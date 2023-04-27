Кыргызстан: суд поддержал закрытие Радио «Азаттык»

Постановление суда против «Азаттыка» последовало за продолжительной кампанией давления на вещателя. (Фото: Радио «Свобода»)

Суд в Кыргызстане оставил в силе постановление правительства о закрытии местного филиала финансируемого правительством США Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», нанеся тем самым очередной удар по критически настроенным СМИ в стране.

Судья Ленинского районного суда Бишкека 27 апреля постановил, что Радио «Азаттык» нарушило закон при освещении прошлогоднего пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Власти заявили, что подготовленный «Азаттыком» видеорепортаж «пропагандирует конфликт, насилие и этническую нетерпимость». В частности им не понравился отрывок, в котором говорилось, что, по версии таджикских властей, столкновение спровоцировала кыргызская сторона.

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, назвала действия суда «серьезным ударом по свободе слова в стране».

«Утверждение кыргызских властей о том, что опубликованное Радио “Азаттык” видео пропагандирует ненависть, является не только ложью, но и явным притворством. Власти искали любой предлог, чтобы закрыть независимое СМИ», — сказала Стразерс.

Адвокат «Азаттыка» Тимур Султанов заявил, что решение суда отражает ситуацию со свободой слова в Кыргызстане.

«Суд должен был определить, имеют ли граждане право получать и распространять достоверную информацию или это право — просто слова, прописанные в Конституции. Сегодняшнее постановление дало ответ на этот вопрос», — сказал Султанов.

Адвокат добавил, что «Азаттык» планирует подать апелляцию.

Подобное развитие событий назревало давно. В конце октября Министерство культуры приостановило на два месяца работу сайта «Азаттыка» и заморозило его счет в местном банке в качестве санкции за якобы имевшее место распространение ложной информации о столкновениях на таджикской границе месяцем ранее (когда, кстати, сайт «Азаттык» тоже был недоступен).

В январе правительство приняло указ закрыть «Азаттык» и подало иск, чтобы добиться соответствующей санкции суда. Успех иска отчасти можно объяснить широко критикуемым законом о защите от ложной информации, принятым в августе 2021 года. Согласно размытым положениям этого закона, СМИ можно закрыть на том основании, что оно передало заявление лица, которое кто-то посчитал недостоверным – в данном случае должностного лица Таджикистана.

Несмотря на лоббирование со стороны американских законодателей, кыргызские власти продолжили кампанию давления на «Азаттык», чьи многочисленные репортажи о коррупции среди кыргызских чиновников сделали его главной мишенью для репрессий. После первого залпа по вещателю со стороны Министерства культуры КР сенаторы Боб Менендес и Джим Риш обратились к президенту Садыру Жапарову с письмом, в котором призвали правительство не ставить под угрозу «международную репутацию Кыргызстана как маяка свободы слова в Центральной Азии».

Офис Жапарова отклонил все подобные ходатайства и заявил, что суды просто соблюдают закон.