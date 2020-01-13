Кыргызстан: репрессии в отношении активистов резко усилились

У Болота Темирова и его коллеги нет сомнений относительно того, чем вызвано нападение. (Kloop.kg)

Борющиеся с коррупцией активисты и журналисты в Кыргызстане испытывают серьезное давление. В последнее время и недели не проходит без нападения, угроз, судебного иска или ареста.

Хотя общественность призывает власти принять наконец меры против безнаказанного взяточничества, преследованию подвергаются как раз те, кто поднимает проблему и собирает доказательства.

Последним из тех, кто, по всей видимости, испытал на себе ответную реакцию, стал главный редактор новостного сайта Factcheck Болот Темиров. Во второй половине дня 9 января, когда он возвращался с обеда на работу, во дворе его офиса в Бишкеке на него напали трое крепких мужчин.

«Когда он вошел в кабинет, он еле стоял на ногах. Мы усадили его в кресло и положили холодные компрессы на его синяки», – сказала Eurasianet.org его коллега Асель Сооронбаева.

У Темирова и его коллеги нет сомнений относительно того, чем вызвано нападение. Несколькими неделями ранее Factcheck провел расследование необъяснимого богатства жены ныне скандально известного бывшего высокопоставленного таможенного чиновника Раимбека Матраимова.

Изучение закрытых страниц Уулкан Тургуновой в социальных сетях помогло выяснить, что она живет в роскоши, о происхождении которой можно лишь догадываться. На фотографиях Тургунова, которая всегда работала на государственной службе, носила часы и украшения от Cartier, Rolex, Bulgari и Chopard – все это стоит во много раз больше, чем среднегодовая зарплата госслужащего в Кыргызстане. Отдыхала Тургунова в шикарных пятизвездочных отелях Дубая. Ее дети также вели крайне гламурный образ жизни.

Сооронбаева сказала, что нападавшие на Темирова явно все спланировали заранее.

«Наши соседи рассказали, что накануне к ним пришли какие-то люди, открыли наш сайт на мобильном устройстве и спросили, где находится наш офис», – сказала она.

Насилием дело не ограничивается.

Вскоре после того как Factcheck опубликовал свое расследование, веб-сайт редакции подвергся распределенной атаке типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Другие веб-сайты, где появились аналогичные расследования, тоже стали мишенью хакеров.

Если рассмотреть серию фактов преследования активистов и журналистов в последнее время, то все нити неизменно ведут к семье Матраимовых.

Во главе этого сплоченного клана стоит Раимбек Матраимов, который более десяти лет строил карьеру в таможенной службе и был уволен с должности заместителя начальника в ноябре 2017 года. Его старший брат Искендер является депутатом парламента. Другой брат возглавляет район в своей родной области на юге страны. Еще один брат – Руслан – руководит сетью спортивных клубов, «специализирующихся» в основном на единоборствах.

Вряд ли этот послужной «расклад» может объяснить происхождение средств на дорогие авто, недвижимость и роскошный отдых, которые семья может себе позволить, не говоря уже о ее щедрой благотворительной деятельности.

Те, кто переходит дорогу Матраимовым, испытывают на себе все последствия.

Раимбек Матраимов был уволен со своего поста в таможенной службе тогдашним премьер-министром Сапаром Исаковым. Всего несколько месяцев спустя Исакова самого отправили в отставку, а затем осудили по обвинению в коррупции и приговорили к 15 годам лишения свободы.

В 2019 году Радио «Азаттык» (кыргызская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода»), а затем Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и бишкекский новостной веб-сайт Kloop предали огласке предоставленные информатором доказательства в публикациях, где говорится, что Матраимовы вместе с уйгурским бизнесменом из Китая Хабибулой Абдукадыром вывели из Кыргызстана сотни миллионов долларов, заработанных незаконным путем.

Несколько сотен человек, возмущенных выявленными фактами, приняли участие в акции протеста в Бишкеке в конце ноября. Видные активисты, участвовавшие в том и следующем митинге, рассказывают, что им поступали угрозы в случае, если они пойдут на демонстрацию. Правозащитница Динара Ошурахунова сказала, что ей звонили с угрозами перед вторым митингом против коррупции, прошедшим в декабре.

«Мне кажется, что звонившими были сотрудники правоохранительных органов. Не только я получила эти угрозы. Угрожали и другим активистам», – сказала она.

По словам Ошурахуновой, положение активистов и тех, кто занимается проблемами коррупции, ухудшается. Преследования, задержания и угрозы в отношении них в последнее время стали нормой, отмечает она.

Ошурахунова видит нынешнюю ситуацию как смесь двух предыдущих президентских правлений – Курманбека Бакиева, который был свергнут в результате кровавого народного восстания в 2010 году, и чуть более мягкой эпохи Алмазбека Атамбаева, оставившего свой пост в 2017 году.

«При Бакиеве были нападения на журналистов. Во времена Атамбаева были судебные процессы. Сегодня участники митинга [против коррупции] получают угрозы – история повторяется», – сказала она.

Два репортера Радио «Азаттык», которые работали над материалами о Матраимове, переехали в Прагу, где у РСЕ/РС расположена европейская штаб-квартира, из опасений, что вместо героя (вернее, антигероя) их репортажей с преследованиями столкнутся они сами. Один из них – Али Токтакунов – является одним из нескольких ответчиков, в число которых также входят «Азаттык», OCCRP, Kloop и информационное агентство 24.kg, в серии судебных исков о клевете, поданных Матраимовым. Совокупный размер требуемой истцом компенсации ущерба составляет около 1 миллиона долларов.

В некоторых случаях давление было косвенным. В декабре Сыргак Кенжебаев, супруг известного активиста и бывшего парламентария Ширин Айтматовой, был задержан в аэропорту в соседнем Казахстане и выслан в Кыргызстан по запросу Бишкека. На удивление четкое и оперативное осуществление этого международного ареста на основании жалобы, поданной бывшим клиентом Кенжебаева, – это лишь одна из нескольких деталей, вызывающих подозрение.

По мнению правозащитников, странность этой истории в том, что обвинение в мошенничестве послужило основанием для немедленной экстрадиции. А адвокат Замир Жоошев поднял вопрос, почему казахские спецслужбы были вовлечены в дело, явно не относящееся к их компетенции.

«Мошеннические действия были предположительно совершены внутри Кыргызстана. Это означает, что у казахстанских спецслужб не было оснований для ареста», – сказал Жоошев Eurasianet.org.

Айтматова, чья активность в основном была направлена против Матраимова и его предполагаемого влияния на кыргызскую политическую элиту, считает, что реальной мишенью была она. Тот факт, что жалоба на Кенжебаева была подана человеком, связанным с предполагаемым партнером Матраимова – китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, лишь подкрепляет ее предположение.

Последствия коснулись даже депутатов парламента. Дастан Бекешев, единственный законодатель, присутствовавший на митинге протеста в Бишкеке, сказал, что ему тоже настойчиво «рекомендовали» воздержаться от участия в демонстрации. После того как он проигнорировал это предупреждение, ему сообщили, что прокуратура начнет расследование возможных неточностей в его налоговых декларациях, сказал он.

Улан Усойун, активист, сыгравший ключевую роль в организации двух митингов, сказал, что он находится под пристальным наблюдением.

«(Однажды), когда я пришел в свою любимую кофейню, ко мне подошел менеджер и спросил: «Вы ведь знаете, что за вами следят, да?», – сказал он.

Усойун сказал, что его родители, которые поддерживали его деятельность, напуганы происходящим. Однако он чувствует, что его моральная решимость только укрепилась, и он не намерен отступать.

«Они закрыли мужа Ширин, избили Болота и запугивают других активистов. Но если мы замолчим, другие тоже замолчат. Я не хочу подводить людей, поэтому я буду продолжать говорить и писать, – сказал он. – Это начало борьбы. Мы начали и должны довести дело до конца».