Кыргызстан: США внесли Матраимова в санкционный список

Протестующие держат изображения Матраимова на митинге против коррупции в Бишкеке в прошлом году. (Фото: @umut2020kg)

Вашингтон ввел санкции в отношении пользующегося дурной славой, но политически влиятельного бывшего сотрудника таможни Кыргызстана, который, как утверждается, украл сотни миллионов долларов из государственной казны.

Минфин США объявил 9 декабря о внесении Райымбека Матраимова в свой список лиц, в отношении которых были введены персональные санкции соответствии с Глобальным законом Магнитского. Результатом станет заморозка всех активов Матраимова в США, а также осложнение отношений с Бишкеком, пока Матраимов остается на свободе.

Утверждения о том, что Матраимов – которого за якобы имеющиеся у него богатства прозвали «Райимом Миллионом» – был причастен к масштабным коррупционным схемам, до сих пор в основном выдвигались независимыми журналистами и борющимися с коррупцией активистами. Согласно выводам серии журналистских расследований, опубликованных в прошлом году, Матраимов украл до 700 миллионов долларов. Но при свергнутом недавно президенте Сооронбае Жээнбекове прокуратура не предприняла никаких реальных мер по расследованию этих обвинений. Вместо этого стали преследовать и избивать активистов, а один бывший партнер Матраимова, решившийся пообщаться с журналистами, был убит в Стамбуле.

Между тем перед октябрьскими выборами в парламент Матраимов выступил в качестве серого кардинала, якобы профинансировав поддерживавшую Жээнбекова партию. Однако возмущение по поводу результатов выборов обернулось беспорядками, разграблением правительственных зданий и отставкой Жээнбекова.

После насильственной смены власти сотрудники ГКНБ ненадолго задержали Матраимова по обвинению в налаживании коррупционной схемы «по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании». Матраимов был переведен под домашний арест после того, как пообещал выплатить государству 24 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

Пока неясно, станет ли новый лидер Садыр Жапаров, захвативший власть в октябре и осуществляющий контроль за внесением поправок в Конституцию, последовательно отправлять подобных преступных элементов за решетку. Жапаров выдвинул свою кандидатуру на досрочных выборах президента Кыргызстана, и особой конкуренции у него нет.

Пока Матраимов остается на свободе, из-за введенных против него санкций Бишкеку, возможно, будет труднее добиваться получения помощи.