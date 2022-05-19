Кыргызстан: рабочие на китайской шахте бастуют, добиваясь лучшей зарплаты

Китайская золотодобывающая фирма на юге Кыргызстана оказалась вовлечена в затянувшееся противостояние с работниками. Забастовка идет уже третью неделю, и ни одна из сторон не кажется готовой пойти на уступки.

30 апреля рабочие золоторудного месторождения Иштамберды в Джалал-Абедской области прекратили работу и потребовали повышения зарплат.

Представители профсоюза подтвердили Eurasianet.org, что конфликт до сих пор не разрешен. Работы на месторождении остановились, но сотрудники соседнего золотообогатительного завода к забастовке не присоединились.

Предприятие принадлежит компании Full Gold Mining, купившей его в 2008 году у China Road and Bridge Company (CRBC). В свою очередь CRBC получила концессию в рамках оплаты восстановления стратегической дороги, соединяющей южный Кыргызстан с перевалом Иркештам, расположенным на границе между двумя странами.

Однако этот проект, как и многие другие предприятия горнодобывающего сектора Кыргызстана, все время сталкивается с трудностями.

В 2014 компания Full Gold Mining попала под расследование об уклонении от налогов. Компания признала свою вину и вернула в государственный бюджет Кыргызстана более 1 миллиона долларов.

Предприятие постоянно преследовали проблемы с производством — как с его качеством, так и с объемом, — хотя в 2016 году, когда компания начала перерабатывать сплав доре, удалось добиться некоторых успехов. Как сообщали местные СМИ со ссылками на Комитет по недропользованию, в 2019 году месторождение произвело чуть менее полутонны золота.

В 2012 году, всего через год после начала работ на месторождении, работники провели забастовку, в результате которой их зарплата была увеличена на 30 процентов — хотя они пытались добиться 50-процентного повышения.

Но в 2018 году были уволены почти 400 работников, отказавшиеся подписать новые трудовые договоры, которые предусматривали меньшую зарплату.

На этот раз создается впечатление, что компания твердо решила не идти на значительные уступки.

Председатель Профсоюза работников горнодобывающей и металлургической промышленности Кыргызстана Эльдар Таджибаев сказал Eurasianet.org, что работники отказались от 10-процентного повышения зарплаты и снова потребовали ее увеличения на 50 процентов.

В число других обсуждаемых проблем входят качество питания на производстве и обвинения компании в том, что она вычитает из зарплат стоимость части оборудования. Кроме того, работники утверждают, что компания нарушает кыргызские законы о надбавках за работу в высокогорных районах — месторождение Иштамберды, находящееся в Джалал-Абадской области, расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря — и за трудовой стаж.

Как сказал Таджибаев, месячная зарплата большинства сотрудников, работающих 12-часовыми сменами по 15 дней в месяц, составляет от 300 до 400 долларов. Это больше средней зарплаты по стране, но мало по отраслевым меркам.

«Многие ищут работу. На каждую должность есть по 20 желающих. Они видят [что им платят с нарушениями], только когда начинают работать», — сказал он, отметив, что большинство из приблизительно десятка забастовок, случившихся за последние годы в горнодобывающей промышленности Кыргызстана, затрагивали именно китайские компании.

«Много времени уходит на то, чтобы объяснить [руководству китайских компаний], что они работают не в Китае, а в Кыргызстане», — жалуется Таджибаев.

В телефонном разговоре с Eurasianet.org руководитель местной профсоюзной организации в Иштамберды Абдижалил Ташматов сказал, что «тяжелая и опасная работа» идет в «адских» условиях.

Поскольку компания уступать не желает, забастовщики надеются, что спор разрешит комиссия, сформированная в связи с забастовкой кабинетом министров, сказал он.

«Но я не уверен, что эта комиссия сумеет повлиять на основной вопрос — вопрос зарплат», — сказал Ташматов.

Получить комментарии от компании Full Gold Mining не удалось.

У китайских горнодобывающих компаний в Кыргызстане, которые часто обвиняют в нарушениях норм природопользования и притеснениях работников, есть и свои проблемы. Главная из них — отсутствие государственной защиты инвесторов в секторе, в котором часто возникают напряженные отношения с местными общинами, иногда доходящие до прямых столкновений.

Китайские сотрудники горнодобывающей компании Zhong Ji, работающей на месторождении Солтон-Сары в соседней Нарынской области, по меньшей мере два раза подвергались нападениям. В 2011 и 2019 годах посольство Китая выступало с осуждением этих инцидентов.

Судя по всему, у Full Gold Mining, дочерней компании государственного предприятия Lingbao Gold, базирующегося в китайской провинции Хэнань, тоже есть проблемы в области безопасности.

17 мая полиция Джалал-Абада сообщила об аресте шестерых человек, которые двумя днями раньше проникли под покровом ночи на территорию месторождения Иштамберды.

У одного из задержанных был при себе рюкзак с рудой, которую нарушители выкопали на месторождении, заявила полиция.