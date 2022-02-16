Кыргызстан: судьба возвращенцев из Сирии и Ирака остается неопределенной

Сцена, которую можно было наблюдать у бишкекского аэропорта «Манас» в марте прошлого года, вызывала одновременно умиление и сочувствие.

Счастливые родственники обнимали 79 детей, держащих в руках воздушные шары и мягкие игрушки. Они только что прибыли чартерным рейсом, организованным МИД Кыргызстана, из Ирака, где их родители отбывают тюремные сроки за связь с такими экстремистскими группировками, как «Исламское государство» (ИГ).

Этот рейс стал кульминацией трехлетних переговоров между властями Кыргызстана и Ирака, проходивших при посредничестве международных гуманитарных организаций и примерно 55 содержащихся в заключении кыргызских матерей. Это первое возвращение на родину граждан Кыргызстана с территорий, ранее пребывавших под контролем ИГ, хотя соседние Казахстан, Узбекистан и Таджикистан начали организовывать подобные рейсы заметно раньше.

С тех пор прошел почти год, но тот рейс продолжает оставаться единственным, который Бишкеку удалось осуществить.

Полагают, что в начале 2010-х годов несколько тысяч выходцев из Центральной Азии присоединились к ИГ и смежным группировкам.

По последним сообщениям СМИ, помимо 55 женщин, заключенных в иракских тюрьмах, более 400 граждан Кыргызстана, в основном женщин и детей, содержатся в концентрационных лагерях «Аль-Хол» и «Родж» в северо-восточной Сирии. В лагерях, которые находятся под контролем поддерживаемых США отрядов сирийских курдов, борющихся как с правительством Башара Асада, так и с «Исламским государством», содержатся десятки тысяч перемещенных лиц, включая членов семей боевиков ИГ. Периодически там происходят вспышки насилия.

Халиса, 34-летняя уроженка города Узген на юге Кыргызстана, которая содержится в «Аль-Холе», рассказала Eurasianet.org о тесных, грязных помещениях, где не хватает еды и медикаментов.

В 2014 году Халиса с двумя детьми отправилась в Сирию через Турцию, чтобы воссоединиться со своим мужем, сражавшимся за одну из повстанческих группировок. После его гибели она вышла замуж за таджикского боевика и родила еще одного ребенка в Сирии; второй муж погиб в 2015 году. На следующий год Халиса попала в плен к курдским повстанцам, которые отвезли ее и детей в «Аль-Хол».

«Наши дети пострадали от голода, холода и непрекращающегося насилия. Мы боимся, что их в любой момент могут у нас забрать [курдские боевики]. Я прошу [власти Кыргызстана] обеспечить моим детям безопасность и отправить их к моим родственникам [в Кыргызстан]», – сказала Халыса в разговоре по WhatsApp.

Поскольку выходцы из Центральной Азии приехали в Сирию, чтобы примкнуть к «Исламскому государству», их семьи сирийские курды считают врагами. По словам Халисы, с ними обращаются жестче, чем с тысячами местных заключенных.

Хамида Якубова, мать еще одной кыргызской заключенной лагеря «Аль-Хол», почти ежедневно общается со своей дочерью и пятилетней внучкой с помощью приложений для обмена мгновенными сообщениями.

В разговоре с Eurasianet.org Якубова, уроженка кыргызского города Кара-Балта, рассказала о катастрофической ситуации в лагере, где для обогрева используют керосиновые лампы, которые зачастую приводят к возгоранию ветхих палаток.

«Дети и женщины очень плохо питаются, а тяжело больных [руководство лагеря] держит на улице» в холодную погоду, сказала она. «Из-за связанных с пандемией ограничений гуманитарная помощь и продовольствие ограничены».

Якубова, которая сейчас работает на рынке в Москве и часто выступает в прессе от имени кыргызстанцев, попавших в Сирии в бедственное положение, опасается, что многие из них могут не пережить зиму.

Американские официальные лица и международные агентства по оказанию помощи приветствовали возвращение детей, но решение одной проблемы породило множество других. Кыргызские чиновники говорят, что дети, проведшие месяцы и годы в тюремных камерах вместе со своими родителями, с трудом приспосабливаются к жизни в Кыргызстане. По прибытии дети в возрасте от трех до 18 лет были помещены в специальный реабилитационный центр, где они провели три месяца, адаптируясь и приобретая социальные навыки.

По утверждению кыргызских чиновников, они хотят, чтобы дети получили шанс на новую жизнь. Но в действительности Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ), внимательно следит за ними, особенно за старшими мальчиками. Они опасаются, что мальчики могут повлиять на своих сверстников в кыргызских школах, к примеру, распространяя среди них радикальные идеи. Бывшая свекровь Халисы, назвавшаяся Диной, рассказала Eurasianet.org, что инспекторы кыргызской милиции регулярно навещают семьи, члены которых, как считается, побывали в Сирии и Ираке. Чиновники утверждают, что их беседы помогают предотвратить радикализацию.

У большинства детей есть родственники, готовые их усыновить. Представитель НПО, внимательно следивший за ходом репатриации, сказал, что детям не дают выбора. Как минимум в одном случае, сказал он, родственники разделили между собой братьев и сестер после их выхода из государственного реабилитационного центра.

Процесс репатриации остальных семей приостановился. Отчасти проблема заключается в том, что физический доступ в лагеря сопряжен с риском для сотрудников гуманитарных организаций и дипломатов. На эту территорию все еще претендуют различные антиправительственные сирийские группировки, между которыми происходят ожесточенные столкновения.

Проблема, помимо прочего, заключается в деньгах. По словам чиновника из Бишкека, беседовавшего с Eurasianet.org на условиях анонимности, у властей Кыргызстана, и без того испытывающих финансовые трудности, нет средств для организации широкомасштабной репатриации. Более того, большинство кыргызских граждан и их детей, оказавшихся в Ираке и Сирии, не имеют удостоверяющих личность документов.

Якубова и другие родители начинают терять терпение.

«Мы встречались с представителями ГКНБ и главой Совета безопасности, и они заверили нас, что работают над решением проблемы, – говорит Якубова. – Но процесс идет медленно».

«День, когда моя дочь и внучка вернутся [в Кыргызстан], будет самым радостным днем в моей жизни».

В своем отношении к кыргызским женщинам, оказавшимся в Сирии и Ираке, общество разделилось на два лагеря. Некоторые обвиняют их в том, что они создали проблемы для себя и своих семей. Другие сочувствуют. Дастан Бекешев, известный своими резкими высказываниями депутат парламента, призвал власти вернуть их на родину: «Мы не можем отказаться от них. Это наши граждане».

Но не все горят желанием вернуться.

Якубова и Халиса убеждены, что некоторые женщины, опасаясь преследования со стороны властей на родине, не захотели бы покинуть лагеря, даже если бы у них была такая возможность.