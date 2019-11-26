Кыргызстан: стихийный митинг указывает на новый метод борьбы с коррупцией

Несмотря на мороз, сотни людей собрались на центральной площади Бишкека 25 ноября, чтобы потребовать расследования коррупционной схемы, предположительно годами реализуемой высокопоставленными правительственными чиновниками.

Участники длившейся полтора часа акции подчеркивали ее аполитичный характер и то, что ее целью не является продвижение повестки каких-либо партий или движений. Хотя официального разрешения не ее проведение получено не было, акция прошла без проблем.

Раздражение в Кыргызстане бурлило с момента публикации на прошлой неделе серии взрывных статей, основанных на журналистском расследовании, проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в сотрудничестве с кыргызской службой Радио «Свобода»/Радио «Свободная Европа» и базирующимся в Бишкеке новостным сайтом «Клооп». В материале изложены подробности по поводу прозвучавших ранее обвинений в том, что сотрудники таможни закрывают глаза на схему контрабанды на миллиарды долларов, из-за которой бюджет лишается огромных сумм.

В значительной степени гнев концентрировался на фигуре Раимбека Матраимова, бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы (ГТС), которого многие считают одним из самых влиятельных людей Кыргызстана.

Экс-депутат парламента Ширин Айтматова стоит во граве инициативы, ставящей целью убедить власти провести расследование того, как Матраимову удалось накопить такое состояние, хотя он почти всю жизнь проработал на государственной службе.

Как она сказала Eurasianet.org, протест в Бишкеке должен был стать демонстрацией силы народа, а не традиционной политической акцией с играющими на публику ораторами.

«Это был митинг против коррупции, а не с целью свержения правительства. Собрались в основном горожане», – сказала Айтматова.

Поднявшаяся после публикации статей волна возмущения в основном ограничивалась социальными сетями, и пока не начался митинг, было неясно, перерастет ли эта онлайн-активность во что-то более осязаемое. Похоже, что число собравшихся на площади развеяло эти тревоги.

«Это важно, потому что горожане давно уже не принимали участия в политических акциях, – сказала Айтматова. – Обычно люди на митингах приезжают из областей и им платят за участие. Но в этот раз все пришли бороться за свои права, и никто никому не платил. Это новый формат для Кыргызстана».

@CommunaC

Эрика Марат, научный сотрудник одного из крупных американских аналитических центров, высказала в Twitter схожее с Айтматовой мнение о необычном характере данной акции протеста.

«Вот так в Центральной Азии выглядит мирное сопротивление коррумпированному правительству. Никаких признаков присутствия провокаторов, никаких арестов, а самоорганизовавшийся народ, требующий справедливости и представительства», – написала она в Twitter. Марат родом из Кыргызстана.

Примечательно, что на акции отсутствовали профессиональные политики. Единственным депутатом парламента, который, судя по всему, присутствовал на демонстрации, был Достан Бекешев.

«Сегодняшний митинг стал сигналом того, что необходимо бороться с коррупцией, – сказал Бекешев. – Не важно, идет ли речь о [бывшем президенте Алмазбеке] Атамбаеве или Матраимове. Если ты украл деньги, ты пойдешь в тюрьму».

В то время как представители гражданского общества считают взяточничество ключевой проблемой, которую необходимо решить в срочном порядке, президент Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении перед митингом отметил, что считает борьбу с коррупцией сложной задачей, решение которой потребует много времени.

«Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле все обстоит немного по-другому, – сказал Жээнбеков в интервью государственному новостному агентству «Кабар». – Наше население достигает 6,5 млн человек, когда расспрашиваешь, выясняется, что все кому-то брат, сват и родственник. И когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, его родственники спешат его оправдать».

По словам Жээнбекова, приоритетной задачей является «чистка государственных органов, которые призваны бороться с коррупцией».

«Это судебная система, прокуратура, милиция, Финполиция, Счетная палата и другие», – сказал он.

Алмазбек Атамбаев, предшественник Жээнбекова, превратившийся в его врага, все свое президентство также делал заявления по поводу борьбы с коррупцией, но по большей части не сумел выполнить свои обещания.

В докладе, опубликованном в июне 2016 года базирующимся в Вашингтоне Фондом Карнеги за международный мир, говорится: «Активисты гражданского общества из Кыргызстана едины во мнении, что новая власть мало изменила прежнюю коррупционную практику, включая мошенничество на выборах, вымогательство взяток за основные государственные услуги и физическое запугивание критиков режима».

«Транснациональные преступные организации продолжают процветать, перевозя наркотиками и другие виды контрабанды через границы страны, а официальные меры по борьбе с коррупцией часто подвергаются критике как политически мотивированные или проводящиеся лишь для видимости», – отметил автор доклада, опубликованного за год до окончания президентства Атамбаева.

Критики Жээнбекова утверждают, что после его вступления в должность в ноябре 2017 года мало что изменилось.

Активизация общественной деятельности в сфере борьбы с коррупцией во многом связана с одним человеком – бывшим заместителем ГТС Раимбеком Матраимовым. Этот пользующийся дурной славой человек заработал ироническое прозвище Раим Миллион, отражающее бытующее мнение, что он накопил огромное состояние, получая взятки от контрабандистов.

Многие участники демонстрации в Бишкеке держали в руках плакаты с упоминанием или изображением Матраимова. Вскоре после начала акции сотни собравшихся начали скандировать «Власть народу» и «Раима в тюрьму!».

Между тем в Государственной таможенной службе отрицают наличие каких-либо проблем.

«Контрабанды на таможне нет и не было», – приводит слова пресс-секретаря ГТС Жаманака Мусурканова новостное агентство 24.kg.

Гражданский активист Динара Ошурахунова похвалила примерное, по ее словам, поведение участников акции, и призвала власти отреагировать на призывы демонстрантов.

«Это только начало, – написала она в Facebook. – Мы будем и дальше отслеживать последующие действия власти. И в случае отсутствия реакции власти и их бездействия, мы снова соберемся вместе».

(Питер Леонард принимал участие в подготовке статьи).