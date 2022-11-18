Кыргызстан ратифицировал соглашение о границе с Узбекистаном на бурном заседании парламента

Законодатели Кыргызстана чрезвычайно спешно утвердили вызывавшее много споров соглашение о границе с Узбекистаном, по условиям которого последний, по сути, берет под свой контроль важное водохранилище.

В последнем из трех чтений — все они прошли 17 ноября — соглашение поддержали целых 64 из 83 депутатов, присутствовавших в Жогорку Кенеше; против проголосовали 19. Завершившееся на этом заседание было отмечено ожесточенными столкновениями между несогласными депутатами и главой ГКНБ.

Голосование прошло на фоне резкого ухудшения положения с политическими свободами в стране. В прошлом месяце десятки оппозиционных политиков и активистов гражданского общества были арестованы, по-видимому, за возражения против тайного и ускоренного рассмотрения парламентом соглашения о границе.

За парламентскими дебатами наблюдали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, особенно активно продвигавший это соглашение.

Жапаров и Ташиев призвали законодателей поддержать соглашение в интересах государства. Депутаты не замедлили с ответом: все три чтения нового закона были проведены между 10:00 и 16:00.

Как показывают результаты голосования, формально новый законопроект получил значительную поддержку депутатов, хотя некоторые из них — самым заметным из которых был оппозиционный политик Адахан Мадумаров — утверждали, что этот результат был получен путем принуждения.

«Парламент рассматривает этот вопрос о границе всего лишь в первый раз. То, что мы видим сейчас, незаконно, — сказал Мадумаров. — Это время пройдет. К власти придет другое правительство, которое признает, что мои слова и слова [других] депутатов были справедливыми. Будет признано, что сегодняшнее решение было принято под давлением».

Выступая перед парламентом, Ташиев сказал, что по условиям двустороннего соглашения Кыргызстан получает неоспоримые права на почти 200 квадратных километров территории. Узбекистану же достается земля, лежащая под водой Кемпирабадского водохранилища, которое занимает 45 квадратных километров.

Именно судьба Кемпирабада сильнее всего тревожит общественность Кыргызстана. Селения, расположенные вблизи этого водоема, выражают опасения, что могут лишиться доступа к воде, необходимой им для орошения посевов. Сотрудники Жапаров уверяют, что водохранилище будет находиться под совместным управлением, и для беспокойства нет никаких причин.

Однако поспешность и секретность, с которыми соглашение о границе было проведено через парламент, лишь усилили тревогу. Законодателям не разрешили ознакомиться с полным текстом этого документа: Ташиев утверждает, что такое решение было принято по соображениям национальной безопасности.

Слабые проявления несогласия, возникшие в по большей части послушном парламенте, были эффективно подавлены. Когда депутат Чынгыз Айдарбеков выступил против соглашения, заявив, что его коллеги не получили достаточной информации о содержании этого документа, его сняли с должности главы комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Ташиев сказал парламенту, что гордится тем, что его имя связано с долгожданным разрешением, по его словам, «в высшей степени стратегического вопроса».

«Я горжусь тем, что судьба дала мне возможность закрыть вопрос о кыргызско-узбекской границе, остававшийся нерешенным на протяжении сотен лет, — сказал Ташиев депутатам, намекая на разногласия, уходящие корнями в период 1990-х годов, последовавший за обретением независимости. — И поэтому я надеюсь на вашу поддержку».

О жалобах на прошедшие в прошлом месяце аресты политиков и активистов глава ГКНБ отозвался пренебрежительно.

«Это не просто люди, свободно выражающие свои взгляды; это провокаторы. Мы искореняем тех, кто хочет дестабилизировать страну, разжечь беспорядки и захватить власть, — сказал он. — И будем продолжать делать это и в будущем».

Ташиев, как и его близкий союзник Жапаров, поднялся на вершину власти в октябре 2020 года на волне бурных уличных протестов, которые порой оборачивались насилием и привели к свержению тогдашнего президента Сооронбая Жеэнбекова.

Та агрессивная вспыльчивость, которая помогла Ташиеву прийти к власти, ярко проявилась и на заседании парламента 17 ноября. Когда один из депутатов, Омурбек Бакиров, выступил с возражениями против ошибок, которые он заметил в процессе ратификации соглашения о границе, и заявил, что со временем его правота будет доказана, шеф ГКНБ ответил ему, не стесняясь в выражениях.

«Что там будет доказано со временем? Ты что, мне угрожаешь? Да пошел ты на х.й!» — сказал Ташиев Бакирову, поспешно спускавшемуся с трибуны мимо ухмыляющегося спикера парламента.