в обогащении за счет экспорта мазута, производимого на подконтрольном государству нефтеперерабатывающем заводе. Два дня спустя в офис Темирова ворвались вооруженные милиционеры в масках, утверждая, что прибыли по наводке на поиск наркотиков.

Сотрудники «Темиров Live» – YouTube-канала, которым руководил журналист, – позже заявили, что в течение нескольких недель подвергались слежке и шантажу со стороны неизвестных людей. В интернет были выложены кадры, на которых запечатлена интимная сцена с участием одной из молодых сотрудниц.

Есть подозрения, что в закон вносятся изменения, позволяющие оказывать еще большее давление на СМИ. В декабре Министерство внутренних дел предложило внести поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, предусматривающий закрытие СМИ, которые посчитают участвующими в распространении экстремистских идей. По словам противников этого предложения, положения закона так размыто сформулированы, что существует опасение использования его против неугодных журналистов.

«На фоне отсутствия четкого определения понятий экстремизм, идеология и антиконституционные действия предлагаемый законопроект может использоваться для прекращения деятельности СМИ, критикующих должностных лиц», – говорится в письме правозащитной группы «Бир Дуйно-Кыргызстан» на имя президента Жапарова.