Кыргызстан стал одним из популярных мест релокации из России

Сергей, 27-летний аналитик данных из Москвы, уже несколько месяцев жил в России с ощущением надвигающейся беды.

«В последние месяцы было ощущение, что все плохо, но жить пока можно. Было очень неуютно, но были близкие друзья, была работа, была какая-то жизнь, которая помогала справляться со стрессом», — говорит он.

Переломным моментом стало вторжение России в Украину.

«Когда я узнал, что началась война, я понял, что жизнь не будет прежней, и надо что-то делать. Но не было ясно, что именно. Разрушился весь образ жизни, люди лишатся работы, санкции, репрессии», — говорит Сергей.

Подобно бесчисленным тысячам других российских граждан Сергей бежал из страны, опасаясь усиления репрессий. Большинство этих новоиспеченных эмигрантов направляется в такие страны как Армения, Грузия и Турция.

Сергей, просивший не называть его настоящего имени, выбрал Кыргызстан — страну, в которой прошла часть его детства.

Решение об отъезде он принял 3 марта. Следующим вечером он уже сидел в самолете, летевшем в Бишкек. Сергей сказал Eurasianet.org, что не знает, сколько пробудет в Кыргызстане, но в России его преследовало «ощущение отсутствия свободы». 5 марта американская компания, в которой работал Сергей, закрыла свое российское представительство и отправила всех местных сотрудников в отпуск.

Кыргызстан привлекателен для российских граждан тем, что они могут приезжать туда без визы и даже без загранпаспорта. На паспортном контроле достаточно предъявить обычный внутренний паспорт.

26-летняя московская журналистка и активистка феминистского движения Анастасия Инопина сказала Eurasianet.org, что точка невозврата была пройдена 2 марта, когда пошли слухи, что в России могут ввести военное положение. (Пока что этого не случилось.) Инопина вместе с партнером и подругой в течение пары дней собрали вещи и уехали в Кыргызстан.

«Мы бежали не только от репрессий, но и от стремительного обнищания. Разумеется, это затронет и Кыргызстан, но это будет позже. Для нас это попытка получить фору», — сказала Инопина.

Перед отъездом Инопина и ее спутники удалили из своих компьютеров и телефонов всю информацию, которую российские пограничники в принципе могли счесть компрометирующей, если бы обнаружили при проверке.

«Мы рады, что уехали сразу, потому что мы слышим все больше ужасных историй о допросах, которые там происходят. Сейчас мы просто пытаемся отойти от стресса и заняться чем-нибудь кроме “думскролинга”», — сказала она.

Инопина сказала, что выбрала Кыргызстан, потому что страна произвела на нее приятное впечатление в 2019 году, когда она была там на феминистской конференции.

«Я влюбилась в эту страну и мечтала вернуться и похвастаться ею друзьям. Конечно, я предпочла бы сделать это при других обстоятельствах», — сказала она.

Инопина сказала, что теперь подаст заявку на получение паспорта в российском консульстве в Бишкеке, а потом подумает, куда ехать дальше.

Среди множества россиян, бегущих из страны, немало работников отрасли IT.

Сейчас правительства стран Центральной Азии пытаются обратить эту тенденцию себе на пользу. На этой неделе Узбекистан объявил, что собирается ввести ускоренную процедуру выдачи рабочих виз и видов на жительство иностранным инвесторам в секторе IT. Один чиновник в Кыргызстане сказал Eurasianet.org, что власти в Бишкеке тоже рассматривают похожую идею.

В последние недели в Telegram то и дело появляются группы, в которых вновь прибывшие рассказывают друг другу, как разбираться с бюрократическими формальностями при обустройстве в Кыргызстане, или просто советуют, где можно хорошо провести время.

Внезапный наплыв русских, ищущих жилье, породил распространяющиеся онлайн едкие шутки о том, как поменялись роли. Раньше домовладельцы в России часто включали в объявления о сдаче жилья примечания, уточняющие, что рассматриваются только кандидаты «славянской внешности» — что ясно давало понять, что трудовым мигрантам обращаться не следует.

«Квартиры сдаем только кыргызам», — съязвил в Twitter один из множества пользователей, опубликовавших эту шутку за последние недели.

Однако массовое стремление улететь в Кыргызстан осложняет жизнь трудовых мигрантов, желающих вернуться домой. В результате международных санкций против России сократилось число авиакомпаний, осуществляющих полеты по стабильному расписанию. Из-за возросшего спроса, колебаний курсов валют и нерегулярности рейсов цены на билеты взлетели.

Нина Червинская, работающая в авиационной кассе в Бишкеке, сказала кыргызской службе РСЕ/РС, что стоимость билета из Москвы в Бишкек, которая раньше была эквивалентна 230 долларам, выросла до 390 долларов.

«В обе стороны билет Бишкек – Москва – Бишкек, стоит 730 долларов. Большинство людей уходят сразу, как узнают цену. Мы надеемся, что дороговизна – это временное явление», — сказала Червинская.

Еще мрачнее обстоит дело в другой сфере: как сказал в парламенте один из депутатов, Адахан Мадумаров, стоимость возвращения на родину тел мигрантов, умерших в России, взросла более чем в три раза.

«Если раньше перевозка тела, включая похоронные услуги и билет для сопровождающего, стоила около 40 000 рублей, то теперь она обходится в 150 000 рублей. Из-за трудностей с отправкой покойных тела наших соотечественников лежат в морге по шесть-семь дней», — сказал Мадумаров.