Кыргызстан, Таджикистан: картина разрушений после вооруженных столкновений

Кыргызы из Кызыл-Беля говорят, что защищают свое село. (Все фото Даниля Усманова/Eurasianet.org)

В течение дня 30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана продолжалась спорадическая стрельба. Между тем стала проявляться более четкая картина разрушений, ставших результатом самого серьезного вооруженного противостояния между странами с момента обретения независимости.

Представители Министерства здравоохранения Кыргызстана заявили 30 апреля, что в результате беспорядков накануне погиб по меньшей мере 31 человек, включая как минимум трех военнослужащих и девочку. Многие десятки получили ранения. Кроме того, по меньшей мере 11 500 человек были эвакуированы из своих домов.

Данные Министерства по чрезвычайным ситуациям КР показывают, насколько широко пожар насилия распространился от первоначальной «точки возгорания» – водораспределительного пункта, расположенного между основной территорией Таджикистана и его эксклавом Ворух.

В частности, десять домов были сожжены дотла в селе Максат, расположенном в более чем 70 километрах к западу от того места, где начались столкновения. На распространяемой в мессенджерах видеозаписи (подлинность которой не подтверждена) видно, как таджики радуются виду горящих там домов. Еще два дома сожгли в соседнем селе Кулунду.

Также в Баткенском и Лейлекском районах помимо прочего были разрушены магазины, рестораны, заправочные станции и как минимум одна школа.

Руслан Газыбеков, 80-летний житель кыргызского села Кок-Таш, расположенного прямо на границе с Таджикистаном, сказал, что его эвакуировали из своего дома около 3 часов ночи 29 апреля. Примерно в это время, по его словам, и началась стрельба.

«Они привезли меня сюда вместе с моим братом и тремя невестками», – сказал он. Владелец гостиницы в городе Баткен, где расположился Газыбеков, подготовил место для более 100 человек.

«Там у меня остался скот, и кормить его некому. А вернуться я не могу, дорога заблокирована», – сказал Газыбеков Eurasianet.org.

Картину потерь с таджикской стороны установить труднее, т.к. официальные лица и государственные СМИ в основном воздерживаются от комментариев по поводу событий. Независимое новостное издание «Азия-Плюс» сообщило со ссылкой на источники, что число погибших может достигать 10 человек. Радио «Озоди» удалось установить имена по меньшей мере восьмерых из них.

Репортер РСЕ/РС Фарангис Наджибулла написала в Twitter, что чиновники в приграничных районах активно мешают ее коллегам освещать события.

«Глава села Чоркух сегодня утром запер нашего репортера в своем кабинете на несколько часов, когда тот попросил дать ему интервью. Потребовал удалить видео», – написала Наджибулла.

По сообщению «Азии-Плюс», из приграничных населенных пунктов на таджикской стороне тоже эвакуировали людей. Издание приводит слова неназванных официальных лиц, заявивших, что массовая эвакуация не проводилась, но некоторых людей вывезли, чтобы уберечь их от опасности.

Силовики и представители МИДа активно участвуют в диалоге с целью выхода из кризиса, но пока не ясно, насколько их слышат местные жители, гнев которых накалился до бела.

30 апреля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев встретился со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым.

«Даст Бог, все будет хорошо. Мы разберемся. К сегодняшнему вечеру ситуация будет полностью урегулирована», – сказал Ташиев кыргызскому новостному порталу «Турмуш».

За последние 24 часа имел место целый ряд подобных переговоров на различных уровнях. Премьер-министры двух стран пообщались на саммите в российской Казани. Ранним утром силовики выступили с совместным заявлением, в котором говорилось о планах по созданию условий для урегулирования вооруженного конфликта. Поговорили и министры иностранных дел.

Ранее, 29 апреля, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с призывом найти мирные пути для урегулирования ситуации.

«Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык, и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле», – написал он на своей странице в Facebook.

Есть признаки того, что чиновники, возможно, пытаются разрядить ситуацию и другими способами.

Вечером 29 апреля Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала заявление, в котором говорилось, что она намерена возбудить уголовное дело в отношении таджикских военнослужащих за «заранее спланированную провокацию и акт агрессии, направленный на подрыв суверенитета и целостности Кыргызской Республики». Но позже это заявление исчезло с сайта ведомства.

Президент Узбекистана, граница которого находится недалеко от эпицентра беспорядков, также вмешался в ситуацию, позвонив своим коллегам в обеих странах – Садыру Жапарову и Эмомали Рахмону.

В то время как кыргызские власти, похоже, активно пытаются успокоить страсти, власти Таджикистана заняли более пассивную позицию.

Официальные лица почти не обращались к общественности, а Рахмон практически вообще не признал факт беспорядков. Между тем в таджикских социальных сетях и мессенджерах свободно циркулируют провокационные сообщения, включая изображения групп мужчин с оружием и призывы взяться за оружие.

Даже государственные СМИ отметились на поприще ура-патриотизма. Поздно вечером 29 апреля на странице официальной газеты Матчинского района Таджикистана в Facebook было опубликовано сообщение, содержавшее явные призывы к насилию.

«Чаша терпения народа переполнилась, – приводит издание слова главы района Тохира Азиззоды. – Акты насилия, совершенные нашими соседями, перешли все границы. Людей уже невозможно сдерживать. Они ждут знака. Поверьте, достаточно одного знака, чтобы все население направилось к границе и отдало свои жизни, чтобы защитить каждую пядь своей земли».

Подобные призывы звучали по всей стране. Саиф Достиев, журналист из города Куляб на юге Таджикистана, написал на своей странице в Facebook, что собрал 250 человек и готов отправиться в эксклав Ворух. В комментариях под постом его коллеги-журналисты выражают аналогичные настроения, говоря, что ждут только оружия и приказа.

Особо активно изображения и видеозаписи насилия и заявления о победе над Кыргызстаном распространялись на Telegram-канале «Ворух ТВ».

Поскольку Рахмон игнорирует события, успокаивать страсти пришлось Ражабою Ахмадзоде, губернатору Согдийской области на севере Таджикистана.

«Глава области призвал жителей приграничных территорий не поддаваться провокациям и сдерживать эмоции», – говорится в конце заявления областной администрации, опубликованного 30 апреля.