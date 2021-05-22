Центральная Азия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан

Кыргызстан-Таджикистан: решение водной проблемы – ключ к предотвращению новых столкновений

Любым соглашением о границе должен будет предусматриваться механизм совместного использования водохозяйственной инфраструктуры.

Айзирек Иманалиева, Камила Ибрагимова May 22, 2021
Кыргызский солдат у водозабора «Головной». (Все фото: Даниль Усманов) Кыргызский солдат у водозабора «Головной». (Все фото: Даниль Усманов)

Таджикистан и Кыргызстан, возможно, как никогда близки к обсуждению соглашения о делимитации границ, которое положит конец территориальному спору, длящемуся десятилетия.

Однако недостаточно внимания уделяется механизмам совместного использования и управления жизненно важными водными ресурсами. Если ситуация не изменится, вооруженные столкновения, подобные тем, которые произошли в конце апреля, могут повториться.

Причиной начавшегося 28 апреля противостояния стал, казалось бы, ничем непримечательный объект инфраструктуры.

Водораспределительный узел «Головной», представляющий собой конструкцию из ржавеющих стальных затворов и бетона, выполняет простую функцию: он делит надвое реку, известную как Ак-Суу у кыргызов и Исфара у таджиков.

Река течет на север по своему естественному руслу, петляя среди полей, на которые попеременно претендуют кыргызские и таджикские сельчане, протекает целиком по территории Таджикистана и заканчивается в Узбекистане.

Созданный водозабором отвод протекает по каналу – вырытому в горах советскими инженерами и по злой иронии судьбы названному каналом Дружбы – и питает Торткульское водохранилище в Кыргызстане, расположенное примерно в 16 километрах по прямой от узла. Вода из этого резервуара используется в основном для орошения полей в Кыргызстане, хотя часть ее перенаправляется обратно в Таджикистан. Подобный механизм предполагает, что все стороны должны извлечь пользу.

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В действительности все сложнее.

Когда 2 мая корреспондент Eurasianet.org подъехала к «Головному» со стороны Таджикистана, ее встретили таджикские пограничники. Военнослужащие были настроены доброжелательно, хотя и нервничали и не давали проводить фотосъемку. Позже они уступили, но настояли на том, чтобы на фотографиях не было видно лиц.

По ту сторону реки находились кыргызские пограничники, тоже вооруженные, как и их таджикские коллеги. Невидимые снайперы с обеих сторон наблюдали за происходящим с прилегающих холмов. Кыргызские пограничники криками и жестами потребовали разъяснений относительно личности корреспондента Eurasianet.org. Их таджикские коллеги занервничали, и короткая экскурсия быстро подошла к концу.

Эта сцена отчетливо продемонстрировала, насколько ситуация вокруг этого объекта взрывоопасна.

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Власти двух стран придерживаются несколько отличающихся друг от друга версий о том, кому принадлежит водозабор.

Официальный Бишкек заявляет, что строительство объекта было завершено в 1973 году за счет средств Киргизской ССР. По их словам, одного этого факта достаточно, чтобы считать законными их претензии на объект и территорию, на которой он расположен. Более того, они ежегодно тратят деньги на его содержание, настаивают чиновники.

«Головной водораздел на реке Ак-Суу с советских времен и до сегодняшнего дня принадлежит Кыргызской Республике. В настоящее время он находится на балансе [Баткенского районного] Управления водных ресурсов. Оно находится в ведении области», – сказал директор Госагентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев государственному телевидению в конце апреля.

Рустам Шомирсаидов, глава управления водных и земельных ресурсов Исфаринского района Таджикистана, не согласен с этим утверждением. По его словам, «Головной» не ремонтировался последние 12 лет. И что именно попытка отремонтировать его, предпринятая кыргызами в апреле, спровоцировала последний виток столкновений.

«Мы не могли позволить себе самостоятельно отремонтировать сооружение. Но если они его отремонтируют, это будет означать, что объект полностью перейдет в их собственность», – сказал Eurasianet.org Шомирсаидов.

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Несмотря на десятки погибших в вооруженных столкновениях, вызванных этими разногласиями, Кыргызстан, похоже, твердо намерен придерживаться своих прежних планов. 7 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров отдал распоряжение о капитальном ремонте водораспределительного пункта.

Именно такого поворота событий, по словам таджиков, они пытались избежать 28 апреля, когда прибыли на «Головной» с целью установить там камеры наблюдения. Они намеревались отслеживать при помощи камер кыргызов, чтобы не дать им возможность беспрепятственно выполнять какие-либо заранее несогласованные работы.

Теоретически проведение здесь каких-либо работ не должно иметь никакого значения, поскольку существуют соглашения, определяющие объемы воды, поставляемые странам региона. Согласно протоколу 1980 года, 55% водотока предназначено для Таджикистана, 37% – для Кыргызстана и еще 8% – для Узбекистана.

Однако на деле реализовать подобное разделение с заданной точностью достаточно сложно. Потребности на местах значительно изменились за четыре десятилетия, прошедшие с момента заключения соглашения, и недоверие между сторонами зашкаливает.

На практике распределение воды происходит сезонно. В периоды пикового спроса, в апреле и мае, Ак-Суу/Исфара беспрепятственно течет в сторону Таджикистана. Выращивание абрикосов, яблок, вишни, риса и пшеницы – это столп экономики Исфаринского района Таджикистана, где насчитывается до 270 квадратных километров орошаемых земель.

По словам жителя Исфары Низомиддина Шамсиддинова, работа в сельском хозяйстве предоставляет таджикам возможность остаться с семьей, вместо того чтобы ехать в Россию, где им приходится заниматься зачастую унизительным и низкооплачиваемым трудом. 

«Я таким образом сам зарабатываю себе на жизнь. Если [весной] не будет воды, то нет никакого смысла в том, что у нас есть эта земля. Нам всем придется уехать», – сказал Eurasianet.org Шамсиддинов.

В остальное время большая часть потока отводится в Кыргызстан, в Торткульское водохранилище, которое вмещает до 90 миллионов кубометров воды.

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Это слабое утешение для кыргызских фермеров, живущих по дороге от «Головного» до водохранилища, поскольку они используют воду, которую перенаправляют из канала Дружба в оросительные канавы вокруг своих полей. В критический отрезок времени с апреля по май даже тонкая струйка воды считается большой удачей.

По словам Асанбая Мирадилова, 54-летнего жителя кыргызского села Кок-Таш, расположенного вдоль спорной границы, нехватка воды в их районе зачастую приводит к спорам между самими кыргызами, что уже там говорить о таджиках. Иногда, сказал Eurasianet.org Мирадилов, соседи забирают всю воду себе, лишая полива его участок площадью 1200 квадратных метров, на котором растут 15 абрикосовых деревьев и несколько рядов кукурузы. Мирадилов пожаловался, что этот год был особенно тяжелым, поскольку ему пришлось покинуть свой дом во время боевых действий, вспыхнувших в прошлом месяце.

«Мне не удалось набрать воды для себя, поэтому все засохло. Если я не смогу достать воды, об урожае придется только мечтать», – сказал он.

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Здесь необходимо провести важное различие между видами сельского хозяйства, которыми занимаются таджики и кыргызы в этом районе. У таджиков в распоряжении больше пахотных земель, производство ведется в совершенно иных масштабах по сравнению с Кыргызстаном, и большая часть продукции предназначена для экспорта.

Населяющие этот район кыргызы в основном производят продукты для себя. Если у них есть на это средства, то фермеры вроде Мирадилова приезжают на своих машинах к колодцам или пунктам раздачи воды и забирают домой столько воды, сколько могут увезти. Вода также используется для питья, поскольку деревни не подключены к водопроводной сети. 

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Есть еще один нюанс, который осложняет ситуацию с разделением воды. Определенная часть того, что попадает в Торткульское водохранилище, также по условиям межправительственных соглашений, перенаправляется на запад, обратно в Таджикистан, и даже не в районы, прилегающие к реке, изначально снабжающей водой всю эту цепочку.

Подобный механизм подачи воды создает массу поводов для «обмена любезностями». Если Бишкек решит придержать воду из Торткуля, таджики могут предпринять ответные меры в других местах.

«Приостановить подачу воды в деревни – это крайний метод, – сказал Шомирсаидов, чиновник из Исфары. – [Но] Торткуль был построен в советское время и предназначался для Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, чтобы в марте-апреле, когда воды не хватает, ее можно было распределить между странами с целью помочь друг другу».

В этом вся суть: вода необходима, чтобы выжить, а для того чтобы выжить, нужно сохранять мир. 

Абдумуталиб Амакжонов, живущий в окрестностях Исфары, выращивает пшеницу и для собственной семьи, и на продажу. Вода, которую он использует, поступает из Торткуля.

«Если не будет воды, то не будет и жизни», – сказал Eurasianet.org Амакжонов.

В расположенном неподалеку кыргызском селе Кок-Таш Абдразак Шадиев вспоминает, что мелкие разногласия возникали здесь на протяжении десятилетий. Бывало, что толпы людей переворачивали машины, принадлежащие соседям-таджикам.

Но «этот вопрос невозможно решить, стреляя друг в друга, – сказал он. – В этом случае погибнут и таджики, и кыргызы. Нам просто нужно договориться».

Камила Ибрагимова – псевдоним журналиста из Таджикистана.

 Айзирек Иманалиева – журналистка, проживающая в Бишкеке.

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