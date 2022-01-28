Кыргызстан-Таджикистан: задержания на границе усиливают напряженность

Еще до начала произошедших на этой неделе столкновений на неспокойной и плохо размеченной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном было ясно, что надвигаются неприятности.

Со времени последних серьезных столкновений, произошедших в апреле, даже приближаться к этой невидимой, несуществующей границе стало опасно, особенно для граждан Кыргызстана. Таджикские силовики внимательно следят за окраинами своей Согдийской области и задерживают любого, кто, по их мнению, заходит слишком далеко.

Многие опасаются, что частота подобных инцидентов может послужить толчком к новым вспышкам насилия.

В этом месяце 68-летний гражданин Кыргызстана Худайберды Бегмурадов умер в таджикской тюрьме, где отбывал срок за незаконное пересечение государственной границы.

«Он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса Таджикистана, и приговорен к двум годам заключения», — сказала Eurasianet.org Гульмира Борубаева, пресс-секретарь Пограничной службы Кыргызстана, работающей под эгидой Государственного комитета национальной безопасности.

Раньше Бегмурадов жил в таджикской деревне Маданият, но в последние годы перебрался в Кыргызстан. Тем не менее он регулярно навещал живущих в Таджикистане родственников. По-видимому, во время одной из таких поездок он и был задержан службами безопасности в городе Конибодоме, находящемся на границе с Узбекистаном.

Таджикские власти утверждают, что им неизвестна причина смерти Бегмурадова, сказала представительница пограничной службы Борубаева. Родственники говорили, что его тело было покрыто синяками.

Депутат парламента Кыргызстана Султанбай Айжигитов обвинил таджикские власти в неоднократном провоцировании подобных ситуаций для усиления напряженности на границе.

«Смерть нашего гражданина в таджикской тюрьме не была случайностью, — сказал Айжигитов. — Это лишь усиливает волну недовольства местных жителей, родственники которых все еще отбывают наказание в исправительных колониях Таджикистана».

Айжигитов утверждают, что людей, подозреваемых в незаконном пересечении границы, задерживают совершенно произвольно, потому что граница во многих местах никак не обозначена.

«Тем временем, наши пограничники отпускают таджикских нарушителей, ограничиваются профилактическими мерами и тем самым избегают эскалации и без того недружественных отношений, — сказал Айжигитов. — Почем они не поступают так же? Это значит, что таджикские власти специально делают это, чтобы … искусственно создавать напряженность в пограничных областях».

В Кыргызстане широко распространено высказанное Айжигитовым мнение, что Таджикистан хотел бы спровоцировать столкновения, чтобы использовать их в качестве повода для захвата территорий. Таджикистан не высказывается по этому вопросу в СМИ, но осудил Кыргызстан в заявлении о произошедших на этой неделе беспорядках за то, что тот якобы вводит общественность в заблуждение «ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах».

Другой заметный случай произошел в апреле 2021 года. Айбек Махмудов был задержан таджикскими властями, когда ехал к жене, гражданке Таджикистана, живущей в таджикском районе Лахш.

«Моего брата, отца пятерых детей, осудили за якобы незаконное пересечение границы и посадили на пять лет, — сказала в интервью Eurasianet.org его сестра Дилафруз Бакирова. — Сначала он провел три месяца в КПЗ в Душанбе. Потом его отправили отбывать наказание в тюрьму “Советская” неподалеку от столицы Таджикистана».

Бакирова сказала, что вместе с ее братом в таджикской тюрьме находятся еще три гражданина Кыргызстана, осужденные по аналогичным обвинениям. Ее просьбы о помиловании и помощи, направленные в Генеральную прокуратуру Таджикистана, таджикское Министерство иностранных дел и посольство Кыргызстана в Душанбе, были проигнорированы, сказала она.

«О пятерых детях брата теперь забочусь я. У меня тоже пять детей, так что теперь на нас с мужем лежит забота о десяти детях. У меня инвалидность, мне нужно делать диализ, а жене брата не разрешают приехать из Таджикистана в Кыргызстан, чтобы забрать детей», — сказала Бакирова.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отказывается сообщить, сколько кыргызских граждан находятся сейчас в таджикских тюрьмах.

Однако их явно должно быть немало, так как страны регулярно договариваются об обмене гражданами друг друга, арестованными за мелкие правонарушения. Сотрудники полномочного представителя правительства в Баткенской области Кыргызстана сказали репортерам, что в ноябре в рамках одной из таких сделок трех находившихся в заключении кыргызских граждан обменяли на двух таджикских.

Глубокую обеспокоенность вызывает нечеткость границы. Иногда крестьяне переходят на другую сторону в поисках заблудившегося скота, свободно бродящего благодаря отсутствию ограждений. В других случаях люди оказываются не на той стороне воображаемой линии по рассеянности или даже спьяну. Из-за отсутствия официальных пограничных пропускных пунктов многие могут посещать друзей и родных, лишь нарушая правила с риском для себя.

Как сказал в интервью Eurasianet.org бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев, он считает, что в ближайшие годы напряженность будет только расти, если наконец не будут приняты решительные меры.

«Отсутствие демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном — главная причина нескончаемых конфликтов, которые будут и дальше приводить к вооруженным столкновениям вплоть до убийства людей с обеих сторон, как случилось прошлой весной», — сказал Айбалаев.

После апрельских столкновений ситуация действительно ухудшилась, потому что реакцией обеих стран было запрещение законного пересечения границы гражданами друг друга.

«На этом фоне усилилась контрабанда горюче-смазочных материалов и потребительских товаров, в том числе фруктов, овощей и тому подобного», — сказал он.

Айбалаев предложил решение, против которого яростно возражают националисты Кыргызстана. Единственный реальный выход, говорит он, — договориться об обмене участками территории эквивалентного размера. К тому же это помогло бы официальному урегулированию вопросов совместного использования водных ресурсов и наконец дало бы некоторую определенность жителям таджикских анклавов, отделенных от основной территории Таджикистана кыргызскими землями.

Проблема заключается в том, что за пределами этих дальних юго-западных областей Кыргызстана невзгодами приграничных жителей обычно интересуются мало, если только в этот момент не разворачивается очередное столкновение.

Бекназар Айталиев, член благотворительной организации «Чек Ара», которая помогает семьям, пострадавшим от пограничных беспорядков, говорит, что обращения его группы к правительству и парламенту остаются без внимания. Еще более усугубляет положение дел тот факт, что власти обеих стран в равной степени проявляют хроническую неуступчивость и предъявляют друг другу территориальные претензии, основания которых имеют мало отношения к сегодняшней реальности.

«Наши власти не могут разрешить эти проблемы, потому что ни одна из сторон не может прийти к консенсусу, — сказал Айталиев. — Это вызвано тем, что комиссии, созданные в двух странах, используют советские карты разных периодов».