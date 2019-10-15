Кыргызстан: суд над Атамбаевым порождает больше вопросов, чем ответов

Атамбаев (в центре) со своими сторонниками в своей загородной резиденции в июне. (Фото Даниля Усманова)

В Кыргызстане идет суд над бывшим главой государства. Но подсудимый Алмазбек Атамбаев не желает участвовать в этом.

14 октября в Первомайском районном суде Бишкека состоялось второе заседание. Изучается вопрос, нарушил ли Атамбаев закон, когда, находясь у власти, санкционировал освобождение находившегося в тюрьме криминального авторитета.

Однако уже второй раз за четыре дня экс-президент не приходит на судебный процесс, предпочитая оставаться в своей тюремной камере.

Выступая в суде после первой неявки, адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сказал, что его клиент «не хочет участвовать в игре». Слесарев сказал, что Атамбаев также отказался сотрудничать со следствием в рамках других текущих уголовных дел против него.

Когда в августе в резиденцию Атамбаева был отправлен спецназ для задержания экс-президента, причиной для этого послужило именно его неоднократное игнорирование вызовов на допрос по делу об освобождении в 2013 году бандита Азиза Батукаева. Попытка задержать Атамбаева привела к кровавым столкновениям, в результате которых погиб один солдат из группы захвата.

Батукаев был освобожден из тюрьмы на основании медицинского заключения, после того как у него якобы была выявлена неизлечимая болезнь. Выйдя на свободу, он покинул страну и перебрался в Чечню. Позже выяснилось, что документы, подтверждающие диагноз о неизлечимой болезни Батукаева, были подделкой.

Если Атамбаев и три других должностных лица на скамье подсудимых будут признаны виновными в причастности к этому мошенничеству, им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Но дело Батукаева – лишь часть головных болей Атамбаева. Главным источником его юридических проблем стане насильственное сопротивление задержанию в августе.

По словам Слесарева, Атамбаеву сообщили, что он подозревается в совершении более десятка преступлений, включая организацию убийства и массовых беспорядков.

Один из трех других бывших чиновников, которым предъявлены официальные обвинения в коррупции по делу об освобождении Батукаева, – бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева.

Джолдубаева занималась судебной реформой, когда был освобожден Батукаев. Она молчала на заседании 11 октября.

Ее предшественница Аида Салянова является лишь одним из 15 подозреваемых по этому делу, несмотря на то, что на момент освобождения Батукаева возглавляла генеральную прокуратуру.

Джолдубаева, как и Атамбаев и два других чиновника, отказались сотрудничать со следствием, в то время как Салянова дала показания против Атамбаева.

Экс-заместителя премьер-министра Шамиля Атаханова, который был водворен в ИВС на время предварительного следствия, перевели под домашний арест в связи с болезнью.

Похоже, он также избежал судебного преследования после дачи показаний против своего бывшего босса.

Слесарев предположил, что эти бывшие чиновники, которых сегодня нет на скамье подсудимых, могут отделаться штрафами, а то и вовсе избежать наказания.

В этом случае общественность, скорее всего, будет воспринимать судебный процесс как охоту на ведьм.

Но с учетом того, насколько низко упал рейтинг Атамбаева после завершения его шестилетнего срока, запомнившегося чередой скандалов, скорее всего, многим это будет безразлично.