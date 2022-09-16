Кыргызстан-Таджикистан: столкновения на границе возобновились и ширятся

Утром 16 сентября между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнули ожесточенные бои, в очередной раз поставившие под угрозу жизнь и без того неблагополучных общин вдоль спорной границы.

Правительство Кыргызстана заявляет, что инициатором был Таджикистан, начавший неспровоцированные минометные обстрелы нескольких населенных пунктов. Согласно докладам силовиков, обстрелам подверглись сразу несколько районов Баткена, столицы одноименной области на юго-западе Кыргызстана. Город расположен в 10 километрах от границы.

Региональные СМИ сообщают об перестрелках с использованием артиллерии и стрелкового оружия в районах, удаленных друг от друга на десятки километров. ИА «24.kg» сообщило со ссылкой на заявление главы Баткенской области, что таджикские силы применяют «минометы и крупнокалиберное вооружение».

Перед зданием правительства в Бишкеке собрались демонстранты, потребовавшие от властей более решительных действий в ответ на кризис.

Сообщается, что министры иностранных дел двух стран говорили о попытках договориться о прекращении боевых действий, но обмен мнениями не дал результатов на местах.

Во второй половине дня местные СМИ сообщили, что таджикские войска захватили помещение школы в кыргызском селе Достук. В соцсетях появились кадры (судя по всему, свежие), на которых видно, как ракетная установка «Ураган» российского производства проезжает по Худжанду, столице Согдийской области на севере Таджикистана.

Жители кыргызских сел в районах, где идут боевые действия, эвакуированы в более безопасные районы и обеспечены продовольствием и медицинской помощью, сообщили в МЧС КР. Правительство Таджикистана не сообщило, что оно делает для оказания помощи своему населению. К середине дня представители здравоохранения Кыргызстана объявили, что 42 человека были госпитализированы с ранениями.

Таджикские силовики, которые в целом предоставили гораздо меньше информации о развитии ситуации, чем их кыргызские коллеги, утверждают, что неоднократно пытались договориться о прекращении огня, но их инициативы игнорировались.

«Вооруженные силы соседней страны используют все имеющиеся виды тяжелого и огнестрельного оружия и подвергают интенсивным минометным обстрелам приграничные села, — говорится в заявлении ГКНБ Таджикистана. — Военнослужащие подразделений спецназа Кыргызстана… совершали вооруженные нападения на жилые дома и поджигали жилые здания».

В соцсетях тоже появились сообщения о нападениях на таджикские жилые кварталы, но их оказалось сложнее проверить. Одним из предполагаемых мест ожесточенных столкновений был густонаселенный таджикский анклав Ворух, который полностью окружен контролируемой Кыргызстаном территорией.

Последние столкновения, судя по всему, стали продолжением перестрелок между кыргызскими и таджикскими войсками, произошедших 14 сентября. Тогда тоже наблюдались значительные расхождения в заявлениях сторон о том, как начались столкновения.

ГКНБ Таджикистана заявил, что кыргызские пограничники в Баткенской области обстреляли из минометов таджикские войска, дислоцированные в отдаленном и безлюдном горном районе к северу от Воруха. По словам официальных лиц в Душанбе, в результате были убиты двое таджикских военнослужащих.

Кыргызские службы безопасности заявили, что противостояние началось, когда один из их людей обнаружил таджикского пограничника на позиции за линией разграничения, ранее согласованной обеими странами. По их словам, таджикский солдат отказался уйти и в конечном итоге открыл огонь.