Кыргызстан проталкивает закон об иностранных агентах вопреки международной критике

НПО, работающие с уязвимыми группами населения, могут прекратить свое существование из-за изменений в законодательстве. (Фото: «Адилет»)

Президент Кыргызстана никогда не скрывал своего пренебрежительного отношения к независимым неправительственным организациям (НПО).

«Государство и гражданское общество должны сотрудничать и работать сообща, как партнеры, на благо страны, – заявил Садыр Жапаров на встрече с общественностью в октябре 2021 года, спустя год после того, как он силой захватил власть. – Что касается тех НПО, которые подрывают государственность и политическую безопасность, против них будут приняты правовые меры».

Свой первый удар он нанес несколькими месяцами ранее, в июне, когда одобрил изменения в законе, ужесточающие правила финансовой отчетности для НПО.

Но это было только начало.

В настоящее время большая группа депутатов всерьез занялась продвижением законопроекта, который усилит контроль над деятельностью НПО, получающих финансирование из-за рубежа, тем самым еще больше усложнив им жизнь. Законопроект был назван в народе «законом об иностранных агентах» за его сходство с одноименным законом, принятым в России в 2012 году.

На сегодняшний день более 30 членов парламента (а это свыше трети состава Жогорку Кенеша, насчитывающего 90 депутатов) поставили свои подписи под законопроектом.

Одним из ключевых инициаторов законопроекта является Надира Нарматова, которая предложила аналогичный закон девять лет назад, а недавно прославилась тем, что посоветовала властям запретить молодым людям покидать страну до окончания службы в армии. Еще одним выступающим против НПО депутатом является Шаирбек Ташиев, младший брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Их часто озвучиваемая позиция заключается в том, что значительная часть почти 18 500 зарегистрированных в Кыргызстане НПО оказывает деструктивное влияние на происходящие в стране политические процессы. Другой ярый сторонник законопроекта об иностранных агентах Шайлообек Атазов откровенно говорит о том, кто, по его мнению, в конечном итоге стоит за всем этим. По его словам, НПО «поддерживают наших врагов» и распространяют «прозападную политику».

Для того чтобы минимизировать это влияние, провластные депутаты придумали них обозначение «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя».

Противники закона с самого начала возражали против названия, которое, по их мнению, призвано приравнять их, обычных граждан Кыргызстана, чья деятельность направлена на благо общественности, к активистам, выполняющим поручения иностранного государства.

Если законопроект будет принят, то любой организации, получающей деньги от иностранного партнера, стоить ожидать, что ее заклеймят именно так. Авторы законопроекта также отмечают, что любая такая организация, занимающаяся критикой действий правительства или призывающая власти проводить определенную политику, может быть признана «участвующей в политической деятельности». Это, по сути, дает возможность властям проводить еще более агрессивные проверки.

Контроль будет жестким. Ежегодные бухгалтерские отчеты будут подвергаться аудиторской проверке, а НПО должны будут регулярно предоставлять властям подробную информацию о своей работе, структуре управления и расходах. Оппоненты отмечают, что для небольших НПО расходы, связанные с наймом дополнительного персонала, необходимого для выполнения этих требований, могут оказаться непосильными.

Параллельно с законопроектом об иностранных представителях разрабатывается закон, который, по-видимому, направлен на борьбу со СМИ, занимающимися расследованиями. Кыргызстанские СМИ, которые наиболее активно разоблачают случаи коррупции и кумовства, получают зарубежное финансирование.

Согласно одной из обсуждаемых поправок к Уголовному кодексу, название которой было слово в слово скопировано из российского закона 2012 года, если кто-нибудь посчитает, что НПО нарушает личные свободы граждан, они могут быть подвергнуты судебному преследованию.

Еще одно предложение – ввести жесткие штрафы и тюремные сроки для сотрудников НПО, подозреваемых в причинении вреда обществу или в публичных призывах к нарушению закона. Это означает, что, например, группа активистов, уличенная в призывах к участию в несанкционированном пикете, может попасть под удар.

Между тем, сам Жапаров обязан своим нынешним положением откровенно насильственным и незаконным протестам, которые вспыхнули после спорных парламентских выборов в октябре 2020 года.

Это уже вторая попытка депутатов добиться принятия данного законопроекта. В ноябре, когда первоначальный вариант закона был представлен на рассмотрение, он подвергся резкой критике.

Базирующееся в Брюсселе Международное партнерство по правам человека отметило тогда, что «законопроект идет вразрез с международными обязательствами Кыргызстана в области прав человека, в частности, с Международным пактом о гражданских и политических правах, положения которого страна обязана соблюдать как государство-участник пакта».

Законопроект был отозван якобы для повторного рассмотрения, но правовая клиника «Адилет» (одна из организаций, которые могут стать жертвами закона) заявила, что пересмотренный вариант законопроекта Нарматовой практически идентичен предыдущему.

«Представленный в парламент законопроект остался без изменений, и ни одно из наших предложений не было учтено», – написали эксперты «Адилет».

Есть и другие признаки того, что кыргызские парламентарии, пляшущие под дудку властей, намерены отмахнуться от любых возможных возражений со стороны иностранных партнеров.

После того как Нарматова представила свой законопроект в прошлом году, тогдашний омбудсмен по правам человека Атыр Абдрахматова обратилась в Венецианскую комиссию и Бюро по демократическим институтам и правам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой дать оценку происходящему. В начале мая Абдрахматова была изгнана со своей должности депутатами парламента, которых привели в ярость ее выступления в защиту граждан, называющих себя политическими заключенными.

Для потенциальных жертв закона об НПО ставки высоки.

«В скором времени в Кыргызстане может не стать ... самых важных столпов демократии, включая свободу слова, свободу объединений и свободу мирных собраний», – говорится в заявлении «Адилет».

Акмат Алагушев, представитель правозащитной группы «Институт медиаполитики» (неправительственной организации, выступающей за свободу прессы), высказался более жестко в адрес сторонников закона. Правительство Кыргызстана лицемерит, продвигая этот законопроект, поскольку, в отличие от России, оно само является крупным получателем иностранной финансовой помощи, сказал Eurasianet.org Алагушев.

«Наши НПО и СМИ, вместе взятые, не получают столько грантов, сколько наше государство и власти», – сказал Алагушев.

По мнению Алагушева, власти преследуют одну единственную цель: оказать психологическое давление и навязать конформизм.

«Поначалу может показаться, что это узконаправленная [законодательная] инициатива, но на самом деле она затрагивает всех, – сказал он. – Это то, что называется закручиванием гаек с целью искоренить плюрализм или гражданское общество с альтернативным мнением».