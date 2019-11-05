Кыргызстан: судебный процесс по ТЭЦ близится к концу… без участия китайского подрядчика

Политизированное судебное разбирательство предполагаемого хищения средств, предназначенных для модернизации теплоэлектроцентрали в Кыргызстане, близится к завершению, однако один ключевой участник всей этой истории почему-то отсутствовал – китайский подрядчик, выполнивший ремонтные работы.

Самой заметной фигурой среди восьми бывших чиновников на скамье подсудимых является экс-премьер-министр Сапар Исаков, который, похоже, оказался здесь «благодаря» своей тесной связи с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Сам Атамбаев проходит по другому уголовному процессу, связанному с кульминацией его острого противостояния со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым.

Исаков был снят с должности парламентом в марте 2018 года, всего через два месяца после того, как недавно отремонтированная ТЭЦ в Бишкеке вышла из строя, оставив тысячи домов в городе без тепла и электричества в лютый мороз.

Расследование сделки по модернизации на сумму 386 млн долларов, заключенной с синьцзянской компанией TBEA и профинансированной по кредитной линии китайского государственного «Эксимбанка», выявило множество нарушений. Премьер-министром на момент подписания соглашения был Жанторо Сатыбалдиев, который также находится на скамье подсудимых.

Согласно судебным документам, расследование выявило, что в ходе тендера была отклонена заявка другой китайской компании, предложившей более низкую цену, и обнаружило нарушения в сфере закупок, такие как приобретение уже печально известной пары плоскогубцев для проекта стоимостью более 600 долларов.

Исаков в президентство Атамбаева занимал ряд высоких постов. Теперь прокуроры обвиняют бывшего премьера в использовании своего влияния для получения выгоды от сделки с TBEA. Исаков и другие высокопоставленные чиновники неоднократно утверждали, что условием участия «Эксимбанка» в проекте был выбор ТВЕА в качестве подрядчика, в связи с чем о коррупции не может быть и речи.

На судебном заседании 31 октября Исаков пожаловался на то, что ни один представитель китайской компании не был привлечен для дачи показаний на суде.

«Ведь женщина не может забеременеть без мужчины», – сказал он, использовав метафору для описания коррупционных отношений, которая вряд ли понравится политикам, продвигающим китайский инвестиционный проект «Пояс и путь» стоимостью триллионы долларов.

Судья пока явно не желал идти на уступки защите.

На слушаниях 28 октября Исаков и трое других подсудимых были принудительно доставлены в суд после их первоначального отказа покидать свои камеры. Поводом для их протеста послужил тот факт, что защите не разрешили провести перекрестный допрос свидетелей, чьи показания легли в основу судебного преследования.

Адвокат Исакова Нурбек Токтахунов отметил также ряд других процедурных странностей.

7 октября он указал на то, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) представил суду документ, содержащий сведения, основанные на событиях, случившихся через несколько дней после того дня, которым был датирован документ.

Помимо некогда высокопоставленного чиновника Исакова, чья судьба кажется практически предрешенной, еще одной жертвой аварии на ТЭЦ является TBEA, ставшая нежелательным брендом в Кыргызстане, несмотря на завершение компанией строительства важной линии электропередачи в стране в 2015 году.

Между тем в Таджикистане ТВЕА стала оператором двух золотых рудников, которые получила в качестве оплаты за строительство электростанции в столице страны Душанбе.

Из-за того, что все внимание кыргызских СМИ приковано к судебным разбирательствам вокруг Исакова и Атамбаева, недавний приговор другому ключевому союзнику бывшего президента остался почти незамеченным.

Икрам Илмиянов, который стал главным советником Атамбаева после того, как несколько лет проработал его водителем, 30 октября был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в хищении. Уроженец южной Баткенской области, он имел репутацию закулисного «решалы» бывшего главы государства. Помимо лишения свободы у него также будет конфискован солидный список имущества.