Кыргызстан: сотни людей вышли на демонстрацию против поправок к Конституции

Сотни людей собрались 22 ноября в столице Кыргызстана, несмотря на минусовую температуру, чтобы выступить против предложенных поправок к Конституции, наделяющих президента широкими полномочиями и закладывающих основу для нового периода авторитарного правления.

Организаторы из группы под названием «Баштан Башта» («Начни с начала» или «Начни с головы») говорят, что планируют проводить подобные акции каждую неделю до назначенного на 10 января референдума по новой Конституции.

Участники собрались в полдень на городском вокзале и медленно направились к центральной площади Ала-Тоо, которая в последнее время стала ареной многих драматических политических событий.

Участники акции скандировали «Страна без хана» и «Нет диктатуре». Они также несли транспаранты с надписями «Демократия в Кыргызстане: ошибка 404 “не найдена”», «Нет референдуму», «Ханская Конституция не пройдет».

Рядом с протестующими шли наблюдавшие за акцией сотрудники милиции. Митинг прошел без происшествий.

Один из демонстрантов, 32-летний житель Бишкека Адилет Усенов, сказал Eurasianet.org, что решил принять участие в акции, потому что он против чрезмерного усиления президентской власти.

«Я за парламентаризм, потому что так живут все развитые и богатые страны мира. А президентские формы правления все диктаторские. Если мы хотим жить в успешной и богатой стране, мы должны развивать парламентаризм», – сказал он.

Айзада Каратаева, которой сейчас 22 года, заявила, что она особенно против одного одной из предлагаемых поправок – расплывчатого положения, которое фактически запрещает любые публикации или мероприятия, противоречащие «моральным ценностям» Кыргызстана.

«На самом деле [это положение] будет использоваться по-другому, и затем наступят плохие времена, как диктатура. У нас будет свой хан. Если СМИ [посчитают противоречащими] моральным ценностям, то могут ввести уголовную ответственность», – сказала Каратаева.

Предметом путаницы и споров стал даже процесс подготовки нового основного закона.

Новый проект Конституции появился в сети на прошлой неделе и был поддержан 80 депутатами нынешнего парламента, но есть серьезные подозрения, что разработкой его занималась команда Сапара Жапарова, который до недавнего времени одновременно был премьер-министром и исполняющим обязанности президента. Президент не имеет права выдвигать новую Конституцию, и все подобные инициативы должны исходить от законодателей.

Жапаров ушел в отставку в начале месяца, чтобы иметь возможность принять участие в президентских выборах, которые пройдут одновременно с референдумом по Конституции. Многие считают, что поправки к Конституции призваны дать ему невиданную власть.

Согласно новой Конституции, президент будет обладать полным контролем над исполнительной ветвью власти. Глава государства также будет иметь полномочия назначать председателей всех судов, включая Верховный суд. Президенту также будет разрешено инициировать законопроекты, в то время как сейчас подобными полномочиями обладают только исполнительная власть и парламент.

Сторонники поправок утверждают, что они внесут определенность и ясность в работу правительства, которое, по их словам, сейчас сковано путаницей и неэффективностью.