Кыргызстан: протестующие контролируют правительственные здания

Спустя всего несколько часов после того, как в столице Кыргызстана вспыхнули столкновения между демонстрантами и ОМОНом, протестующие захватили Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента, и штаб-квартиру ГКНБ, а также освободили находившихся в заключении видных политиков. Президент ушел в подполье.

К рассвету 6 октября на центральной площади Бишкека, где мирные, хотя и пламенные митинги, вызванные недовольством по поводу фальсификаций на выборах, переросли прошлым вечером в ожесточенные столкновения, собралось много людей, расхаживавших в неуверенном ожидании.

Верхние этажи Белого дома, вокруг которого концентрировались ночные столкновения, горели.

Скорость, с которой развивались события, была головокружительной.

Всего за день до этого казалось, что различные политические партии, не согласные с правительством и результатами прошедших 4 октября парламентских выборов, находились в замешательстве и не могли скоординировать свои действия. Сначала из-за их нежелания отставить в сторону свои разногласия митинги протеста начали одновременно разрозненно возникать в разных местах.

Но во второй половине дня динамика изменилась, и все демонстранты собрались на площади Ала-Тоо, которая уже становилась местом крупных восстаний в 2005 и 2010 годах. В течение нескольких часов здесь звучали речи политиков с требованием проведения новых выборов, т.к. результаты состоявшегося голосования, похоже, лишь закрепили власть партий, поддерживавших статус-кво.

Две партии – «Биримдик», которая тесно связана с президентом Сооронбаем Жээнбековым, и «Мекеним Кыргызстан», финансируемая скандально известным бывшим начальником таможни, подозреваемым в организации крупной схемы по контрабанде – получили доминирующее число мест в парламенте. Но независимые наблюдатели утверждали, и представляли доказательства, что подобного результата партиям удалось достичь только благодаря подкупу избирателей и запугиванию.

Для установления конкретных деталей фальсификаций потребуется дополнительное расследование, но несомненно то, что партии, получившие на выборах около трети голосов избирателей, не прошли из парламент. Этим объясняется массовость антиправительственной коалиции, собравшейся на улицах буквально в считанные часы.

Для наблюдения за митингом на площади Ала-Тоо привезли полные автобусы ОМОНа, но они лишь наблюдали за происходящим с расстояния, несмотря на то, что толпа продолжала расти. С трибуны на площади одна за другой звучали речи, в которых звучало осуждение не только выборов, но и Жээнбекова.

С наступлением темноты неуверенность и напряжение усилились. Около 20:30 группа людей попыталась взломать ворота Белого дома, располагавшиеся всего в нескольких сотнях метров от места, где развернулся митинг. Неясно, отделились ли эти люди от основной толпы манифестантов или прибыли из другого места. Ходили слухи, что это могло быть провокацией, чтобы оправдать жесткие меры со стороны ожидавшей поблизости милиции.

Реакция не заставила себя ждать. Тут же к месту событий прибыл ОМОН с оружием в руках. Раны, которые позже были обнаружены у манифестантов, по всей видимости, указывают на то, что милиция использовала особые металлические пули, более опасные, чем резиновые пули, но все-таки не боевые.

Милиция также воспользовалась этой возможностью для того, чтобы очистить и саму площадь. В последовавшей схватке приняли участие многие оппозиционные политики. Среди раненых оказались политики из «Ата Мекен» – Жанар Акаев, Тилек Токтогазиев и Эльдар Абакиров.

После этого несколько кварталов в центре Бишкека погрузились в хаос. Сотрудники милиция начали преследовать манифестантов во всех направлениях, но затем были отброшены волной яростного сопротивления. Толпа заняла перекресток всего в двух кварталах от Белого дома. Некоторые просто стояли на своих позициях, другие рвались в бой, поджигая мусорные контейнеры и забрасывая сотрудников милиции различными предметами.

Противостояние продолжалось несколько часов. Но глубокой ночью произошел перелом, когда толпе удалось прорваться в Белый дом и, что не менее важно, в штаб-квартиру Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Затем внимание переключилось на освобождение заключенных, содержавшихся в здании ГКНБ. Одним из освобожденных был экс-президент Алмазбек Атамбаев. Он уже отбывал 11-летний срок за соучастие в незаконном освобождении осужденного лидера ОПГ, и ему еще предстояло предстать пред судом по нескольким уголовным обвинениям, в том числе связанным с его кровопролитным вооруженным противостоянием с правительственными войсками в его резиденции в августе 2019 года. Также освободили бывшего депутата парламента Садыра Жапарова, приговоренного в 2017 году к 11 с половиной годам по делу о похищении губернатора области в 2013 году.

На восходе солнца ликующие освободители повели бледного Жапарова на площадь Ала-Тоо, где кое-кто даже начал скандировал: «Сапар президент! Сапар президент!»

После наполненной хаосом ночи в Бишкек вернулось некое подобие спокойствия, несмотря на то, что милиция исчезла с улиц. Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов занял пост «коменданта» Бишкека – по сути, взяв на себя функции по восстановлению безопасности в городе. Были сформированы добровольческие бригады, чтобы предотвратить грабежи, которыми сопровождались манифестации, закончившиеся свержением правительства в марте 2005 года и апреле 2010 года.

Между тем где этим утром находился Жээнбеков, оставалось загадкой. По некоторым неподтвержденным сообщениям, он бежал обратно на юг страны, откуда он родом.

Юг теперь в любом случае станет центром внимания, т.к. именно здесь победившие на парламентских выборах партии получили значительное число голосов избирателей. На рассвете на площади напротив администрации губернатора в Оше собралось много сотрудников милиции. Их сопровождали группы крепких мужчин в штатском.

Также остается открытым вопрос о том, кто сейчас руководит страной. Например, новостной портале Kaktus сообщил, что временно исполняющим обязанности главы ГКНБ назначен Омурбек Суваналиев. Местонахождение свергнутого начальника ГКНБ Орозбека Опумбаева по состоянию на утро 6 октября было неизвестно.